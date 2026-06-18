Вода ошибок не прощает (Криминал)

За минувшие выходные на водоемах Коми погибло 5 человек.

Между Лесозаводом и п. Краснозатонский утонул 21-летний парень. Спасатели обнаружили его тело недалеко от берега водоема. В тот же день на реке Сысола в сыктывкарском м. Заречье утонула 18-летняя девушка. Во время купания в несанкционированном месте ее подхватило течение. Рыбак, ставший очевидцем происшествия, попытался ее спасти, но безуспешно. Кроме того, 13 июня спасатели выезжали в село Черныш, где на реке Луза рыбак нашел тело женщины. Выяснилось, что это пенсионерка из м. Починок. Последний раз ее видели в январе 2026 года при госпитализации в Прилузскую ЦРБ. Из больницы она ушла, а затем след ее потерялся.



В колонию на 12 лет



Верховный суд Коми вынес приговор «смотрящему» за Сыктывкаром и Сыктывдинским районом.

Василий Бочек признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в вымогательстве и мошенничестве. По совокупности преступлений путем частичного сложения ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в 500 тысяч рублей и конфискации 1,5 млн рублей в доход государства. Кроме того, частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, который из-за действий В. Бочека лишился права на квартиру. В его пользу взыщут более 1,9 млн рублей.



Украл телефон для сына



34-летний ранее судимый житель Печоры вынес из магазина сенсорный гаджет.

Мужчина намеревался приобрести смартфон своему малолетнему сыну, но понял, что у него нет достаточной суммы. Он попросил консультанта показать ему самый дешевый сенсорный телефон, после чего положил его в карман и вышел из магазина. Суд назначил печорцу один год принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.



Фи, как грубо!



Ухтинец обратился в суд с требованием защитить его репутацию.

В квартире истца произошел пожар. Информация об этом была размещена в соцсети, а под ней некая дама разместила комментарий, в котором дважды употребила слово «алкаш». Мужчина потребовал компенсацию в 100 тыс. рублей, указывая, что в комментарии были использованы сведения, не соответствующие действительности. В итоге между сторонами было заключено мировое соглашение, по условиям которого ответчица обязана разместить опровержение и возместить истцу судебные издержки в размере 28 600 рублей.



Зачет встречных требований



Пожилая интинка поскользнулась на тротуаре возле дома, ушиблась и сломала зубные протезы.

За возмещением ущерба и компенсацией морального вреда она обратилась в суд, который удовлетворил ее требования частично — вместо 900 тысяч взыскал 179 тысяч. Такое решение было принято потому, что протезы эксплуатировались… 22 года и уже находились в ненадлежащем состоянии. Управляющая компания компенсировала интинке ущерб, но не весь, а за вычетом долга пенсионерки за коммунальные услуги.