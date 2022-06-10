3 июня в Республиканском театре оперы и балета состоялся творческий вечер известной артистки Галины Петровой, обладательницы роскошного меццо-сопрано. Зрители насладились ариями и партиями из знаменитых спектаклей, а после концерта мы побеседовали с Галиной Васильевной.

Хороший голос – этого мало

– В народе говорят, что 40 лет не отмечают. Разве артисты не боятся этой даты?

– Вроде сорокалетие не отмечают, но мне все же захотелось что-то организовать. Вообще, это был первый мой личный творческий вечер, который, кстати, можно приурочить к другой дате – десятилетию творчества.

Я не считаю себя опереточной, эстрадной певицей, хотя отношусь с любовью ко всем жанрам. Но опера для меня – на первом месте.

– А какую из опер вы бы выбрали для своего бенефиса?

– Очень люблю оперу «Царская невеста», где играю Любашу. Но она уж очень трагичная для юбилея. Погибает одна героиня, другая, третья сходит с ума… Возможно, «Кармен». Это не самая моя любимая роль, но она яркая.

– Я бы сказала, вы с ней похожи. Кармен – красивая, страстная, темпераментная цыганка, сводит всех мужчин с ума…

– Нет, я более скромная, чем Кармен. Она совершенно другого характера.

– Бывает, что артист оперы не всегда артистичен. Некоторые считают – достаточно и красивого голоса. А у вас – и голос, и артистизм. Вам удаются как лирические героини, так и страстные коварные натуры…

– Если ты просто стоишь и поешь – кому это нужно? Тебе никто не поверит. Когда я выхожу на сцену, то вживаюсь в роль. Скажем, в «Сильве» я на самом деле влюбляюсь в Эдвина. Но когда спектакль заканчивается, любовь, конечно, проходит. В «Чио-Чио-сан», в роли Сузуки, я так рыдаю, когда отбирают ребенка, – до невыносимой боли в груди. Хотя я понимаю, что это спектакль, каждый раз себе говорю: больше не заплачу – все это игра. Но нет, в тот момент я искренне верю во все, что происходит с героями…

– В вашем репертуаре есть и мужские образы – Лель в «Снегурочке», Никлаус в «Сказках Гофмана».

– Не люблю мужские роли, мне очень тяжело дается входить в образ мальчика. Но некоторые композиторы пишут их специально для меццо-сопрано.

Лесные концерты

Детство Галины прошло в Седкыркеще. Великолепный голос ей достался от бабушки и матери. Вспоминая детские годы, она рассказала, как устраивала концерты дома и в лесу:

– Тогда я не думала о большой сцене, но, видимо, меня тянуло туда. Если мы ездили к кому-то в гости, всегда собирала вокруг себя детей, устраивала концерты для родителей. В поселковом лесу с подругой расчищали поляну, вешали меж деревьев занавес, делали скамеечки для зрителей и приглашали сверстников на представление. Моей коронной песней был тогда «Колокольчик» из репертуара Клавдии Шульженко.

Галина Петрова сначала училась в детской музыкальной школе, потом в Сыктывкарском колледже искусств на дирижерско-хоровом отделении. Затем она устроилась в хор театра оперы и балета. Ия Бобракова заметила, что Галине не место в хоре – она должна солировать. И дала рекомендации учиться дальше – в Уфимской государственной академии искусств.

– Галина Васильевна, почему вы все же вернулись в Сыктывкар?

– Здесь моя родина, родители, друзья, и я всегда знала, что вернусь. О другом театре и не думаю. Правда, по семейным обстоятельствам два сезона мне пришлось петь в Чебоксарах. Я тогда переживала, скучала по своему театру, хотя и благодарна судьбе за такой опыт.

Дом, где звучит музыка

– Ваш супруг – тоже солист театра оперы и балета. Расскажите о творческом союзе и своей семье.

– Леша подал несколько заявок в разные театры, и первым ответил Сыктывкар. Это был ноябрь 2015 года. Мой будущий муж стоял за кулисами, а мы репетировали «Евгения Онегина». Я подошла к нему первая: «Вы на прослушивание?». А потом заметила, что он мне глазки строит. Первый наш совместный спектакль – «Кармен». По сюжету я в него влюбилась, и оказалось, что – навсегда. А он мне признавался, что влюбился еще тогда, когда впервые услышал мой голос. А когда увидел «вживую», сказал себе: «Все, надо брать!»

У нас с Лешей разные характеры: я более импульсивная, а он спокойный. Но он всегда меня поддерживает. У нас есть совместные концерты, где мы поем романсы, песни из кинофильмов. Сейчас в моем репертуаре 40 ролей и партий в разных музыкальных жанрах: опера, оперетта, мюзикл, сказки…

У нас растет сын, он закончил шестой класс в гимназии искусств, играет на трубе. Вообще, в нашем доме много музыкальных инструментов. И всегда звучит музыка.

Когда вырубили свет

– У каждого артиста есть своя «копилка курьезов». А с вами происходили забавные истории?

– Дело было на гастролях в Англии. Город Йорк. Играли оперу «Кармен». А там такая большая железная сцена для рок-концертов. Третий акт. Когда был мой выход, полностью вырубили свет. Я тихонечко, на ощупь, пошла на сцену, но в темноте оступилась и полетела вниз. Тогда была на адреналине, боли не ощутила и сумела выкарабкаться на высокую сцену. Вышла и спела, а зрители даже не заметили, что у меня губа опухла и кровоточит. Позже я заметила, что все мое тело было в синяках…

На гастролях сцены везде разные, где-то покатая, большая или маленькая, и нужно привыкать. Поэтому всякое случается. Бывает, что и шпага летит в оркестровую яму, и большая цыганская сережка…

Екатерина МАКАРОВА.