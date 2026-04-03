Осталось четыре наследника…



Уже пятый год в Сыктывкаре идут тяжбы вокруг старой «хрущевки». Казалось бы, кусок-то не такой уж лакомый. Тем более, квартире требуется капитальный ремонт: надо полностью менять всю сантехнику, окна, двери, полы. Одного ремонта – на миллион рублей, а то и больше. Но именно эта «хрущевка» стала причиной затянувшихся судебных разбирательств.

После ухода из жизни хозяев трехкомнатной квартиры осталось четыре наследника. Одна из наследниц (назовем ее Марией Ивановной) оказалась единственной, кто был прописан в квартире и поэтому имела преимущественное право на выкуп долей в жилище (статья 250 Гражданского Кодекса РФ). Риелтором была определена цена, с которой согласились все заинтересованные стороны. Цена далеко не рыночная, если считать по квадратным метрам. Но по неписанному правилу, скидка при продаже долей в квартирах может достигать 70 процентов.



Убийственное предложение



Неожиданно сам риелтор, нанятый наследниками, захотел прикупить доли в квартире в пользу своего родственника, постоянно проживающего в Москве. Марии Ивановне было сделано совершенно убийственное предложение: хотите выкупить доли, платите огромную сумму.

От своего законного права на выкуп долей Мария Ивановна якобы сама отказалась, не дав ответа на официальное письмо, будто бы отправленное в ее адрес.

Здесь вполне могла действовать уловка, хорошо известная юристам-практикам. Заказное письмо отправляется, но по каким-то причинам не доходит до адресата. Чтобы избежать споров по поводу уведомления, наследник должен официально оформить у нотариуса отказ от первоочередного права выкупа долей в квартире. Тогда и вопросов по «утере» заказного письма не возникнет.

Однако нотариальное действие по отказу от этого права не является обязательным. Что мешает его закрепить законодательно? Видимо, есть круг лиц, которым такая законодательная прозрачность попросту не нужна.



«Лишний» жилец



Через 10 дней после заключения весьма спорного договора купли/продажи долей в квартире, в суд поступило заявление с требованием выселить Марию Ивановну, проживающую там в течение 30 лет. Дескать, есть намерение продать жилье, а «лишние» люди здесь не нужны.

Суд отказал в иске. Тогда появилась новая опция: «неудобные соседи». Это известная схема: в квартиру под разными предлогами подселяют «соседа», который начинает кошмарить хозяев для достижения нужного результата.

Так или иначе, но доли в квартире в сыктывкарской «хрущевке» были перепроданы случайным людям. Они и переселились в квартиру, когда Мария Ивановна на некоторое время уехала из Сыктывкара. А вернувшись домой, она испытала шок.



Невыносимые запахи бытия



В квартире стояла отвратительная вонь, проходная комната была завалена вещами. В ванной и туалете – разгром, грязь, какие-то тряпки на полу. За кухонным столом Марии Ивановны сидел незнакомый мужчина и ел из ее посуды. Стиральная машина была отключена от воды, подтащена к газовой плите и использовалась как кухонный стол: на ней стояли кастрюли с едой. Все было омерзительно и неправдоподобно. У Марии Ивановны в голове была только одна мысль: такого не может быть!

Напомним, как должен производиться в законном порядке процесс заселения в квартиру честных покупателей со своей долей в квартире. Это регулируется Гражданским Кодексом РФ: «Владение и пользование имуществом, находящемся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом».

Но вселившиеся в ее квартиру люди не позаботились о соблюдении хотя бы элементарных формальностей.

В подобных случаях пожилой человек, увидевший в квартире разгром, если не умрет от инфаркта, сразу побежит брать любые кредиты, лишь бы избавиться от таких «соседей».



Фекалии «на память»



Пенсионерка обратилась в полицию, сотрудники которой к ее заявлениям отнеслись с пониманием. Кроме того, она вынуждена была обратиться за помощью на «прямую линию» президента страны.

Тем временем «соседи» подали очередное заявление в суд с требованием выселить Марию Ивановну из квартиры. И ведь выселили! Причем это решение основывалось на весьма спорных аргументах. И только Верховный суд Республики Коми и Кассационный суд защитили права пенсионерки.

И еще одна некрасивая деталь: покидая «оккупированную» территорию, «неудобные соседи» оставили «на память» на полу фекалии и мочу. Пришлось сотрудникам полиции их разыскивать, чтобы убрали за собой «подарки».



Кто поможет старикам?



На сегодняшний день в России есть закон, запрещающий продажу микродолей в квартирах (если она меньше 6 квадратных метров). Может, пора бы его и расширить и дополнить? Кто-то скажет, что в советское время полстраны проживало в коммуналках – и ничего. Но одно дело вселиться в коммуналку и совершенно другое – превратить нормальное жилое помещение в коммунальный кошмар.

Понятно, что случай в Сыктывкаре далеко не единичный. Торговцы недвижимостью зачастую пользуются правовой безграмотностью наших сограждан, особенно тех, кто достиг глубокого пенсионного возраста. Куда обратиться за помощью, когда надо решать те же квартирные проблемы? Юристы окажут, конечно, помощь, но задорого.

Вообще-то помощь пожилым людям – это в том числе и забота государства, о которой очень много говорят чиновники. Почему бы для людей старшего поколения не организовать бесплатную юридическую помощь? Глядишь, порядка бы стало больше.



Сергей МОРОХИН.