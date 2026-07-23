Жертвы водной стихии

На днях в Коми утонули еще трое мужчин – в Печоре, Сыктывкаре и Вуктыле.

19 июля в Печоре в районе садоводческого товарищества «Строитель» нашли утонувшего 58-летнего мужчину. Второй случай произошел в тот же день в Сыктывкаре. Утонул мужчина 47 лет. Его обнаружили в 1,5 км от места трагедии на реке Сысола в местечке Чит. Мужчина переплывал реку и утонул. Еще один человек утонул в ночь на 20 июля в районе плавбазы в Вуктыле. Тело мужчины обнаружили в пяти метрах от берега. Погибшему было 56 лет. Всего, по данным МЧС по Коми, с начала года на водных объектах погибли 27 человек.



От них не спрячешь



Воркутинец дважды прятал свой автомобиль от ареста.

Hyundai Tucson признан судом орудием совершения преступления, подлежащим конфискации в доход государства. В ожидании приговора суда по делу о повторной пьяной езде мужчина продал свое транспортное средство соседу, а тот – своему родственнику. «Автомобиль не мой, понятия не имею, где он находится», – уверял должник судебного пристава. Но договор купли-продажи был признан судом недействительным, приставы арестовали автомобиль, который «нашелся» во дворе дома, в котором поселился должник. Иномарку поместили на штрафстоянку.



В колонию на 11 лет



50-летняя ухтинка выслушала приговор за гибель двух человек после поджога коляски.

Будучи пьяной, ночью она устроила поджог в подъезде дома №21 по улице Кольцевой. Огонь от коляски распространился на другое имущество. В итоге от отравления угарным газом погибли два человека, еще одна жительница дома и ее годовалая дочь получили ожоги. От пожара пострадало имущество управляющей организации и собственников квартир. Приговором Верховного суда Коми виновнице пожара назначено наказание: 11 лет лишения свободы.

На переправе погиб матрос

20 июля в Усть-Вымском районе на паромной переправе через Вычегду, между селом Межег и поселком Мадмас, погиб матрос-моторист буксира.

По предварительной информации, во время работ на барже он потерял равновесие и упал в реку. Когда его достали из воды, матрос уже не подавал признаков жизни. По факту гибели речника транспортная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.



Вымогатель предстанет перед судом



46-летний усинец получил от потерпевшего более 8 млн рублей.

По версии следствия, с 2019 по 2024 годы злоумышленник от имени известного в криминальной среде лица угрожал потерпевшему и его близким физической расправой. Под давлением угроз мужчина передал обвиняемому автомобиль «Шевроле Нива» стоимостью 272 тыс. рублей и перевел на его банковские счета более 7,8 млн рублей. Вымогатель также требовал от матери потерпевшего оформить на него две принадлежащие ей квартиры в Усинске стоимостью 3 млн рублей. Преступник заключен под стражу.