Муниципальную прессу в Коми ждут серьезные перемены

В Коми, как и по всей стране, продолжается так называемая оптимизация социальной сферы. Реорганизуются школы, поликлиники, больницы. В целях экономии в регионе сократили даже число избиркомов. Ничего удивительного, что настала очередь и муниципальных газет.

Тенденция, однако…

Еще осенью прошлого года появились слухи о том, что власти закроют «районки», сделают их частью холдинга или корреспондентскими пунктами газеты «Республика». Таким образом многие работники муниципальных СМИ окажутся без работы, а читатели – без традиционных изданий.

Впрочем, этот процесс происходит и «естественным» образом, без вмешательства извне. Тиражи городских и районных газет неуклонно падают.

Причин тому несколько. Одна из главных состоит в том, что интернет уже докатился «до самых до окраин». Сегодня чуть ли не у каждого села, даже маленького поселка (не говоря уже о райцентре) есть свои странички в интернете. Там бурно обсуждают плохие дороги, паромные переправы, неудобное расписание автобуса, очередное решение администрации села, конфликт в местной больнице, слухи о закрытии клуба, чей-то неблаговидный поступок, качество продуктов в магазине и т.д.

Бумажные газеты зачастую проигрывают не только в оперативности информации, но и в ее остроте, качестве. «Районки» печатают довольно много официоза, освещают события с точки зрения местных властей, от которых напрямую зависят. И хотя проблем везде выше крыши, говорится о них мало, критические материалы почти отсутствуют.

Это, конечно, не вина муниципальных СМИ. Там работают замечательные журналисты. Просто они поставлены в такие условия, когда любой конфликт с районным начальством чреват увольнением.

Материальная база районных СМИ очень слаба, при этом менее 40% их затрат покрывается за счет госфинансирования. Остальное они вынуждены зарабатывать сами, хотя рекламный рынок в районах очень мал и сокращается с каждым годом.

«Местные, родные»

Но значит ли все это, что «районки» отжили свой век? Ведь как ни крути, а у них останется своя информационная ниша, которую не способно занять ни одно республиканское издание. Это касается «мелких» (с точки зрения региональной прессы), но важных для местных жителей текущих новостей и объявлений.

О том, что ждет муниципальную прессу, нам рассказал заместитель начальника республиканского Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Зелинский:

— В конце прошлого года я объехал почти все районы республики, где встречался с коллективами газет. Сразу скажу: страхи-страшилки на тему их «закрытия» абсолютно не обоснованы. «Районки» не исчезнут именно потому, что у них особая миссия. Их главное преимущество как раз в том, что они местные, родные. Только они знают все о своих людях и расскажут о решениях властей на местах.

Во время встреч я увидел, что коллективы хотят работать, создавать качественный контент, заинтересованы в росте тиражей. Однако банальным увеличением финансирования груду проблем не решить. И бездумных реформ «к определенной дате» тоже не будет. Никаких революций! Выходить из кризиса надо эволюционным путем. На 2019 год редакции получили госзадание по прежней схеме.

Оптимизация в первую очередь предполагает убрать из творческих коллективов некоторые несвойственные им функции. Не секрет, что сегодня редактор занят финансами, отчетами, хозяйственными делами и вынужденно превратился в бюрократа-чиновника. Ему не до творчества. Первое, что ему предстоит — позаботиться о качественном контенте. Сегодня читатель разочарован: эту информацию он уже видел на телеэкране, читал в «Комиинформе», БНК… Поэтому необходимо в корне изменить подход к районной журналистике.

У каждой газеты огромные затраты на типографские расходы. При этом редакционное оборудование старое, используются устаревшие шрифты, а для верстки — программы прошлого века.

Кроме того, в редакциях нет юристов, а это чревато: Роскомнадзор строго спрашивает за соблюдение закона и наказывает штрафами.

Создание Издательского дома предполагает, что редакции газет на местах будут заниматься преимущественно контентом и привлечением рекламы. Редактор избавится от бюрократической работы, а за версткой будет наблюдать в онлайн-режиме на экране монитора. Технические (верстка, корректура), финансовые, юридические вопросы будут решать специалисты Издательского дома.

По словам замначальника управления, предстоящая реорганизация направлена на то, чтобы облегчить жизнь «районкам», а главное – сделать их более привлекательными для читателей.

— При этом я уверен, что каждая районная газета сохранит свои лицо и особенности, — заключил Евгений Зелинский.

Людмила КУДРЯШОВА.