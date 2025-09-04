Владелец иномарки стал пешеходом (Криминал от 5 сентября)

56-летний хозяин «Мицубиси Паджеро Спорт» будет бесплатно подметать улицы Ухты.

Ухтинец за короткое время был дважды задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения. Первый раз он был подвергнут административному наказанию за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При повторном задержании сотрудниками ГАИ дело было передано в суд. Мужчина признан виновным, ему назначено весьма жесткое наказание: обязательные работы сроком на 260 часов и лишение права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года. А самое главное, его автомобиль конфискован в доход государства.

Ворвался с ножом в парикмахерскую

3 сентября в эжвинской парикмахерской произошел кровавый инцидент.

35-летний мужчина, ранее судимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 28-летнюю эжвинку. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личной неприязни. С резаными ранами шеи и подбородка пострадавшая была госпитализирована. Нападавшего вскоре задержали сотрудники полиции.

800 тысяч – за елочки и осины

Печорский бизнесмен возместил ущерб за незаконную вырубку деревьев.

Предприниматель заключил муниципальный контракт на обустройство зимней автомобильной дороги длиной 6 км и в процессе работы без разрешения спилил порядка 70 хвойных и лиственных деревьев, часть которых находилась на особо охраняемой природной территории. За незаконную рубку лесных насаждений печорец оштрафован судом на 400 тыс. рублей. С него также взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 411 тыс. рублей.

Украли мясо для шашлыка

Супруги заплатят 30 тысяч рублей за пять килограммов маринованного мяса.

Молодая воркутинская пара решила похитить товары из продуктового магазина. Они положили в одну корзину товары для оплаты на кассе, а в другую – ведерко с мясом для шашлыка, который прикрыли черным пакетом. Девушка пошла с одной корзиной на кассу, а мужчина в другой корзине беспрепятственно вынес через кассовую зону спрятанный шашлык стоимостью почти 2 тысячи рублей. В суде вину свою супруги признали, причиненный материальный ущерб возместили в полном объеме. Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тыс. рублей, женщине – 10 тыс. рублей.

Алименты выплатит… бабушка

Задолженность перешла пожилой женщине по наследству.

После смерти мужчины у него остались двое детей от разных браков, два исполнительных производства о взыскании алиментов и долг – почти 45 тысяч рублей. Так как фактической наследницей покойного стала его мать, пристав обратился в суд за заменой должника на его правопреемницу. Заявления были удовлетворены, поскольку долг по алиментам, образовавшийся при жизни должника, – это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества, обязанность по исполнению которого переходит наследникам.