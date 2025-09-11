На первую телевизионную прямую линию врио главы Коми поступило более семи тысяч вопросов.

В качестве площадки для прямой линии выбрали большой читальный зал Национальной библиотеки Коми. Во-первых, в «читалке», с ее высокими потолками, отличная акустика – для ТВ-трансляции это важно. Во-вторых, библиотечный антураж. Гостей в зале окружали полки с книгами, что, по задумке устроителей, создавало деловую и в то же время домашнюю атмосферу.

А импровизированную сцену оформили в синих тонах телеканала «Россия-24». В качестве ведущих пригласили столичных ТВ-«звезд» – Александру Суворову и Дмитрия Щугорева. Кстати, эта парочка модераторов в последние годы проводит и прямые линии с президентом страны. С Гольдштейном москвичи отработали тоже без явных огрехов – не хуже чем с Путиным.

В зале разместились примерно человек сто – журналисты и общественники. В их числе Герой России Станислав Кочев, председатель общества ветеранов Людмила Жукова, заместитель председателя исполнительного комитета МОД «Коми войтыр» Анастасия Михайлова, председатель ТПП Коми Юрий Колмаков, члены Общественной палаты Коми, ветераны СВО.

Камера наезжает

Ростислав Гольдштейн занял свое кресло в центре сцены минут за семь до начала. Никто не приветствовал его вставанием с мест и аплодисментами. Все было просто, без пафоса. Врио главы прикрепили микрофон, и он, кивая, стал здороваться с присутствующими. Фоном играла спокойная мелодия, и Гольдштейн поинтересовался: «А кто музыку такую запустил, расслабляющую?». Гости заулыбались. Далее последовал еще один вопрос: «Я один это слышу?». В микрофоне главы были слышны команды телережиссера: «Деловой костюм. Наезжай-наезжай!».

Но кроме ТВ-камеры на Гольдштейна в тот вечер никто больше не «наезжал». И хотя задавались довольно острые вопросы и, можно сказать, претензии к власти, но звучали они в деловом ключе. А тональность беседы задал сам спикер: держался спокойно, уверенно, благожелательно. Дескать, мы дома, и все тут свои, давайте поговорим откровенно, «без нервов». Он явно чувствовал себя в своей тарелке.

Как вернуть доверие?

Ровно в 17.00 начался прямой эфир, и ведущие озвучили статистику. Первая телевизионная прямая линия врио главы Коми собрала внушительную обратную связь: к началу эфира поступило свыше 7 тыс. обращений. Примерно 30% всех вопросов поступило через соцсеть «ВКонтакте», 2,5 тысячи – по телефону, 1000 – через Телеграм и 500 – через мессенджер МАХ. Гольдштейн пообещал, что ответы получат все. Что успеет – в рамках прямой линии, остальные – после проработки.

«Республика Коми всегда была в числе регионов-лидеров. В какой-то момент доверие людей к власти ушло. Моя задача – вернуть это доверие. Вернуть поводы для гордости», – подчеркнул Р. Гольдштейн, предваряя диалог.

Начали с наболевшего – с дорог. В Коми 28 тысяч дорог общего пользования, из них только 4 тысячи – с асфальтовым покрытием и 4 тысячи – грунтовок. Руководитель республики признал, что критическое состояние дорожной сети – одна из ключевых проблем Коми. Чтобы исправить ситуацию, нужен системный подход с определением приоритетов.

В первую очередь, необходимо привести в нормативное состояние центральные автомагистрали республики, такие как Ухта – Сыктывкар. А затем основательно подойти к восстановлению межпоселковых дорог. Системный подход к решению застарелой дорожной проблемы уже приносит плоды. За весь период существования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике было отремонтировано всего 350 км дорог, а в этом году будет отремонтировано 220 км», – подчеркнул Р. Гольдштейн.

Впервые в Коми закупаются передвижные асфальтобетонные заводы: один из них уже заработал в этом году в Удорском районе, второй установлен на участке Кожва – Чикшино, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Общий объем финансирования дорожных работ в 2025 году составляет 13 млрд рублей – это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Значительно увеличить финансирование удалось благодаря взаимодействию с федеральным центром и сотрудничеству с социальными партнерами, такими как ПАО «Газпром».

Ведущий озвучил вопрос жителя Усть-Вымского района о плохой дороге от Усть-Выми до Серегово. «Приезжайте, без вашего пендаля – никак», – написал он.

