С 80-летнего пенсионера «по ошибке» списали почти 60 тысяч

21 июня сыктывкарский пенсионер Василий Мурин получил очень неприятное известие. С его счета, на котором были отложены «гробовые» деньги, списали 57687 рублей. А месяцем раньше были списаны еще 465 руб. Василий Иванович бросился выяснять в чем причина и узнал, что он оплатил чужие долги за коммуналку.

«Злостный неплательщик»

Выяснилось, что «злостного должника» наказала управляющая компания — ООО УК «Октябрьская». Ее руководитель еще в прошлом году обратился со списком хронических должников в мировой суд. Мировой судья 3 ноября 2016 года вынесла судебный приказ, по которому с «Василия Мурина, проживающего по ул. Карла Маркса, 172, полагается взыскать долг, накопленный в 2015-16 гг. в сумме более 52 тысяч, а также пени за просрочку и расходы по госпошлине».

Однако к этой квартире пенсионер не имеет отношения, с ее владельцем не знаком, кто накопил долги, не знает. Сам Мурин проживает по другому адресу, являясь хозяином скромной «однушки» на улице Пушкина.

— Мои деньги «увели»! — возмущается Василий Иванович. — Если бы они пошли сиротам или больным детям, было бы не так обидно.

В годы войны Мурин, будучи ребенком, жил на Западной Украине в оккупации. У его родителей было семеро детей. Говорит, в соседнем доме находились фашисты, но их семью они не обирали.

А квартира-то чужая!

Для полноты картины следует сказать, что квартира на ул. Карла Маркса Василию Ивановичу знакома. Действительно, много лет назад он проживал там с супругой и семьей сына. Но супруга в 1995-м умерла, а через несколько лет скончался и сын. Под одной крышей с овдовевшей невесткой пенсионер проживать не стал — они разъехались. Свою долю в квартире он отдал невестке, а сам еще в 2008 году переехал в однушку на ул. Пушкина, где и прописан уже 9 лет.

Позднее невестка старую квартиру продала. При сделке, как водится, от хозяев требуют справку о том, что у них нет долгов по ЖКУ, иначе регистрация сделки не состоится.

Как и почему спустя много лет здесь вдруг всплыла фамилия Мурина — загадка. О чужих долгах он, конечно, ничего не знал, о суде его никто не извещал. Никто не удосужился его о чем-то уведомить, хотя найти человека не составило бы никакого труда.

Василий Иванович обратился к судебному приставу, которого смог «поймать» с третьей попытки. Но тот не внес в дело ясности. Пристав — не сыщик, таких расследований не ведет. Если он получает судебный приказ, то обязан, как солдат, его выполнять, а не обсуждать.

Ходил Мурин и к мировому судье, показывал паспорт с пропиской, возмущался. Но и судья тоже не сыскное бюро! Получается, что этот судебно-фискальный маховик крутился механически, «сам по себе».

Формально все замечательно, долг взыскан — все довольны, все выполнили свою работу.

Всего один человек недоволен. Мало того, что его обобрали, так еще и выставили в неприглядном свете.

Пенсионер ходил также в прокуратуру и в Министерство юстиции, и МФЦ, чтобы получить справку о том, что квартира на Карла Маркса ему не принадлежит.

В итоге судья все же исправила ошибку — судебный приказ отменили. Но сама по себе отмена не возвратит денег, которые к тому моменту уже «ушли». Как старику вернуть его кровные «гробовые»? Вероятно, только через суд. А дело это долгое и затратное. Списали-то мгновенно, а вот теперь попробуй-ка получи обратно свои деньги…

Людмила КУДРЯШОВА.