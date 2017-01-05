Авария, которую ждали

В заполярном городе произошло сразу два ЧП: в поселке Воргашор лопнула теплотрасса, а на Усинском водоводе замерзли трубы.

И если в первом случае аварию быстро устранили, то ситуацию с водоводом можно расценивать как коммунальную катастрофу. Ремонтные бригады пытаются восстановить замерзший участок с конца декабря. Работы ведутся в нечеловеческих условиях, при 40-градусных морозах…

На последней в уходящем году сессии городского Совета депутаты приняли обращение к правительству республики с просьбой о срочной помощи: без денег на покупку котельных и оборудования для прогрева замерзающей трубы диаметром 800 миллиметров водовод окончательно замерзнет. А это — катастрофа…

Свирепые холода сделали свое дело: замерз 3-километровый участок трубопровода. Потребовались по-настоящему героические усилия десятков рабочих, чтобы не дать полопаться всем трубам. Пока Воркута снабжается водой по резервной нитке.

На 4 января оставалось отогреть около тридцати метров, однако работы пришлось приостановить из-за порыва трубы между двумя соседними тепловыми камерами, устранение которого отложено до 11 января — по прогнозам к этому числу морозы отступят.

Сообщается, что дежурные бригады проводят постоянное обследование проблемного участка, который планируется запустить после устранения оставшейся наледи. Далее к работе готовы приступить 15 сформированных бригад электросварщиков для устранения технологических отверстий на трубе.

«Труба» – трубе

В принципе, ремонтировать эту трубу нельзя, ее нужно полностью менять. Водовод изношен более чем на 95 процентов — это выявила проверка, проведенная минувшей осенью. А при обследовании трехкилометрового участка, который срочно требуется ремонтировать, было обнаружено свыше 600 отверстий!

Еще в декабре 2010 года эксперты, проводившие обследование Усинского водовода, пришли к выводу, что объект не соответствует требованиям промышленной безопасности и подлежит выводу из эксплуатации в ремонт. Однако прошло уже шесть лет, сменилось несколько глав администраций Воркуты, а Усинский водовод все еще служит.

Причина одна: нет средств. На замену водовода требуются даже не миллионы, а миллиарды рублей, в то время как ООО «Водоканал» объявлен банкротом, и у него этим летом не было средств даже на обычную подготовку к зиме. Поэтому авария была не только прогнозируемой, но и неизбежной.

Суровая реальность

Новое руководство города прилагает огромные усилия для спасения положения. Есть даже планы на то, что весь комплекс сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры перейдет в концессию и в Воркуту придет крупный инвестор, готовый вкладывать собственные средства в проект реконструкции водовода и других сетей.

Но это — прожекты. Реальность же намного суровее, чем кажется. Денег нет ни у города, ни у республики, да и у государства их не так много, как хотелось бы. Депутат городского Совета Владимир Тищенко рассказал «Трибуне», что в первую очередь требуется принять очень важное решение: сказать, нужна ли Воркута вообще и в каком виде. Город с такими сетями тепло- и водоснабжения «не потянет» никакой инвестор, это было под силу только государству с плановой социалистической системой, где прибыль не имела такого значения, как при нынешнем «странном» капитализме.

Анатолий ПОЛЬКИН.