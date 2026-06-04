Трудитесь, студенты!

Для 1300 участников стройотрядов начался трудовой семестр.

В этом году студенческие сервисные отряды будут работать в ООО «Парк-отель Лазурный берег» Анапы. Сельскохозяйственный отряд «Нянь» поедет в Ярославскую область в агрохолдинг «Белая Дача». Студенты отправятся на Всероссийскую студенческую путину «Камчатка», а также будут трудиться проводниками на базе вагонного участка Сыктывкара. Кроме того, стройотрядовцы будут ремонтировать дороги в Усинске, а также работать вожатыми в республиканских детских лагерях Ленинградской и Кировской областей.



В мартирологе новые имена



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

Печальный список пополнили: Вячеслав Михеев, уроженец села Объячево, Сергей Туркин из села Верхний Воч и Владислав Юранев из Усть-Кулома.



Будем добывать марганец



Промышленная разработка Парнокского месторождения запланирована на 2030 год.

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. На сегодняшний день промышленная добыча марганца в России ведется только на месторождении Ниязгуловское-1 в Башкирии. Однако на разных стадиях подготовки находятся еще два объекта: в Кемеровской области и в Коми.



В Усинске ждут «Хор Турецкого»



Легендарный коллектив поздравит усинцев с Днем России 12 июня.

Это выступление стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «ЛУКОЙЛ», которая в этом году отмечает 35-летие.



Растет детская смертность



С 2021 года на водоемах в республике погиб 41 ребенок.

Главная проблема детской смертности на воде — купание в необорудованных или запрещенных местах, где нет инфраструктуры и не дежурят спасатели, а также безнадзорность детей и халатность родителей. По информации главного врача Республиканской детской больницы Игоря Кустышева, в Коми в целом идет рост детской смертности от внешних причин. Всего за последние пять лет и первый квартал 2026-го погибли 116 несовершеннолетних.



А где же купаться?



Этим летом в Коми планируют открыть всего восемь пляжей.

По одному в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе, шесть в Корткеросском. Оборудуют также 56 мест отдыха у воды, но с запретом купания. Всего, по данным ГИМС, в республике 156 мест отдыха у воды, из них 68 хоть как-то облагораживаются, остальные вообще не охвачены внимание местных властей.

«Комсомольская» закрыта



Ростехнадзор временно запретил работать в шахте.

Как сообщает Печорское управление Ростехнадзора, во время проверки соблюдения обязательных требований промышленной бе-зопасности ведомство выявило в шахте превышение предельно допустимой концентрации метана. Составлен протокол о временном запрете деятельности «Комсомольской». Материалы дела переданы в Воркутинский городской суд. До этого, напомним, нарушения были обнаружены также на шахте «Заполярная-2». Ростехнадзор также ходатайствовал о временном прекращении работ под землей.



Сами себе запретили



В Коми более 166 тысяч человек установили самозапрет на выдачу кредитов.

По этому показателю Коми – в числе регионов-лидеров, сообщает Объединенное кредитное бюро. Всего с начала работы сервиса 199, 4 тысячи человек добровольно установили для себя такое ограничение. Доля жителей республики с самозапретом составляет 22%. Таким образом, Коми – в числе регионов-лидеров по количеству граждан со статусом самозапрета. Лидирует Мурманская область, где этот статус имеют 23% жителей. В Камчатском крае, Карелии и Чувашии – по 19%. В Москве самозапрет установили 14% жителей, в Санкт-Петербурге – 16%.



Наши знают толк в конкуре



Юные спортсмены из Коми – абсолютные победители первенства СЗФО по конкуру.

С 29 по 31 мая в конноспортивном клубе «Дерби» (Ленинградская область) состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по конкуру. Турнир собрал сильнейших молодых спортсменов округа. Парам – наезднику и его лошади – предстояло преодолеть маршруты разной сложности, демонстрируя технику, скорость и взаимопонимание. Представители республиканской школы конного спорта участвовали в категории «Мальчики и девочки, 9-12 лет». По итогам двух дней соревнований они стали абсолютными победителями первенства.



За нарушение – штраф!



С 1 июня особый противопожарный режим введен в 17 муниципалитетах.

То есть практически по всей республике. Три муниципальных округа – «Усинск», «Инта» и «Воркута» – присоединятся к этому режиму с 15 июня. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность: для граждан – штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновник может понести и уголовную ответственность.



«Рук тепло, тепло души»



В галерее «Пейзажи Севера» открылась выставка мастерицы лоскутного шитья.

Татьяна Тюпенко человек в республике известный. Причем сразу в трех «амплуа». 25 лет она отдала тренерской работе, воспитала 15 мастеров спорта СССР по художественной гимнастике. Потом 20 лет работала в природоохранной сфере, была переводчиком. Сегодня она признанный мастер, работающий в технике «пэчворк» (лоскутное шитье) и узорного вязания. Тюпенко – постоянная участница всероссийских фестивалей и республиканского конкурса «Мастер года».



«Алая лента» приглашает гостей



С 10 по 12 июня Сыктывкар посетят звезды современной литературы.

В Национальной библиотеке РК, а также в Визинге и Усть-Куломе пройдут встречи с Тамарой Крюковой, Николаем Ивановым и Алексеем Сальниковым. Встречи с авторами состоятся в рамках IV Межрегиональной выставки-ярмарки «Алая лента». У гостей ярмарки будет уникальная возможность задать писателям свои вопросы, приобрести их книги с автографами и стать частью большого литературного праздника.