– Если бы только в пендале было дело, дороги бы были отремонтированы, – улыбнулся Гольдштейн. – Работы предстоит много, наша задача – лучшая дорожная сеть в Северо-Западе. И это системная работа, а не реакция в виде латания дыр», – отметил он. При ремонте дорог будут применяться в том числе технологии по стабилизации грунта, которые разработали специалисты Сколково.

Коротко – о главном

Газетная площадь не позволяет нам привести все ответы Гольдштейна (в том числе и на вопрос «Трибуны»). Часть из них мы используем в последующих публикациях, снабдив соответствующими комментариями. А пока пунктиром обозначим лишь основную информацию, прозвучавшую в ходе прямой линии.

В Воркуте до 2030 года будет реализован пакет инфраструктурных проектов: ремонт кольцевой дороги, капремонт ДКШ, запуск мусоросортировочного комплекса в поселке Северный на концессионной основе. Уже в этом году планируется отремонтировать первые 10 км Усинского водовода.

В Инте до 2030 года появится мобильная линия сортировки при действующем полигоне. В 2026 году в Инту перебазируют асфальтовый завод, и за 4-5 лет все городские трассы будут приведены в порядок.

Здравоохранение. Это вторая тема по количеству обращений. Так, зампредседателя исполкома МОД «Коми войтыр» Анастасия Михайлова озвучила в студии жалобу из Богородска Корткеросского района: крыша местной амбулатории требует ремонта, в дожди в здании льет как на улице.

Р. Гольдштейн подчеркнул, что в будущем году начнется строительство нового здания амбулатории. А в целом задача руководства республики – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Коми, «не должно быть окраин». Уже идет работа по строительству 28 ФАПов, идет возведение поликлиники в Усть-Куломе, больницы в Щельяюре Ижемского района, инфекционной больницы и корпуса для Республиканской детской клинической больницы. До конца этого года должно завершиться проектирование здания печорской «скорой». После определения стоимости объекта будут готовить запрос на финансирование.

Удалось решить проблему по льготным рецептам. На сегодня «зависшими» остаются всего три заявки, но здесь проблема в том, что нужных препаратов просто нет в России. «Решение ищут адресно», – отметил руководитель региона.

Спорт и культура. Сегодня 59% жителей республики регулярно занимаются спортом, 210 спортсменов входят в сборные России. Продолжается ремонт и строительство объектов – от Республиканского лыжного комплекса до спортсооружений в Печоре и Айкино. Будет развиваться адаптивный спорт. Цель – сделать Коми спортивной столицей Севера.

На 2026 год республике удалось привлечь солидные средства на создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Семья». Почти 60 млн рублей будут направлены на масштабную модернизацию шести муниципальных библиотек, которые преобразятся в современные пространства для чтения, общения и культурного досуга. Инклюзивный театр «Радость моя» получит поддержку для участия во всероссийском фестивале.

Поддержка участников СВО. Коми – в числе лидеров по мерам поддержки семей участников СВО, по инициативе жителей в Усть-Цильме появится аллея памяти участников СВО.

Ухта-юбилейная. Руководитель Коми пообещал, что в ближайшее время посетит Ухту и готов вместе с жителями города обсудить их наказы по подготовке к празднованию 100-летия города, которое состоится в 2029 году.

Усть-цилемское масло. «Да, передали», – ответил Р. Гольдштейн на вопрос экс-министра сельского хозяйства Коми Сергея Чечеткина о подарке для Президента. Напомним, история с маслом возникла во время встречи врио главы Коми с Владимиром Путиным. Гольдшейн тогда похвастал, что в республике «много хендмейда», уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом. «Маслица-то не подвезли, нет?» – поинтересовался президент. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», – пообещал врио главы.

Постфактум

Нужна обратная связь. Нет частных вопросов – все важны

Итог двух часов эфира – 15 поручений в адрес министров и муниципалитетов уже в процессе.

«Обратная связь с гражданами является абсолютным приоритетом правительства Республики Коми, – заявил Ростислав Гольдштейн по завершении прямой линии. – Нет частных вопросов. Если проблема есть – это проблема правительства Коми, проблема муниципальных органов власти, которую мы обязаны вместе решить. От вопросов безопасности до вопросов глобального развития. Это и крупные проекты, которые нам нужно реализовать в Коми, перезагрузив систему управления, экономику, построив новые предприятия, закрепив людей в арктической зоне… Сегодня для этого у нас есть все: поддержка президента России, поддержка Правительства РФ и замечательные, прекрасные люди с сильным северным характером, которые живут в Республике Коми!»

Подготовила Елена ШЕЛЕСТ.