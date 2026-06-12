ВОТ ВЫ КАКИЕ, УСТЬКУЛОМЦЫ! Студент из Петербурга совершил одиночную экспедицию,чтобы запечатлеть для истории обитателей коми глубинки

Ровно 120 лет назад ­– весной и летом 1906 года – 23-летний студент естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета Сергей Сергель побывал в лесной глубинке Коми края.



Сергей Сергель.

Коми – в кадре



Результатом той рискованной экспедиции стала громадная (почти полтысячи экземпляров!) коллекция предметов культуры и быта коми народа, хранящаяся ныне в Российском этнографическом музее, рукопись с чертежами о зырянских постройках и вышедшая в 1928 году книга «В зырянском крае». А еще две сотни (!) высокохудожественных фотоснимков, запечатлевших дореволюционный быт коми крестьян.

Фотографии Сергеля стали одним из основных документов по изучению дореволюционной истории Коми края. Их можно увидеть во многих книгах, журналах и альбомах. Вошли они и в экспозицию Российского этнографического музея.

Основную часть своей экспедиции – с мая по сентябрь – Сергель провел в деревне Бадь-ёль Помоздинской волости (так тогда именовался Бадьёльск). Название деревни на русский язык переводится как «Ивовый ручей».



Авантюрист на Печоре



Сергей Сергель родился в 1883 году в Минской губернии в семье волостного писаря. В 1904 году закончил Могилевскую гимназию. Еще будучи гимназистом, в 1903 году Сергей Сергель предпринимает в одиночку дальнее и авантюрное путешествие по реке Печоре, куда он отправился, по его собственным словам, «побуждаемый любознательностью и страстью к путешествиям».

Выехав из Чердыни на лодке, он поднялся до верховьев Колвы, перебрался волоком в приток Печоры – Унью – и дошел почти до верховьев Печоры. Затем пешком отправился в горы южной части Северного Урала.

Во время этого странствия юный исследователь впервые познакомился с представителями экзотических для него народов: коми-зырянами и ижемцами, манси, ненцами, а также с русскими старообрядцами.



Хулиганы на кладбище



Спустя три года его вновь потянуло на Север. И бедный студент решил совместить приятное с полезным. Для этого в феврале 1906 года Сергей Сергель написал заявление в этнографический отдел Русского музея с просьбой выделить ему тысячу рублей для сбора коллекций и этнографического обследования зырян. Прошение удовлетворили, и уже весной он отправился на пароходе из Вологды на север по реке Сухоне.

В Великом Устюге Сергель пересел на вычегодский пароход и через несколько суток сошел в Усть-Сысольске. Здесь он записал в своем походном дневнике, что «уголовные хулиганили на кладбище, на одной квартире была пьяная драка, одного политссыльного выслали в дальнюю деревню, а двое сбежали».



«Ел мало, водки не пил»



Из столицы зырянского края будущий этнограф отправился вначале по реке, а затем по берегу в верховья Вычегды, где надеялся, по его словам, найти «более интересное место для наблюдений за жизнью зырян».

Этим местом оказалась деревня Бадь-ёль, куда он добрался в конце июня 1906 года, где и прожил до конца лета в доме старика Вась-Ивана Уляшева. Сын хозяина Иван-Терентий был типичным крестьянином своего времени: «сильный и сухой мужик лет сорока смотрел неторопливо и зорко, на голове имел шапку черных волос и черную же бороду и всегда работал. Не работал лишь тогда, когда ел или спал. Ел мало, водки вовсе не пил. У него было четверо детей. В его семье я прожил довольно долго и за все время не слышал ни одной ссоры, ни одного звука в повышенном тоне».



В зырянских лесах



Чтобы полностью погрузиться в жизнь коми деревни, питерский студент участвовал в сенокосе и разработке лесной подсеки под поле. Он подробно описывал орудия труда и дал общую характеристику хозяйства коми.

