В конце апреля в Усть-Цильме отключили уличное освещение. Официальная причина: МКУ «Дорожно-ремонтный строительный участок» задолжал «Коми энергосбытовой компании». И следом – еще одна новость от администрации района: на улице Авиаторов обнаружены медвежьи следы. Жителей просят не выходить из дома без необходимости, держать собак на привязи.
Две новости из одного села, опубликованные с разницей в день, рисуют абсурдную картину: людей оставляют в темноте, а потом предупреждают, что в этой темноте на них может выйти дикий зверь. Причем Усть-Цильма – не исключение. В Карпушевке уже два месяца не горят пять фонарей, в Замежной – столько же.
Деньги на оплату коммуналки бюджетными учреждениями в республиканском бюджете на этот год были заложены.
Получается, что до конкретных учреждений они не дошли?
«Черный список»
Что это означает на практике – видно в картотеке Арбитражного суда Коми. Истец – АО «Коми энергосбытовая компания». Ответчики – бюджетные учреждения по всей республике. Только за последние дни:
- Межпоселенческий дом культуры в Айкино;
- Сыктывкарский автомеханический техникум;
- Сыктывкарский политехнический техникум;
- Районный центр культуры, досуга и кино;
- Помоздинская школа им. Чисталева;
- Спортивная школа Интинская;
- Комитет по управлению имуществом Воркуты;
- МУП «Энергия» из Сыктывдинского района;
- МКП «Жилкомсервис» Сыктывкара.
Суммы исков – от 100 до 200 тысяч рублей. Для республиканского бюджета это копейки. Для отдельной школы или дома культуры – критическая сумма, которой может не хватить на самое необходимое.
Сейчас у учреждений есть время найти деньги или договориться с энергетиками. Вопрос в том, откуда их взять.
Далее – везде?
Сыктывкарские техникумы отключали от электричества в разгар учебного процесса. Студенты сидели в темноте, занятия прерывались. Свет включили только после того, как вмешались родители.
Музей И.П. Морозова в Сыктывкаре, про который писала недавно «Трибуна», как раз из первых, кто попал под каток отключений света, а значит, и тепла.
Время до июня еще есть. В некоторых муниципалитетах долги удается закрыть «в ручном режиме» – как в Удорском районе, где контору «Т Плюс» отключали лишь на неделю, а потом нашли деньги.
Между тем в Айкино дом культуры готовится к суду. В Инте спортивная школа считает дни до заседания. В Помоздино школа может остаться без света. По всей республике бюджетные учреждения получают повестки в Арбитражный суд.
Если деньги за свет не доведут до учреждений до июня, могут последовать аресты счетов. Дома культуры за долги не продают – в Коми таких решений не принимали. Их заколачивают. До лучших времен. Ставят фанеру на окна, отключают отопление и свет.
- Виктор СЕМЕНОВ.