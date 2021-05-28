Как частное лицо, занимающееся изучением истории своей семьи, я недавно столкнулась с вопиющим фактом при обращении в отделение Пенсионного фонда Печоры: оказалось, что пенсионное дело моей родственницы уничтожено! Как сообщила начальник yпpaвления ПФР Печоры Hаталья Тишанская, сделано это было на основании акта oб уничтожении, изданного по указанию вышестоящего начальства в апреле 2021 года.

Вычеркнуть и забыть?

Вскоре я узнала, что общественная организация «Архивный дозор» обвинила ряд ведомств (ПФР, ЗАГС и частично Минтруд) в тотальном уничтожении архивных дел на умерших россиян. По мнению активистов, «подлежат уничтожению дела на ветеранов войны и членов их семей, а также столетние актовые книги».

Детонатором конфликта стало решение Пенсионного фонда страны резко сократить сроки хранения выплатных пенсионных дел на умерших россиян. В распоряжении главы ПФР № 808р от 21 декабря 2020 года упоминается об «освобождении нормативных площадей, занятых архивами в территориальных подразделениях ПФР, в 2021 году на 30%, в 2022 году – на 60%, в 2023 году освободить их полностью».

«Весной 2021 года из региональных ПФР стала приходить инсайдерская информация о том, что дела стоят в мешках, готовые к уничтожению, – объясняют специалисты «Архивного дозора». – В мешках – все дела на рожденных в 1890-1950-х годах, это дела на ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей, участников первых колхозов, героев труда, работников легендарных заводов».

«Макулатурные кампании»

Прикрывшись «цифровизацией», ряд организаций решил серьезно разобрать свои архивы. При этом в макулатуру идет все подряд. Без экспертных комиссий тысячи дел «приговариваются» к уничтожению. Среди уничтожаемых документов – актовые книги о рождении, браке, смерти, выплатные дела на ветеранов, «детей войны», членов их семей в ПФР и собесе, в таких делах можно встретить все: похоронки, аттестаты, биографии и т.д.

Это очередная «макулатурная кампания», объясняет лидер «Архивного дозора» Виталий Семенов. Не первая и, к сожалению, не последняя. Во время «макулатурной кампании» 1920-1930 гг. «малоценными» были объявлены исповедные росписи, брачные обыски, полицейские архивы, тогда во многих архивах было уничтожено по несколько вагонов дел. Сегодня мы считаем эти документы ценнейшими источниками по генеалогии, но их уже нет.

Вторая кампания накрыла СССР и Россию в 1980-2000-х годах, когда в перестроечной неразберихе пропали архивы многих легендарных предприятий, были уничтожены документы военкоматов, а вторые экземпляры метрических книг, хранящиеся в ЗАГСах, подлежали утилизации.

Приказано ликвидировать

Но самая горящая ситуация сейчас именно с документами ПФР. В настоящее время на Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы возложены функции по формированию и хранению пенсионных дел. После смерти пенсионера его пенсионное дело переходит в статус архивного, а после истечения сроков хранения – уничтожается. 1 апреля 2021 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 22.12.2020 г. № 936н1. Сроки хранения выплатных дел (ранее – пенсионных) сокращены очень сильно. Дела уничтожают ежедневно!

В архивных пенсионных делах имеются документы – оригиналы или копии, – которые могут представлять ценность для родственников пенсионеров – аттестаты, трудовые книжки, справки с мест работы, документы о государственных наградах, автобиографии. А по большому счету, в этих документах историческая память народа, в том числе и о Великой Отечественной войне.

«Причина молчания Росархива, который и должен заниматься этой проблемой, – катастрофическое материально-техническое состояние архивов в регионах», – пояснили активисты.

Уничтожено в Коми

«Архивный дозор» объявил о начале акции #СТОПНОЖАРХИВ, направленной на остановку уничтожения архивных документов. Ведь это не что иное, как стирание памяти, в то время когда с экранов много говорят о важности истории. Получается, что правая рука не знает, что делает левая.

Сегодня в Республике Коми продолжается уничтожение документов людей, родившихся в 1900-1950-х годах. Исходя из моего опыта запросов в ПФР, скорее всего, ранее уже были уничтожены архивные документы пенсионных дел на таких коми писателей-фронтовиков, как:

Вавилин Иван Михайлович (1911-1975)

Доронин Павел Григорьевич (1904-1967)

Конюхов Дмитрий Васильевич (1911-1982)

Шеболкин Павел Андреевич (1905-1963).

Согласно новым срокам хранения выплатных дел будут сданы в макулатуру (или уже сданы!) документы следующих писателей-фронтовиков:

Изъюров Иван Васильевич (1910-1995)

Лыюров Александр Васильевич (1923-1990)

Размыслов Александр Васильевич (1927-1994) – участник парада Победы на Красной площади

Федоров Геннадий Александрович (1909-1991) и др.

И это только некоторые писатели. А есть еще журналисты, медики, педагоги. Есть моя прабабушка, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и тысячи ей подобных, чьи документы уже безвозвратно утрачены. Или будут утрачены, если на местах будут слепо следовать бездумным приказам свыше.

А очень хочется видеть Республику Коми в ряду регионов, сохранивших эти уникальные архивные документы: например, отделения ПФР Республики Калмыкия и Псковской области передали архивные пенсионные дела участников Великой Отечественной войны на хранение в муниципальные и государственные архивы, сформировав фонд документов о защитниках Родины.

Совместно с общественной организацией «Архивный дозор» я готовлю письмо-обращение на имя главы РК В. Уйбы, глав муниципальных образований. Буду обращаться в местные общественные организации, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Ольга КЫРНЫШЕВА.