ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА

1 мая в Усинске, на посадочной площадке Уса-37, опрокинулся вертолет Ми-8.

Вертолет направлялся в район Северной Хоседаю (НАО), на борту находились 3 члена экипажа и 21 пассажир. Пострадали 12 человек. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение. Вертолет получил значительные повреждения. Причиной аварии стал человеческий фактор: пилот не справился с управлением. Печорская транспортная прокуратура проводит проверку. Пострадавшие в результате аварийной посадки могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 млн рублей.



Новые имена в мартирологе



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

Печальный список пополнили: Евгений Турышев и Валерий Ларичев из Сыктывкара, Анатолий Головатюк из Удорского района, Никита Дринко из Визинги, Олег Сметанин из Усть-Ижмы, Виталий Субботин из Троицко-Печорска, Кирилл Шалаев из Усть-Кулома, Владислав Козубовский из Печоры.



Из Коми вывозят лес



За 4 месяца этого года из республики вывезено на экспорт более 461 тысячи кубометров лесопродукции.

Большую часть составили пиломатериалы хвойных пород. Лесопродукция отправилась в Китай, Египет, Азербайджан, Ирак и другие страны. На экспортные партии было выдано 8 тыс. фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.



У охотников забрали ружья



По данным управления Росгвардии по Коми, в последние семь дней апреля выявлены 10 правонарушений в области оборота оружия.

Изъяты 79 единиц охотничьих ружей. К административной ответственности привлечен владелец оружия, не сообщивший в подразделение лицензионно-разрешительной работы об изменении места жительства в двухнедельный срок.



На море – без моря



Купание детей в лагере «Черноморская зорька» вновь под вопросом.

Напомним, что из-за экологической катастрофы с разливом нефти в Керченском проливе с 2024 года в Анапе были закрыты все пляжи. Дети, приехавшие в «Черноморскую зорьку», пользовались аквапарком. В настоящее время пробы воды соответствуют нормам, однако есть большие вопросы к пляжному песку. Это касается практически всех прибрежных лагерей и пансионатов. Пока Минобраз Коми ориентируется на «план Б»: заключать договоры с организациями, имеющими бассейны в шаговой доступности от лагеря. Предполагается, что всего в «Зорьке» будет пять заездов, вплоть до 22 сентября. Первая смена начнется с 3 июня.

В бассейне плавали бактерии



В Сыктывкаре на 30 суток остановлена деятельность школы олимпийского резерва «Аквалидер».

Проверка Роспотребнадзора, вызванная жалобами потребителей, показала, что в пробах воды из малой чаши бассейна содержание остаточного свободного хлора и хлороформа не соответствует санитарным требованиям. Выявлены также синегнойная палочка. Это бактерия, которая может вызывать кожные инфекции, привести к появлению зуда и сыпи. Спортивная школа «Аквалидер» признана виновной в совершении административного правонарушения.



Списана часть долгов Коми



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей.

Решение касается в том числе и Коми, которая сможет списать почти 3,5 млрд рублей. Высвобождаемые средства перенаправят на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и т.д.



К вам приедет аптека



Совет Федерации одобрил закон о торговле лекарствами в передвижных аптеках.

С 1 сентября сего года аптеки смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные пункты. При этом предполагается, что в мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать ряд лекарств. Речь идет о препаратах, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа иммунобиологических препаратов, а также лекарств с содержанием спирта свыше 25%.



На отдых в Анталью



После длительного перерыва из аэропорта Сыктывкара вылетел первый международный чартерный авиарейс.

В ночь на 2 мая на отдых в Анталью отправились первые 244 счастливчика. Таможенный контроль багажа граждан провели сотрудники Сыктывкарского таможенного поста. В период с мая по октябрь 2026 года авиакомпания, осуществляющая чартерные перевозки, планирует выполнять рейсы из столицы Коми в Турцию и обратно до двух раз в неделю.



Самые крутые «боди»



Абсолютным чемпионом России по бодибилдингу стал тренер из Сыктывкара. Соревнования прошли в конце апреля в Москве.

Как сообщила федерация бодибилдинга Республики Коми, первое место в категории «Атлетик (классик физик) до 180 см» занял Андрей Лисицков. Он же признан абсолютным чемпионом в своей категории. А за несколько дней до этого сыктывкарский бодибилдер стал первым на «Гран-при кубка Москвы» в такой же категории и также был признан абсолютным чемпионом. 12 апреля четырехкратной чемпионкой Москвы по фитнес-бикини стала сыктывкарка Диана Бобрецова.



Бегуны на лыжном стадионе



Сыктывкарцев и гостей столицы Коми приглашают на «Яг-Морт TRAIL 2026».

Беговой клуб «МанарагаRUN» при поддержке Минспорта Коми проведет республиканские соревнования по легкой атлетике. Они состоятся 31 мая на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной. Участников фестиваля спорта ждут дистанции от 5 до 30 км, а также детские забеги. «Яг-Морт TRAIL 2026» – это не только соревнования, но еще и развлекательная программа, конкурсы для участников и болельщиков, выступления музыкальных коллективов.



Малыша назвали Гога



На лосеферме в Якше начался отел. Первый в этом году лосенок появился на свет аккурат в день рождения Печоро-Илычского заповедника – 4 мая.

Познакомиться с Гогой и другими обитателями фермы в Якше можно будет спустя две недели после окончания отела.