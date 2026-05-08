28 апреля руководитель Республиканского театра оперы и балета Алексей Садовский покинул свой пост. Причем это произошло всего за несколько дней до гала-концерта Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса Тулыс». И за год до окончания контракта с директором.

Напомним, Алексей Садовский возглавил театр в мае 2024 года и с первых дней показал себя как жесткий администратор. Такую политику приняли не все. Вскоре коллектив покинули сразу несколько ключевых фигур: главный режиссер Илья Можайский (совмещал должность с работой в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко), и. о. главного дирижера Никон Родюков и главный балетмейстер Андрей Меркурьев. Балет «Крик», поставленный Меркурьевым на средства Президентского гранта и с успехом принятый на лучших площадках страны, при Садовском ни разу не появился на сцене театра оперы и балета. Год он «провисел» в афише театра, а затем и вовсе исчез из нее.

Между тем, забегая вперед, откроем секрет. Минский оперный театр, об обменных гастролях с которым недавно в рамках рабочего визита в Беларусь договорился зампред правительства Коми Сергей Емельянов, просил привезти к ним именно балет «Крик». Знатоки балета о нем наслышаны. Наряду с национальным балетом «Яг-Морт» «Крик» мог бы стать визитной карточкой сыктывкарского театра. Как образец современной философской хореографии. Увы, амбиции директора «поспособствовали» тому, что «Крик» вернется в наш театр не скоро. В том числе и просто потому, что сейчас некому танцевать главные партии.



Тяжба за казенный счет



Напомним, в декабре 2024 года в «Трибуне» вышла статья «Кто услышит «Крик» артистов?», в которой один из продюсеров спектакля Татьяна Лещева усомнилась в правильности решений директора. Все последующее время директор судился с газетой и экспертом, потратив на это (командировки в столицу, оплата дорогих адвокатов и судебных пошлин) совсем немаленькую сумму из кассы театра.

Точка в судебных тяжбах была поставлена в марте этого года после того, как Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу г-на директора. Суд постановил: в удовлетворении исковых требований Садовского к газете «Трибуна» и Татьяне Лещевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда отказать. «Негативная направленность изложения информации не может свидетельствовать о порочащем характере сведений, поскольку отрицательное суждение является одним из проявлений свободы слова и мыслей и само по себе, согласно Гражданскому кодексу РФ, не может являться основанием для привлечения лица к ответственности», – констатировал суд.



Творческие потери



– Для меня все, что произошло с театром оперы и балета республики – очень драматичная и показательная история, которая иллюстрирует, как хрупко может быть культурное наследие, даже получившее мощную поддержку на федеральном уровне, – рассказала «Трибуне» Татьяна Лещева. – Проект Президентского фонда культурных инициатив «Постановка балета «Крик» по роману Александра Зиновьева «Иди на Голгофу» действительно был амбициозным и глубоким – сам жанр «социологического романа» и обращение к философской теме в балете требовали мужества и высокой культуры от коллектива.

Тот факт, что вдова философа и его институт безвозмездно передали театру оборудование и костюмы на сумму около 5 млн рублей, показывает, насколько серьезно и доверительно относились к проекту его инициаторы. А успех в Москве, Петербурге, Ярославле, Костроме, Чебоксарах и других городах подтверждал: спектакль был нужен не только местной публике, но и всей стране. Действия новоявленного импресарио Садовского выглядят как классический пример менеджмента, разрушающего само существо театра: уход более 10 человек из балетной труппы при исходных 36 – это колоссальные потери. Особое внимания заслуживает история с созданием при театре фонда «Северное Сияние». А. Садовский зарегистрировал эту организацию, назначил себя директором и подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на постановку китайской оперетты «Плащ императора». Проект не получил поддержки. На этом фоне особенно заметным становится контраст: спектакль «Крик», поставленный заслуженным артистом России, экс-солистом Большого театра Андреем Меркурьевым, получивший признание зрителей, был убран из репертуара как неактуальный, а вместо него предложен несравнимо более спорный проект.

Второй момент – это реакции учредителя – Министерства культуры региона. Здесь ситуация неоднозначная. На протяжении двух лет, пока театр терял артистов, музыкантов и репертуар, министерство, судя по всему, оставляло кадровые и репертуарные решения директору – художественному руководителю. С формальной точки зрения, нарушений в таком бездействии нет, однако творческие потери накапливались. Лишь весной этого года министерство инициировало смену художественного руководителя, а в перспективе – и директора. Хорошо, что наконец наступил момент осмысления и кадровых перемен. Хочется верить, что учредитель впредь будет внимательнее отслеживать ситуацию в крупных творческих коллективах – ведь театр держится не только на отчетах, но и на доверии между руководством, труппой и зрителем.

Остается надеяться, что трудные времена позади. Эта точка перезагрузки может стать началом нового этапа. От души желаю коллективу вернуть репертуарную смелость и двигаться только вперед.



Танцевать и на «грабли» не наступать



Исполняющим обязанности руководителя театра пока назначен замдиректора Сергей Фещенко. При выборе нового директора Минкульту нужно будет учесть массу нюансов и постараться не наступить «на те же грабли».

К слову, назначение на должность художественного руководителя театра Юрия Демидовича – это реальный шанс к укреплению художественного уровня театра. Профессиональная биография молодого дирижера связана с крупнейшими оперными площадками страны.

Сам он считает, что театр оперы и балета Коми имеет потенциал и характер. «Моя задача как художественного руководителя – выстроить четкую стратегию, повысить исполнительский уровень и создать условия, при которых театр сможет войти в число ведущих оперных театров России», – заявил Юрий Демидович.



Лиля ВОВК.

Фото БНК.