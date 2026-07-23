«Зеленый» и «красный»

На выборы в Госдуму от Коми заявились еще двое: школьный учитель и предприниматель.

17 июля о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ Избирком Коми уведомил учитель физкультуры воркутинской школы № 40 Александр Касьяненко. Он представляет партию «Коммунисты России». А 20 июля заявление в Избирком принес индивидуальный предприниматель Семен Кулешов, представляющий «Российскую экологическую партию «Зеленые», известный радиоведущий и шоумен. Таким образом, в выборах будут участвовать представители восьми партий.



Скорбный список потерь



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Анатолий Холодий, Никита Бышенко из Печоры, Павел Костылев из села Выльгорт Сыктывдинского района, Олег Стафеев из поселка Усогорск Удорского района, Александр Харалгин из села Визинга Сысольского района, Константин Ряпосов из Вокруты, Евгений Шахтаров из деревни Скаляп Троицко-Печорского района, Виталий Селиванов из села Чернутьево Удорского района.



Как отдавать будем?



Только за минувшие полгода государственный долг Республики Коми увеличился на 7,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля, госдолг Коми достиг рекордного максимума – более 41,2 млрд. Что в пересчете на каждого жителя региона, включая стариков и младенцев, составляет примерно 58 тысяч рублей.



Участки выставили на торги



За два нефтеносных участка с готовой инфраструктурой просят 30 млн долларов США.

Покупателей на компании с лицензиями ищут два совладельца, сообщает «Коммерсант». Оба владеют по 50% в ООО «Нефтегеосервис» и ООО НК «Севергеофизика», которым принадлежат лицензии на Ермоловский и Висовский участки соответственно. Стоимость доли в «Нефтегеосервисе» составляет 13 млн долларов, в «Севергеофизике» – 17 млн долларов. Участки расположены в Сосногорском районе.



В ожидании зарплаты



Почти двум тысячам работников в Коми недоплатили более 200 миллионов рублей.

По данным Госинспекции труда, задержки зарплаты допустили на 21 предприятии. В основном компании-должники находятся в Сыктывкаре, Ухте, Инте и Усинске. Больше всего недоплатили в сферах строительства, ЖКХ и добычи полезных ископаемых. Законодательством предусмотрен штраф за задержку зарплаты.

Детская книга – в почете

Всемирный совет по детской книге (IBBY) опубликовал Почетный список 2026 года, в который вошел 191 автор из 59 стран.

Поэт и прозаик Алена Шомысова отмечена в номинации «Автор» с книгой «Нöльö лельö да сылöн туй» («Улитка Нелли и ее путешествие»), которую выдвинула Ассоциация «Растим читателя» при поддержке редакции журнала «Радуга».



Лето еще порадует



В конце июля практически на всей территории Коми будет тепло, а в отдельные дни даже жарко.

На юге региона – 25-27градусов по Цельсию, на Крайнем Севере – на пару градусов меньше. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Продали дачу экс-главы Коми



Домик с земельным участком в сыктывкарском местечке Лемью «ушел» за 3,4 млн рублей.



Финансовый управляющий Иван Русских, который занимается делом о банкротстве бывшего главы Коми, опубликовал сообщение о завершении торгов по реализации имущества должника. На аукцион были выставлены участок площадью 1062 кв. метра и нежилое здание площадью 150,3 кв. метра. Ранее экс-супруга В. Гайзера не смогла в суде добиться преимущественного права на выкуп дачи и гаража.



Инвалиду «впарили» аналог



Прокуратура Сосногорска помогла больной вернуть деньги, потраченные на лекарство.

Установлено, что врачебная комиссия рекомендовала инвалиду лекарство конкретного производителя, однако в течение восьми месяцев пациентке по рецепту предоставляли аналог, который ухудшил состояние ее здоровья. Женщине пришлось покупать необходимое лекарство на собственные средства. По итогам проверки прокурор города обратился в суд. Решением суда заявленные требования удовлетворены, в пользу заявителя взыскана компенсация.



Новая – к Новому году



Строительство модульной поликлиники в Лесозаводе обещают завершить в декабре.

Аварийное здание поликлиники 1960-х годов постройки закрыли в 2020 году. Людям приходилось ездить на прием в центр города. Новая поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену (из них 50 – детские). Подбор специалистов для новой поликлиники уже ведется. Проект по стоимости обошелся в 162 млн рублей.



Мать-героиня из Емвы



«Мать-героиня» – это звание, которое присваивают женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей. Именно столько детей воспитывают Виталий и Юлия Аршинцевы из Емвы.

С 1 января 2026 года меры поддержки матерей-героинь существенно расширили, приравняв их по значимости для государства к Героям Труда РФ. Присвоение бессрочного звания сопровождается вручением ордена, грамоты и выплатой в размере 1 млн рублей. Кроме того, для матерей-героинь разработаны отдельные меры социальной поддержки.



Учителю – особый статус



Президент России подписал указ, закрепляющий значимость профессии учителя.

Учителям, которые проработают от 25 лет в профессии, будет присваиваться звание «Ветеран труда». Учителям, приступившим к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год. Им будет предоставляться бесплатная юридическая помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам.



Умирают и уезжают



За последние полгода в Коми число избирателей сократилось на 5 тысяч.

Как сообщает Избирком РК, на 1 июля 2026 года в республике зарегистрировано 609 тысяч 820 избирателей. Полгода назад этот же показатель составлял 614 тысяч 767 человек. Наибольшее снижение зафиксировано в Сыктывкаре: количество зарегистрированных избирателей уменьшилось сразу на 1009 человек; в Воркуте – на 775 человек, в Печоре – на 565, в Сосногорске – на 504, в Ухте – на 481. По словам председателя Избиркома Дмитрия Митюшева, примерно 3% избирателей (18,3 тысячи человек) живут в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.



Морской праздник на суше



26 июля в России отметят 330-летие Военно-Морского Флота России.

В Сыктывкаре День ВМФ начнут отмечать по традиции с церемонии возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». А далее праздник «переместится» на территорию парка «Патриот» в селе Визинга Сысольского района, где гостей ждет насыщенная патриотическая, спортивная и концертная программа, а также «гонки на выживание», встречи с сослуживцами и ветеранами.