Если в прошлом году на дорожную отрасль республики выделялось 8,7 млрд руб., то на 2023-й в бюджете заложено лишь 6,2 млрд руб. По оценке экспертов, столь резкое сокращение финансирования означает дальнейшую деградацию дорожной сети региона.

Если в дорожном фонде образовалась огромная прореха в 2,5 млрд руб., то, по идее, нужно включать жесткий режим экономии. Многие муниципалитеты именно так и делают, используя при заключении контрактов с дорожниками так называемые понижающие коэффициенты.

Позицию заказчиков (государственных органов) можно оправдать скудным финансированием. Но когда сами подрядчики на аукционах начинают активно играть на понижение, доводя цифры до абсурда, это уже подозрительно.

А кто меньше?

Напомним, что согласно пресловутому федеральному закону № 44 госконтракты на выполнение тех или иных работ, включая дорожные, заключаются на конкурсной (т.е. конкурентной) основе. Выигрывают те подрядчики, которые предлагают осуществить контракт за меньшую, чем у конкурентов, стоимость.

44-й закон порочен и давно подвергается критике. Потому что выбор подрядчиков по принципу «минимальной цены» (притом что и стартовая, предлагаемая государством, уже, как правило, занижена) неизбежно приводит к ухудшению качества контрактных работ.

На практике это зачастую выглядит так. Какая-нибудь фирма типа «Рога и копыта», не имея ни техники, ни рабочих, за счет «ценовой игры» выигрывает конкурс, а затем заключает договор субподряда уже с теми организациями, которые реально способны эти работы осуществить. Но поскольку конкурс они проиграли (или не были к нему допущены – вот для чего существует «административный ресурс»), то другого выхода у них просто нет. В результате им приходится «химичить» на стройматериалах, урезать зарплату своим работникам и т.д.

Но недавний дорожный аукцион, который состоялся в столице Коми, выходит даже за эти порочные рамки. По мнению специалистов отрасли, это вообще нечто беспрецедентное…

«Лесники» против дорожников

5 марта в Сыктывкаре проводился аукцион по капитальному ремонту улицы Промышленная. Конкурс проводится Управлением капитального строительства столичной администрации в рамках программы БКД – безопасные и качественные дороги. Но итоги мероприятия таковы, что как раз безопасность и качество после предполагаемого капремонта этого дорожного участка можно поставить под сомнение.

В конкурсе участвовало четыре организации. Три из них – дорожные, то есть профильные. А четвертая почему-то – ООО «Лузалес».

Заявка «лесной» фирмы, не имеющей опыта (если не считать сущей мелочевки) каких-либо дорожных работ, стала полной неожиданностью для остальных участников. Трудно было поверить, что «лесники» могут выиграть у матерых дорожников.

Но «лесники»-то оказались непростые. Про хозяина ООО «Лузалес» – Руслана Семенюка – говорят, что он «особа, приближенная к губернатору», вхож в любые кабинеты «Желтого дома», а сама фирма в последние годы «цветет и пахнет» – добилась невероятных успехов в лесах Коми. Впрочем, давно уже не только в лесах она теснит конкурентов. Недавно, например, «вошла» в мебельный бизнес. А теперь получается, что фирма залезла совсем уж на чужую «делянку» – дорожную.

Ниже «плинтуса»

На аукционе была заявлена стартовая «цена» контракта – более 262 миллионов рублей.

Обычно, если конкуренция серьезная, то цена «игроками» сбавляется. Но не сильно. Делается это пошагово. А в итоге разница составляет всего несколько процентов.

В данном случае один из участников – ООО «Лузалес» – сразу начал сбрасывать цену по одному-трем миллионам за каждый «шаг».

Нервы у профессионалов-дорожников дрогнули, а «лесники» опустили цену до 213 млн руб., то есть почти на 50 млн руб. ниже стартовой.

Когда чиновники делали расчеты по контракту, они, естественно, учитывали и цены на стройматериалы, и стоимость самих работ. Причем считали, как водится, по минимуму, экономя бюджетные деньги.

Но оказывается, можно отремонтировать ту же дорогу еще на 50 «лимонов» дешевле? Или это некая «маржа», заранее заложенная в контракте?

Три дорожные организации, за плечами которых сотни километров проложенных и отремонтированных автотрасс, отказались снижать цену «до плинтуса». Потому что понимают: выполнить за такие деньги капитальный ремонт просто невозможно. Нет сейчас таких расценок на битум, щебень, ГСМ и т.д. Не говоря уже о зарплатах дорожных работников.

Можем повторить

Но у «лесников», видимо, какие-то свои расчеты, раз они так лихо играют на аукционах.

Буквально через несколько дней состоялся еще один дорожный «розыгрыш». Позавчера, 12 апреля, аккурат в День космонавтики, на «орбиту» вышел аукционный лот с начальной ценой 104 миллиона рублей. Контракт на дорожные работы уверенно выиграла фирма ООО «Лузалес», опустив стартовую цену на 9 млн рублей.

Если «лесники» соглашаются на такой мизер, то, может, дорожные организации в Коми теперь совсем не нужны? Их надо распустить, тысячи рабочих уволить, а всю дорожную технику передать «Лузалесу»? Пусть эта компания не только рубит лес, но и строит дороги, а может, и все остальное, что еще есть в нашей республике.

Как считают авторитетные эксперты отрасли, чтобы качественно отремонтировать, то есть привести в нормативное состояние дорожную сеть Коми, потребуется около 100 миллиардов рублей. Понятно, что при нынешнем объеме финансирования дорожного фонда и при таких «странных» аукционах, проводимых чиновниками, хороших дорог мы уже, видимо, никогда не увидим.

Виктор СЕМЕНОВ.