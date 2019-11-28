21 ноября в рабочий кабинет президента Ухтинского государственного технического университета ворвалась группа оперативников ФСБ.

Силовики провели обыск и другие следственные действия. Причем не только в кабинете, но и в его ухтинской квартире. Операция «Черный четверг» проводилась в режиме строгой секретности (в том числе и от ухтинских правоохранителей). Первая информация появилась лишь поздно вечером.

Попытка корреспондентов «Трибуны» узнать что-либо от ухтинских стражей порядка оказалась тщетной. Городские пинкертоны, скорее всего, были просто не в курсе, да и в голове у них не укладывалось, что на самого влиятельного человека Ухты могут надеть наручники. А тем временем 69-летнего Николая Цхадая уже везли под конвоем в столицу Коми…

На следующий день Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Коми сообщило, что в отношении президента УГТУ возбуждено уголовное дело. Он подозревается в растрате и получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении служебным положением.

Вечером 22 ноября состоялось заседание Сыктывкарского суда, на котором подозреваемому определили меру пресечения – два месяца (до 20 января) заключения под стражу.

Во время этого судебного заседания произошла неожиданная сенсация, о которой первым сообщило информагентство БНК. Во время оглашения решения судья заявил: следствие считает, что обвиняемый получил взятку от экс-сенатора Коми Евгения Самойлова и экс-депутата Госсовета региона Евгения Лядова. Правда, потом эта информация с сайта почему-то «исчезла». Получить комментарий правоохранителей по этому поводу «Трибуне» пока не удалось.

Что ему предъявляют?

Версия следственных органов такова. В 2010 году было создано некое общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого выступило образовательное учреждение (то есть УГТУ – Ред.), возглавляемое фигурантом. По данным следствия, подозреваемый в 2013 году, действуя от имени единственного участника общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о хороших финансовых показателях его работы, принял решение о продаже доли 33% уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости и последующей передаче части прибыли юридического лица подконтрольным лицам, в результате чего возглавляемому им образовательному учреждению был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов 700 тысяч рублей.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах подозреваемый получил от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы в интересах учреждения, взятку в сумме 8 миллионов 500 тысяч рублей за принятие решений в интересах указанного юридического лица, в том числе подписание актов выполненных работ, своевременное производство оплаты в рамках исполнения обязательств по договору.

Как это понимать?

Возникает резонный вопрос: почему взятку в 8,5 миллиона рублей г-ну Цхадая инкриминируют только сейчас, спустя 7 (!) лет после предполагаемого события? И как по прошествии столь длительного времени это можно в принципе доказать?

Неясна и обвинительная формулировка, касающаяся «загадочного» ООО (общества с ограниченной ответственностью): фигурант продал свою долю «по заведомо заниженной стоимости». Во-первых, непонятно, как определили эту стоимость. Во-вторых, коли речь идет о личной собственности, то хозяин, по идее, вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Он может продать ее хоть за три рубля или вообще подарить.

«Трибуне» удалось выяснить, что вышеупомянутая организация – это ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ».

НИПИ нефти и газа был создан Ухтинским университетом еще в 2008 году. А в 2010-м преобразован в ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». Причем в качестве своей учредительной доли в уставной капитал ООО университет внес не деньги, а некое «ноу-хау» – «результат интеллектуальной деятельности». Таковой стала разработанная университетскими сотрудниками «Инструкция по исследованию скважин месторождений с высоким содержанием конденсата».

Роковая доля

Доля УГТУ в уставном капитале ООО составила 67% (20 тыс. руб.). Соучредителем с долей 33% (10 тыс. руб.) стал некий гражданин, затем передавший ее своей дочери. А она в свою очередь в декабре 2012 г. продала «отцовскую долю» уже самому ООО по рыночной цене, которая на тот момент составила 1,9 млн руб.

А всего спустя пару месяцев, в феврале 2013 года, ректор университета Н. Цхадая, действуя от имени ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», принял решение о продаже той самой 33-процентной доли (на тот момент уже принадлежавшей ООО) двум физическим лицам. Но не за 1,9 млн руб., а по номинальной стоимости 10 тыс. руб. В итоге 18% (за 5,4 тыс. руб.) досталось Ярославу Цуневскому, 15% (за 4,5 тыс. руб.) – Григорию Грибову.

После этой нехитрой в общем-то комбинации оставалось распределить прибыль успешного ООО, имеющего многомиллионные контракты с нефтяниками. Разумеется – только «по справедливости». УГТУ (доля 67%) от чистой прибыли по итогам 2012 г. досталось 23,9 млн руб. Я. Цуневскому – 6,4 млн руб., Г. Грибову – 5,3 млн руб. Напомним, что их денежный вклад в «общее дело» до этого составил 10 тыс. руб. на двоих.

Нетрудно подсчитать (это версия правоохранителей), что в результате обществу был нанесен ущерб в размере 11 миллионов 791 тысячи рублей. Все эти факты вскрылись в результате проверки, которую провела прокуратура Республики Коми.

Теперь следствие наверняка попытается доказать, что г-н Цхадая не просто нанес ущерб ООО, но и преследовал корыстный интерес. А это уже другая уголовная статья, более тяжкая.

Виктор СЕМЕНОВ

НАША СПРАВКА. ЦХАДАЯ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ. Родился 20 октября 1950 года в поселке Нижний Доманик под Ухтой. Отец — грузин, мать — немка. Оба попали в Коми в результате сталинских репрессий.

После окончания школы работал на нефтешахте в поселке Ярега. В 1968 году поступил на нефтепромысловый факультет Ухтинского индустриального института. Закончив вуз, работал на различных должностях в том же институте, занимался научной деятельностью В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, а в 1999 году – докторскую. Доктор технических наук, профессор.

Действительный член общественной академии промышленной экологии РФ, академик общественной академии естественных наук (председатель Коми регионального отделения РАЕН). В марте 2004 года избран председателем Совета ректоров Республики Коми.

С 1997 по 2018 годы являлся бессменным ректором сначала Ухтинского индустриального института, а затем Ухтинского государственного технического университета. Статус университета вуз получил в 1999 году благодаря в первую очередь самому Цхадая, имевшему широкие связи и влияние как на федеральном уровне, так и среди республиканской элиты.

По достижении предельно допустимого для руководителя вуза возраста Цхадая покинул должность ректора, но сразу же был избран президентом УГТУ, сохранив неформальный контроль за деятельностью университета.

На президентских выборах 2012 года Николай Цхадая являлся доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

С 26 января 2019 года член президиума регионального политического совета Коми отделения «Единой России». Однако сразу же после ареста президента УГТУ членство Н.Цхадая в руководящем партийном органе было приостановлено.