Немало страниц посвящено описанию лесозаготовки, которая в те времена являлась главным источником существования многих коми крестьян. Сергель посетил Коми край летом, поэтому мог лично наблюдать только сплав леса. Тем не менее он дал развернутое описание всего процесса лесозаготовки – с осени, когда начиналась рубка леса, и до весеннего сплава.



Опасные приключения



Чтобы досконально изу-чить охоту и рыболовство, исследователь решает поближе познакомиться с бытом охотников непосредственно в охотничьих угодьях, расположенных далеко от деревень. В конце августа, перед открытием осеннего сезона охоты, он приобрел пыж – лодку местной работы, на которой отправился в плаванье к верховьям Вычегды. Его целью было посмотреть, что представляют собой охотничьи избушки – в\р-керки. Это путешествие по безлюдной местности заняло почти двое суток.

Однажды ночью Сергель стал свидетелем сцены рыбной ловли способом лучения и очень поэтично описал это в своей книге: «Глухой ночью меня разбудило пение. Все большее и большее пространство реки загоралось ярким светом, и вот из-за мыса показалось яркое пламя. Три лодки бесшумно скользили вниз по реке – рыбаки лучили рыбу. Лодки плыли рядом. На средней горел огонь, и в носовой ее части стоял старик с острогой в руках. В боковых лодках сидели на кормах два рыбака и пели протяжную песню. Облитая заревом группа проплыла мимо меня и скрылась за изгибом реки».

За два дня пути по безлюдной реке ему встретились только две в\р-керки, в последней из них он остановился. Здесь Сергель провел несколько дней, знакомясь с бытом охотника-промысловика. В его книге содержатся подробные описания в\р-керки и хозяйственных построек охотничьего хутора. Все это сопровождается точными рисунками охотничьих снастей для лова птиц и зверей.

Обратный путь до Помоздино, а затем и до Усть-Сысольска прошел на лодке. Во время плавания Сергель пережил несколько опасных приключений и вкусил в полной мере «удовольствия» экстремального туризма по северной реке в осеннюю непогоду.



Судьба географа



Уже через десять месяцев после возвращения из Коми края, в начале лета 1907 года, Сергель, вновь по поручению этнографического отдела, отправился в следующее путешествие – к саамам Норвегии и Финляндии. Почти год прожил в норвежской тундре, о чем и рассказал в изданной в 1927 году книге «Год кочевки с лопарями».

В 1913 году Сергель окончил университет. Сведения о дальнейшей его жизни весьма скудны. Известно, что в 1915-1916 годах он работал в городе Вельске Вологодской губернии мелким чиновником. В двадцатые годы преподавал географию в Волоколамском зооветеринарном техникуме (Московская область). С 1930 года жил в Москве, работал инженером-географом в научно-исследовательском институте гражданского воздушного флота. Тогда же написал заявление в Комитет Севера при Президиуме ВЦИК, в котором просил назначить его краеведом на одну из северных культбаз. Но назначения не получил. Умер Сергель в Москве в 1955 году. Он, его жена и дети похоронены на Донском кладбище столицы.

Кстати ______________________________________________

В биографии Сергеля много загадок. Например, совершенно непонятно, зачем автор изменил в книге датировку своей экспедиции в Коми край. Сам он почему-то писал, что совершил путешествие в 1914 году, когда началась Первая мировая война.

NB! _________________________________________________

В своей книге Сергель подробно описывает антропологический тип устькуломцев с их «умеренной скуластостью», типы жилых и хозяйственных построек, их внешний вид и внутреннюю планировку – в чем зыряне оказались, по мнению автора, стоящими выше русских, традиционную пищу и одежду – охотничий лузан, шерстяные чулки.

Постскриптум ______________________________________

В Бадьёльске до сих пор сохранились некоторые дома, запечатленные Сергелем, и живут потомки тех крестьян, которые попали в объектив его фотокамеры. В 2006 году местные краеведы Александр и Нина Уляшевы при поддержке Национального музея Коми переиздали небольшим тиражом книгу Сергея Сергеля «В зырянском крае».



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.