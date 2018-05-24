Пожилой учитель подглядывал за девочками

Беспрецедентный в истории Коми скандал разразился в одном из учебных заведений республики. Причем речь идет о скромной сельской школе, которая всегда была на хорошем счету у начальства.

Недавно в кабинке женского туалета средней школы одного из поселков Усть-Куломского района была обнаружена скрытая видеокамера.

За посетительницами «дамской комнаты», женщинами-учителями и школьницами, велось тайное наблюдение. Как долго это продолжалось — пока не известно. «Глазок» камеры был спрятан в стене, примыкающей к унитазу, и установлен таким образом, что это позволяло «наблюдателю» крупным планом разглядывать все, что порядочные дамы скрывают от соглядатаев.

Помимо воспитанниц поселковой школы, в «грязное видео» могли попасть и ученицы других сельских учебных заведений. Ведь здесь не раз проводились районные олимпиады, где участвовали школьники из разных сел и деревень.

Сам себе режиссер

Скрытая камера была обнаружена совершенно случайно. Одна из педагогов заметила в туалете странный блик, попавший на стекла ее очков. Присмотревшись внимательно, она обнаружила на плинтусе, сбоку от унитаза, крохотную бусинку. Заподозрив неладное, женщина позвала коллег. Вместе они выяснили, что «бусинка» — это объектив видеокамеры, установленной под таким углом, что можно обозревать все подробности женской физиологии.

После этого коллеги вызвали учителя труда. Он быстро отодрал вагонку, в которую была утоплена камера. Прихватив эту «штучку» с собой, трудовик ушел, не сказав ни слова.

Педагоги сообщили о «находке» в полицию. После разбирательства главным подозреваемым стал как раз тот самый трудовик, пожилой учитель, много лет проработавший в поселковой школе. До сих пор он считался отличным педагогом, которого даже ставили в пример.

Кстати, стены женского туалета и кабинета трудовика — смежные. И если наихудшие подозрения подтвердятся, это значит, что он имел возможность вести «наблюдения» в режиме онлайн.

В прошлую пятницу, 18 мая, в доме учителя полиция произвела обыск. По неподтвержденной пока информации, у трудовика якобы найдены коробка из-под той самой видеокамеры, которая была установлена в туалете, а главное —шокирующие фото- и видеоматериалы. Нельзя исключать, что часть из них могла попасть в интернет.

Как сообщил «Трибуне» руководитель следственного отдела по Усть-Куломскому району Павел Евплов, по факту обнаружения видеокамеры в женском туалете было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Во время допроса учитель признался в установлении видеокамеры. С него взята подписка о невыезде. Следствие продолжается.

Директор изучал «туалетное» видео

Подобные случаи в недавней истории уже были. Так, в прошлом году был осужден директор одной из школ Тукаевского района Татарстана. Он установил видеорегистратор в женских туалетах для педагогов и учениц. А затем самолично просматривал видеозаписи.

Аналогичные скандалы произошли недавно также в Ярославской школе № 43 и в учебном заведении Пермского края.

Правда, во всех трех случаях камеры устанавливались в общей туалетной комнате, а никак не в приватных кабинках. Руководители объясняли это тем, что с помощью видеорегистраторов боролись с курением в туалетах или хулиганами, ломавшими мойки и краны.

В этом смысле ЧП в Усть-Куломском поселке, похоже, не имеет аналогов. Ведь речь идет о возможном сексуальном извращении, потенциальными жертвами которого могли стать несовершеннолетние.

Екатерина МАКАРОВА.

Для справки

Это дело сугубо интимное

Вуайеризм (от фр. Voir — «видеть») — это сексуальная девиация, которая характеризуется болезненной страстью наблюдать за интимными физиологическими процессами.

Если объект наблюдения не дает согласия, то соглядатай может быть оштрафован по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). А если он делает подобные видео или фото с целью распространения порнографии — это уже тюрьма (ст. 242.2. УК РФ).