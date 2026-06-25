Золото в «бесхозном» пакете (криминал)



27-летняя воркутинка оставила в лифте пакет с деньгами и ювелиркой.



Во время переезда из одной квартиры в другую она упаковала деньги, золотые украшения и документы в небольшой пакет. В лифте женщина поставила его на пол и забыла там. Вернувшись через несколько минут, она обнаружила, что из пакета пропал кошелек и драгоценности, паспорт и прочие вещи остались нетронутыми. Сотрудники угрозыска установили подозреваемого, им оказался 53-летний ранее судимый мужчина, проживавший в этом же подъезде. С учетом рецидива мужчине грозит большой срок.



Хулиган из села Гам



Усмирить любителя размахивать ножом помог электрошокер.

Пьяный мужчина ударил односельчанина ножом в щеку. Тот обратился в полицию лишь спустя три месяца. Когда сотрудник полиции пришел на место происшествия для проверки информации, подсудимый встретил его, размахивая ножом и высказывая угрозы. Хулиганские действия он прекратил только после того, как с помощью второго прибывшего полицейского был обез-

движен с помощью электрошока. Суд назначил дебоширу один год и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Кондиционеры – демонтировать



Суд указал, что чердачное помещение многоквартирного дома относится к общему имуществу.

Сыктывкарская семья разместила сплит-системы на чердаке многоквартирного дома. ТСЖ направило им уведомление о необходимости демонтировать кондиционеры, но оно было оставлено без удовлетворения. В суде выяснилось, что собственники квартиры нарушили законодательство. Они должны были согласовать размещение оборудования с иными собственниками помещений в доме. Суд обязал ответчика произвести демонтаж расположенных в чердачном помещении жилого дома четырех наружных блоков сплит-систем. Верховный суд Коми оставил решение городского суда без изменения.



«Мир спортивных ставок»



31-летняя женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, активно искала дистанционный заработок.

В одном из женских чатов она познакомилась с «представительницей ногтевого сервиса». Собеседница поделилась историей о дополнительном интернет-доходе и передала контакт своего приятеля. Новый знакомый предложил сыктывкарке оплатить членский взнос в букмекерском клубе – 200 долларов – и пообещал лично сопровождать ее в «мире спортивных ставок». «Заработав» первые 20 тысяч, женщина решила обналичить их, но, по словам помощника, требовалось «обеспечить страховку, оплатить налог и комиссию за трансфер из зарубежного банка». Женщина перевела мошенникам свыше 1 миллиона рублей.