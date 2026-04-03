«Куда смотрела комиссия?» Новый ФАП: как только растаял снег, стали видны огрехи строителей

В феврале в селе Часово Сыктывдинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Вроде бы надо радоваться такому событию, но тут возникли вопросы к строителям и тем чиновникам, которые ставили свои подписи под документами при приемке ФАПа.



Напомним, что открытие ФАПа в Часово подавалось официальными СМИ как какое-то исключительно важное событие. Посыл был следующий: в село наконец-то пришла современная медицина.

ФАП располагает всем необходимым оборудованием. Здесь имеются телекардиограф, облучатель-рециркулятор ультафиолетовый, глюкометр. Рабочие места оснащены компьютерами и оргтехникой, подключены к интернету и являются частью общей информационной системы Сыктывдинской Центральной районной больницы. Особое внимание уделено обеспечению удобства при перемещении маломобильных пациентов.

Не знаем, как насчет оборудования, но территория вокруг нового ФАПа производит удручающее впечатление, да и внутри далеко не все в порядке.



«Лучше бы старый оставили»



Мнение жителя Часово, депутата Сыктывдинского райсовета Евгения Потолицына:

Два месяца прошло после открытия ФАПа, теперь со сходом снега сразу бросаются в глаза недоработки строителей на территории. И куда смотрела комиссия по приемке объекта? Внутри здания уже перестилали линолеум. Нет стационарного телефона, сказали, что дорого его переводить из старого здания ФАПа. Теперь людям фактически невозможно записаться на прием в районную поликлинику.

Сельчане с ограниченными возможностями, инвалиды на колясках в настоящее время не смогут заехать на территорию ФАПа, потому что везде лежит мусор и гора гравия, оставленная строителями. Люди видят полную безответственность и наплевательское отношение не только к себе, но и к бюджетным средствам, которые выделило государство на улучшение медицинского обслуживания.

Многие мои земляки считают, что лучше бы оставили в эксплуатации старый ФАП – там хотя бы порядок был, –подытожил депутат Потолицын.



Сергей ПАВЛОВ.