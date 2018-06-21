Учительница бросилась на помощь

18 июня на озере близ сыктывкарского поселка Максаковка утонула 13-летняя девочка. Ее подругу-сверстницу спасла педагог Максаковской школы Юлия Афанасьева.

Как рассказала «Трибуне» Юлия Николаевна, в этот день она с подругами и детьми отдыхала на берегу Красноборского озера. Расположено озеро на территории заброшенного кирпичного завода, поэтому в народе его прозвали «Кирпичным». Озеро очень глубокое, дно неровное, с подводным течением. Тем не менее, местные жители любят там отдыхать.

— Мы сидели на другом берегу озера, поэтому не видели, как девочки залезали в воду, — говорит Юлия Николаевна. — И когда заметили, что кто-то барахтается в озере, я сразу скинула кроссовки и прыгнула в воду. Плыть до девочки пришлось далеко, метров 15-20, да еще через кусты. Когда я к ней подплыла, она уже с головой ушла под воду — мне пришлось нырять. С трудом мне удалось вытащить ее на берег.

Я не знала, что в воде еще одна девочка. Вика была в шоковом состоянии и не смогла сразу рассказать о подруге. А так, возможно, и Лену бы удалось спасти…

На берегу было много отдыхающих, которые оказались значительно ближе к тонущим. Но почему-то из взрослых никто не запретил девочкам купаться в озере. И никто из них не поспешил на помощь. По словам Юлии Афанасьевой, стоящие на берегу мужчины лишь пожимали плечами: «Мы не умеем плавать». А может, просто не хотели лезть в холодную воду?

Лена и Вика были подругами и даже учились в одном классе. Обе жили в Максаковке и были одного возраста — 13 лет.

Тело погибшей спасатели нашли через несколько часов после трагедии. В среду девочку похоронили.

Екатерина МАКАРОВА.