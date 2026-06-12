В Молодежном театре Коми прошла премьера спектакля «Двенадцать».

В основе спектакля – поэма Александра Блока, написанная им в январе 1918 года. Поэма входит в перечень обязательных произведений для старшеклассников, но точно не является для большинства любимой и понятной. Поэт написал ее больше века назад. Чем она может быть интересна поколению «Z» и тем более «Альфа»?

Поставить классику эпохи Серебряного века пригласили двух питерских режиссеров: Антона Оконешникова из Александринского и Анну Соколову из Молодежного театра на Фонтанке.

Кроме них в творческую команду из Северной столицы вошли экс-сыктывкарец, художник по свету Игорь Фомин (он в этом спектакле дебютирует как художник-сценограф), художник по костюмам Валерия Камольцева, видеохудожники Артем Саранцев и Дмитрий Сизов.

Задумки режиссеров воплотили 12 молодых артистов театра.



Питерская подземка



Действие поэмы, напомним, происходит на улицах революционного Петрограда. Авторы спектакля перенесли его… в питерскую подземку. Главные герои спектакля – это не герои поэмы. Нашему современнику Петьке, который отмечает день рождения, предложено просто «открутить пленку» и побывать в обстоятельствах 1918 года. Все, что происходит на сцене, таким образом, это иммерсивный опыт погружения главного героя в поэму. А главная тема – это столкновение человека и времени.

– Блок не просто сочинил поэму, он слышал «музыку улицы», и ее ритмы он организовал в буквы, – заявил на пресс-конференции Антон Оконешников. – Поэма Блока – это одно из самых выдающихся коротких произведений. То, что там заложено и как это написано, вдохновляет, но и ставит почти невыполнимую задачу: три страницы текста, наполненные тонной смысла. И ты должен выбрать, подумать, принять, решить.

– Для меня это спектакль-трансформация. Когда мне рассказали концепцию, я даже подумал, выдержу ли я этот напор. Для меня это глоток свежего воздуха, – рассказал актер Владимир Рочев, которому досталась роль «проводника». Он назвал спектакль «драйвовым» и сравнил со вспышкой.

– Спектакль сложный, – признался актер Денис Кибалин, сыгравший Петьку. – Много эмоций, театральных красок, происходит симбиоз кино и театра. В каком-то смысле близкий молодежи клиповый элемент, когда переходы происходят резкие: «Бах-бах-бах – и все».

Следующий показ спектакля «Двенадцать» состоится уже в новом театральном сезоне в сентябре.

Постскриптум _____________________________________

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»



«12» – маленькая поэма из 12 глав. 12 красногвардейцев патрулируют Петроград, погруженный в хаос. Кругом холод, разруха, расправы на улицах: «Уж я ножичком полосну, полосну!» В общем, революционный кошмар.

Новым властям поэма понравилась: старый мир рушится – туда ему и дорога. Но противники большевиков объявили Блока предателем, а «12» – «красной агиткой». Перед смертью поэт разочаровался в революции и велел жене сжечь все рукописи своей последней поэмы.