В таежном поселке ветер ломал крыши и с корнем вырывал вековые деревья

В минувший вторник в поселке Зимовка бушевал смерч. Как рассказала глава сельского поселения «Подзь» Ирина Чугаева, с крыши одного из домов ветер сорвал шифер и разбил окна, в других – профнастил и сайдинговую обшивку, повалил вековые деревья.



К счастью, в поселке обошлось без жертв. А уже в среду здесь латали крыши и стеклили окна.

Следует отметить, что Зимовка — поселок лесной, кругом — сосновые боры, и стихии вроде как негде разгуляться. Однако факт остается фактом: огромной силы ветер с корнем вырвал несколько сосен, разметал по улице транспаранты и рекламные щиты.

А вот метеорологи республики выразили сомнение в том, что в лесном массиве могло возникнуть такое явление, как смерч.



— На метеостанции в Койгородке были зафиксированы гроза и ливневый дождь, но порывы ветра не превышали двух метров в секунду. Смерч обычно возникает на стыке теплого и холодного фронтов и отличается значительной силой, вплоть до того, что вырываются деревья с корнем. В данном случае этого не произошло, и называть явление смерчем или торнадо неправильно, — пояснила газете «Комсомольская правда Коми» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики Ольга Козак. Она, правда, указала, что представители Коми ЦГМС на место не выезжали, поэтому предоставить точную информацию о масштабе и мощности стихии не представляется возможным.

Однако в самой Зимовке лишь посмеялись над утверждениями синоптиков: ведь из Сыктывкара таежный поселок не увидать и силу ветра не определить. А от метеостанции в Койгородке до Зимовки — порядка трех десятков километров, причем все лесом. Смерч просто не дошел через вековую парму до райцентра.

Любовь ГРИВЕНСКАЯ,

Койгородский район.