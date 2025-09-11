Недавно в редакцию «Трибуны» поступило обращение от побывавших в Коми студентов вузов Санкт-Петербурга, в котором они выражают тревогу о судьбе северных лесов.

«Удалось воочию оценить природу края, – пишут студенты, – встретить в лесу необычные и редкие растения, цветы и даже белые грибы. Но наши приятные впечатления от знакомства с северной природой были омрачены картинами варварского уничтожения боровых лесов, боров-беломошников. На их месте появились огромные карьеры, где добывают песок…»

Сплошная вырубка

Что особенно поразило гостей республики? В Княжпогостском районе в километре от селений Политовка, Часадор, Кошки сплошной вырубкой истреблен сосновый лес на площади в сотни гектаров. Такая же гнетущая картина вблизи живописной реки Кылтовка, в двух-трех километрах от деревни Половники. По информации местного населения, сплошная вырубка леса идет повсеместно.

Усугубили увиденное десятки лесовозов, груженных тонкими стволами сосен от 5-12 см в диаметре, разбитые лесовозами и большегрузами районные и республиканские дороги от поселка Ветью и до самой столицы. «Все это похоже на пейзаж природно-хозяйственного апокалипсиса 21-го века!» – отмечается в обращении. И тут же определяется круг вопросов: «В Коми крае всем безразлична судьба лесов, мест природопользования местного населения? Варварское уничтожение лесов и боров-беломошников стало повсеместной нормой для лесозаготовителей и руководства республики? Некому проявить инициативу по защите леса и природы? Почему молчит огромная армия государственных чиновников и служб региона, в прямые обязанности которых входит функция охраны лесов и природы? Может, из-за страха за свои теплые места?..»

За ценой не постоят

Впрочем, студенты не только ставят вопросы, но и пытаются найти ответы. Они считают, что причины безобразий в лесу – это необузданное желание лесного бизнеса «добыть все любой ценой» ради получения прибыли. Чтобы прекратить беспредел, нужны законодательные изменения.

Общеизвестно, что принятие действующего Лесного кодекса в 2006 году привело к крайне негативным последствиям для российских лесов. Объемы незаконной вырубки по стране достигли масштабов, сопоставимых с деятельностью крупных лесозаготовительных компаний. По некоторым оценкам, объемы хищничества составляют не менее 20 процентов от официально регистрируемой лесозаготовки. Контрабанда древесины составляет чуть ли не треть от объемов легального российского экспорта необработанных лесоматериалов.

Когда соблазн велик

Есть много соблазнов урвать что-то от природы. Три года назад «Трибуна» писала о том, что тогдашний руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич предлагала начать вырубку кедра в Троицко-Печорском районе, якобы его там много – «занимает более 40 процентов породного состава от площади». То есть, по мнению статусной московской «гастролерши», это плохо, поэтому нужно искать топор.

В том конкретном случае в Троицко-Печорском районе кедр удалось отстоять. Все обошлось. К сожалению, есть и негативный пример – под Печорой недалеко от поселка Чикшино была уничтожена огромная территория кедрача. «Черных» браконьеров, похоже, так никто и не искал. Злые языки поговаривали, что за варварским уничтожением кедра стояли влиятельные люди, которым закон не писан.

Стрижка по-фински

В свое время у меня была возможность познакомиться с системой работы с лесом в Финляндии. Вырубку леса местные сравнивали со стрижкой. Доросла сосна до определенного возраста – пора рубить. На ее месте тут же появляется саженец. Причем сама рубка и посадка саженца фиксируются при помощи космических технологий.

Но к пониманию того, что лес – это богатство и его надо беречь, финны пришли не сразу. В одном из местных музеев мне показали фото той самой варварской сплошной вырубки, которая повсеместно велась здесь в позапрошлом веке. Чуть ли не весь лес был пущен под топор! Вот тогда и пришло понимание того, что лес «не бесконечен». И надо ли нам тоже ждать, когда он «закончится»? Может, пора бы делать выводы из чужих ошибок?

Сергей МОРОХИН.