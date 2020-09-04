Иван Пироженко был машинистом паровозной бригады, которому доверили вести первый после снятия блокады железнодорожный состав. В 53 вагонах в город было доставлено 350 тонн продовольствия.



Почти половину пути поезд шел под шквальным обстрелом вражеской артиллерии. «Коридор смерти» – так окрестили эту дорогу железнодорожники. Об их подвиге был даже снят одноименный фильм, который прошел во всех кинотеатрах страны в преддверии юбилея – 75-летия снятия блокады. Иван Пироженко за тот первый героический рейс был награжден знаком «Почетный железнодорожник».

В 1947 г. Иван Павлович был откомандирован в Коми АССР. Много лет он отработал на Сосногорской железной дороге, где пользовался большим уважением.

2 сентября в сквере возле Синдорской школы был установлен памятник Ивану Пироженко. «Доблесть бывает не только воинской. В годы войны доблесть проявляли и люди труда, – отметил на церемонии открытия глава Княжпогостского района Анатолий Немчинов. – И об этом обязательно должно знать наше подрастающее поколение. Уверен, в школьной программе Синдорской школы обязательно найдется место для изучения этого подвига, а жители поселка будут гордиться тем, что здесь когда-то жил легендарный машинист».

На открытии памятника присутствовал также заместитель начальника дороги по Сосногорскому территориальному управлению Тимур Шалашнев, который рассказал, что ранее, 28 августа, на здании локомотивного депо в Сосногорске была установлена мемориальная доска с именем Ивана Пироженко. Памятные знаки были установлены на средства, собранные ветеранами железной дороги, а также на средства, собранные железнодорожниками в рамках благотворительного марафона, посвященного 75-летию Победы.

Лиля ВОВК.