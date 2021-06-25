Четверть века назад произошло уникальное событие, о котором сейчас вообще не вспоминают. Хотя зря, ошибки прошлого надо анализировать, чтобы не делать их впредь. Речь идет о проекте «Белкомур».

Уникальность этого проекта состоит в том, что в современной России никогда не принимались на самом высоком уровне конкретные решения в отношении развития Коми, да еще и с детальной проработкой.

Сам Ельцин подписал!

В мае 1996 года Президент России Борис Ельцин подписал указ о государственной поддержке строительства на коммерческой основе железнодорожных участков Карпогоры – Вендинга – Сыктывкар – Черная железнодорожного направления Архангельск – Пермь. Было предписано до 40 процентов стоимости проекта финансировать за счет федерального бюджета, а также рассмотреть предложения по предоставлению инвестиционного налогового кредита компании «Белкомур» и проведению реконструкции ряда действующих железнодорожных участков.

Есть административная поддержка на самом высоком уровне, обещана финансовая помощь. Что еще надо чиновникам для успешной работы? Поначалу все шло вроде гладко, проект сулил огромные выгоды в первую очередь для Коми, которая и выступила инициатором его разработки. Ожидалось, что в начале нынешнего века сырье из нашей республики – уголь, лес, бумага, нефтепродукты, из Пермского края – минеральные удобрения – будут наикратчайшим путем доставляться в страны Западной Европы. Архангельская область планировала стать крупным перевалочным узлом для транспортировки различных грузов через морской порт Архангельска.

Как карта ляжет…

В архивных документах губернаторов Коми и Архангельской области Юрия Спиридонова и Анатолия Ефремова есть фотографии, на которых видно, с какой одержимостью они вбивали символические серебряные костыли в полотно будущей железной дороги. С годами все чаще кажется, что они, сами того не подозревая, вбивали костыли в пустоту. Строили иллюзорные планы.

Хотя и подписал Борис Ельцин нужный указ, но к нему нужно было еще «приделать ноги» – ходить по московским кабинетам, убеждать чиновников и инвесторов вложиться в проект. Кто этим должен был заниматься, первые лица регионов, но они, похоже, просто не захотели брать на себя риски. Посчитали, что для начала вобьем костыли, а там – как карта ляжет.

Стал обузой

У «Белкомура» всегда находились влиятельные противники. Всесильный в 90-х годах прошлого века министр железнодорожного транспорта страны Николай Аксененко прямо говорил, что если у него есть вариант с объездными путями, пусть они даже идут через весь земной шар (понятно, что это образное сравнение), то новое строительство он приветствовать не будет. Что-то обещал еще Михаил Касьянов, будучи недолгое время премьер-министром правительства при первом сроке Президента РФ Владимира Путина.

В начале «нулевых» в Коми к власти пришли новые люди, для них «Белкомур» оказался просто обузой. Хотя к тому времени уже был заложен хороший фундамент под будущее: в Карпогорах (Архангельская область) и под Сыктывкаром были построены заводы по пропитке шпал, была подготовлена сложная документация под строительство и даже согласована в федеральном железнодорожном ведомстве. Но это был напрасный труд…

Постепенно участки уже построенной, но никому не нужной железной дороги стали разворовываться – рельсы пошли на металлолом, шпалы жители в сельской глубинке растащили под хозяйственные постройки.

Лукавство и обман

«Белкомур» продолжал существовать в пресс-релизах, в которых говорилось все в будущем времени. А еще в пространных обещаниях и интервью первых лиц Коми. Наиболее любопытное из них появилось в 2011 году. На двух газетных страницах экс-глава Коми Вячеслав Гайзер рассуждал не о поиске инвесторов, а о том, что «Белкомур» просто невозможно не построить. Просто нет ни одной даже гипотетической предпосылки, ни финансовой, ни бюрократической, вообще никакой, чтобы железнодорожные составы с богатствами северных территорий не двинулись в сторону Европы, начиная с 2015 года.

То интервью Вячеслава Гайзера вышло аккурат во время выборной кампании в Государственную думу России. Многим уже тогда было ясно, что имели место обычные предвыборные лукавство и обман, за который у нас никто никогда не несет ответственности.

Все мимо!

Из желающих якобы вложиться в «Белкомур» можно отдельную книгу написать. Ждали инвесторов из Японии, Китая, Австрии, Австралии… Все мимо.

Последний всплеск активности в отношении реализации железнодорожного проекта наблюдался несколько лет назад при экс-главе Коми Сергее Гапликове, который предложил «Белкомур» арабским шейхам. Даже сам поехал в Бахрейн на переговоры, результат был нулевым.

Никто не ставит под сомнение богатства арабских шейхов, но они потому и богаты, что умеют считать деньги. В 90-е годы в виде инвестиций в «Белкомур» требовалось порядка двух миллиардов долларов, потом эта сумма поднялась до пяти. И никаких гарантий, что сам проект окупится, особенно в нынешних экономических условиях, когда Россия находится под международными санкциями, и в обозримом будущем они рискуют только усилиться.

Неликвидный товар

После неудачных переговоров в Бахрейне власти Коми решили выставить свою долю в «Белкомуре» (40,8 процента) на продажу с начальной ценой в 540 миллионов рублей. Сумма, можно сказать, символическая на фоне необходимых инвестиций. То есть наступил момент истины – инвесторы, если бы действительно захотели заняться обустройством экономики Европейского Севера, обязательно бы ухватились за весьма неожиданное и очень даже выгодное предложение.

Но никто не клюнул – ни арабские шейхи, ни китайские инвесторы, которых власти Коми обхаживали, наверное, лет пять. Даже проводили в Поднебесной что-то типа презентации потенциала Коми с вывозом туда чартерным рейсом целой делегации из чиновников, бизнесменов, ученых, артистов и просто нужных людей.

Карасики на память

В апреле этого года Контрольно-счетная палата Коми представила в парламенте отчет о собственности, находящейся в стадии незавершенного строительства. Требуется достроить 471 объект! В один только санаторий «Серегово», который не могут никак довести до ума уже более 30 лет, было вложено более 4 миллиардов рублей. Общий объем неэффективных вложений оценивался в 14 млрд 309 млн рублей.

Но надо понимать, что картина бесхозяйственности в Коми будет неполной, поскольку мы не знаем, сколько средств ушло в масштабные проекты, такие как «Белкомур» или возведение аэропорта под Сыктывкаром. Там даже и не разобраться, где деньги республиканские, а где федеральные. Но ясно одно, речь идет о миллиардных суммах, потраченных впустую.

Широкая взлетно-посадочная полоса в недостроенном аэропорту в Соколовке уходит за горизонт. Она уже в нерабочем состоянии, заросла травой, плиты «поплыли». Чтобы здесь обустроить территорию, понадобилось много песка. Вырыли целый котлован, который заполнился водой, появилась рыба… Вот и выходит, что единственный результат от громадных вложений – это карасики в рукотворном пруду, до которых охочи местные рыбаки. Как это все по-российски.

Сергей МОРОХИН.