Судьи рулят

МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие инспекторам Госавтоинспекции отстранять от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь инспектор может описать всю ситуацию в рапорте, который передается вышестоящему руководству, но не вправе задерживать судью за подобное нарушение.

Судьи относятся к спецсубъектам, в отношении которых предусматривается особый порядок возбуждения дел.