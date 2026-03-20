Согласно опросам более 60 процентов малых и средних компаний в России заявили об ухудшении условий ведения бизнеса с начала 2026 года. Есть основания полагать, что этот процент в Республике Коми гораздо выше.

Напомним, что федеральный центр после повышения с 1 января 2026 года налоговой нагрузки на малый и средний бизнес все же подстелил «соломку» – дал регионам право вернуть пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Этим правом воспользовалось большинство регионов (порядка 80), среди них наши соседи – Кировская и Архангельская области, Пермский край. Однако власти Коми по неизвестным причинам эту возможность проигнорировали.

И тем самым наши чиновники поставили в тяжелейшее положение весь малый бизнес, который и так работает в весьма сложных условиях Крайнего Севера и значительных логистических издержек. А тут еще налоговое давление!



«Под горочку»



По официальным данным на 10 марта, в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми входило 7246 юридических лиц и 18961 индивидуальный предприниматель. Среднесписочная численность работников – 51 тысяча 604 человека. Понятно, что у многих предпринимателей есть семьи, поэтому есть все основания говорить, что нынешняя сложная экономическая ситуация коснулась значительной части населения региона.

Как показывают события последних лет, малый бизнес весьма чувствителен к разного рода непредвиденным обстоятельствам, и речь идет не только об увеличении налоговой нагрузки. Например, на начало 2020 года, когда весь мир узнал о ковиде и начали вводиться разного рода ограничения, в Коми было зарегистрировано 16204 юридических лица и 20582 индивидуальных предпринимателя. К октябрю того же года их количество сократилось соответственно на 5 и 3,3 процента. А в последующую пятилетку бизнес очень быстро покатился «под горочку».



Надо спасать!



Первую попытку хоть как-то подправить ситуацию в Коми предприняло региональное отделение ЛДПР в лице экс-депутата Госсовета Коми Михаила Брагина, который организовал сбор подписей среди предпринимателей за изменение налоговой ставки, а затем подготовил обращение в адрес главы Коми Ростислава Гольдштейна и других больших начальников.

Региональное отделение ЛДПР предлагает во исполнение распоряжения правительства России от 30 декабря 2025 года № 4176-р принять закон Республики Коми, которым установить налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для всех субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих ее на территории Коми, в соответствии с перечнем, утвержденным правительством РФ (от 1% до 3%), и распространить действие закона с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Первый заместитель руководителя Коми регионального отделения ЛДПР Татьяна Кривощекова напомнила, что в 2023 году в Коми ставка по упрощенной системе налогообложения составляла 3 процента, в 2024 году поднялась до 4 процентов, а сейчас составляет уже 6 процентов, что ставит весь малый бизнес в весьма сложные и даже неприемлемые для многих условия.



Мрачное будущее



Согласно открытым источникам, бизнес в Коми уже давно не чувствует себя комфортно. Остается высоким количество юридических лиц, прекративших свое существование: 2021 год – 1746 организаций; 2022 год – 1050 организаций; 2023 год – 794 организации; 2024 год – 646 организаций; 2025 год – 445 организаций.

Хотя в 2025 году зафиксирован минимальный за пятилетку показатель закрытий, но это лишь часть общей картины, поскольку наблюдается спад открытия новых юрлиц: 2021 и 2022 годы – по 428 компаний; 2023 год – 401 компания; 2024 год – 404 компании; 2025 год – всего 358 компаний.

Негативные факторы

Напомним, что с 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а лимит выручки для освобождения НДС снизили в три раза – с 60 до 20 млн рублей.

Одновременно резко увеличились и другие фискальные поборы, цены на топливо, коммунальные тарифы и т.д. Все эти негативные факторы суммируются, что приводит к массовому сворачиванию малого бизнеса.

По разным оценкам, в России в малом и среднем бизнесе занято около 25-30 миллионов человек. То есть каждый третий работник в стране.



Сергей МОРОХИН.