Господин Саришвили боится сглазить

26 октября на сессии Госсовета РК перед депутатами отчитался постоянный представитель республики при Президенте РФ Григорий Саришвили.

Москва слезам не верит

По словам докладчика, именно благодаря специалистам Постпредства в начале года республика успела оперативно оформить все необходимые документы, чтобы все положенные субсидии из федерального бюджета для Коми были включены в информационную систему «Электронный бюджет». Серьезным достижением стало также изменение софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета. Если в начале 2017 года соотношение софинансирования было 49% к 51%, то в 2018 г. будет уже 70% к 30%.

Постпредству удалось добиться присвоения Емве статуса территории опережающего социально-экономического развития. В настоящее время совместно с Минпромом РК ведется работа по присвоению такого статуса Воркуте и Инте.

Кстати, обещанные интинским шахтерам 1,2 миллиарда рублей из Резервного фонда правительства России тоже помогло получить Представительство. Взгляду обывателя эта работа, возможно, не видна, но специалисты знают, чего стоит «выбить из Москвы» хотя бы миллион…

Вместе с командой муниципалитета проработан проект диверсификации экономики Инты с помощью создания металлургического и углехимического предприятий с использованием энергетического угля. Есть, по словам г-на Саришвили, интерес по реализации данного проекта у инвесторов из Челябинска.

— Я не суеверный, но боюсь сглазить, — заявил докладчик. — Вот-вот должно склеиться…

От Китая до Бахрейна

Что касается связей с зарубежными странами, то здесь, по словам Саришвили, у нас в приоритете работа через торгпредства Китая, Кореи, Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии. Кроме того, идет активное взаимодействие также с представительствами стран Ближнего Востока, рядом азиатских фирм.

Из девяти депутатов Госсовета, взявших слово после доклада Г. Саришвили, лишь один задал «неудобный» вопрос. Коммунист Олег Михайлов спросил: каков эффект от коммерческой деятельности гостиничного комплекса при Постпредстве и почему на сессии отсутствует спецпредставитель главы РК Лейла Ямдиев?

Г. Саришвили сообщил, что за счет коммерческой деятельности, связанной с гостиничным комплексом, рестораном и платными мероприятиями, выручка в текущем году увеличилась почти на 6,5 млн рублей по сравнению с прошлым годом. А спецпредставитель отсутствует по уважительной причине. Как утверждает Саришвили, наладить республике сотрудничество с деловыми кругами Бахрейна помогли именно связи господина Ямдиева. В ближайшее время в рамках делового форума должна состояться встреча главы Коми с премьер-министром Бахрейна.