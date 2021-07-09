Вперед в прошлое? Власти Коми решили встроить советский опыт транспортировки леса в рыночную экономику

На этой неделе глава Коми Владимир Уйба неожиданно заявил, что регион возвращается в свое прошлое. Перед правительством поставлена задача – добиться возобновления сплава на реках с 2022 года. И параллельно – предложить лесному бизнесу уже в этом году обновить инфраструктуру причалов.

Хватит курочить дороги!

Понятно, что руководствовался В. Уйба благими намерениями. Возобновить сплав по рекам собираются для того, чтобы лесозаготовители со своими большегрузными автомобилями «не курочили» лесные дороги. К тому же в республике то и дело возникает социальная напряженность между лесозаготовителями и сельчанами, которые периодически перекрывают автодороги. Наибольший резонанс имела прошлогодняя история, когда жители поселка Зимстан Усть-Куломского района заблокировали проезд лесовозов, из-за которых пришли в полную негодность несколько участков дороги.

В мае этого года на всю страну «прогремели» суровые мужики села Мутный Материк (Усинский район), которые откровенно высказали на встрече с республиканским начальством все, что думает народ о нынешней власти. И тогда же от недавно назначенного министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова все узнали, например, что рыба исчезает в Печоре, как и во многих других северных реках, из-за отсутствия лесосплава. Жучки и паучки на деревьях служили кормовой базой для

обитателей водоемов. Так что от возобновления лесосплава, мол, будут одни плюсы – и дороги останутся целы, и рыба появится. Что ж, недолго осталось ждать возвращения в реальную экономику рек и водоемов?

Три десятилетия разрухи

К сожалению, не все так просто, и похоже, что в заявлении Владимира Уйбы было больше эмоций. На самом деле за столь короткий срок добиться качественного результата невозможно. Слишком многое было упущено и развалено за последние три десятилетия.

Несколько лет назад автор этих строк участвовал в туристическом сплаве на деревянном плоту по Сысоле – от Пажги (Сыктывдинский район) до Сыктывкара. Поскольку за рекой уже давно никто не следит, частенько приходилось маневрировать между корягами и поваленными деревьями. Из-за того, что уже давно не проводились дноуглубительные работы, иногда прямо посередине реки мы неожиданно садились на мель. Глубина воды колебалась в районе полуметра!

О том, что когда-то Сысола имела стратегическое значение для развития южных районов Коми, напоминают часто попадающиеся мотки ржавых металлических канатов, разрушенные причалы для приема и отправки грузов, деревянные «якоря» для лесосплава, торчащие вдоль береговой линии. Получилось такое путешествие в прошлое, в котором река была кормилицей. Не только Сысола, но и Вычегда с Печорой и их притоками давали работу для многих тысяч северян.

Стоит напомнить, что решение о запрете молевого сплава в России принято в 1987 году. Он был признан неэффективным. Значительная часть древесины попросту терялась – застревала на отмелях и берегах, тонула. Учеными подчеркивалось, что сплав на реках наносит огромный ущерб природе, рыбным запасам, снижению качества питьевой воды. Доводы вроде бы разумные, и как они соотносятся с нынешней позицией власти, заявившей о возвращении советского опыта транспортировки леса? Ведь никаких экономических либо научных обоснований представлено не было.

Где здесь экономика?

Если говорить об экономике, то совершенно неясно, что дешевле – сплавлять лес по рекам или постоянно вкладываться в ремонт автомобильных дорог.

Чтобы заниматься сплавом, нужно возрождать судоходство, то есть закупать водный транспорт. А где его взять, когда отрасль практически разрушена? Во времена СССР с судостроительных заводов Великого Устюга и Котласа, из других городов России поступали в Коми мощные буксирные и грузовые плавательные средства, были и скоростные пассажирские суда. Весь этот водный транспорт давно ушел на металлолом или ржавеет на берегах рек.

Верхняя Максаковка – типичная окраина Сыктывкара. Раньше это был рабочий поселок, который через сплавную запань обеспечивал лесоперерабатывающие производства столицы высокосортной древесиной. После развала Советского Союза поселок захирел, сегодня – это отдаленный «спальный район» со своими типичными проблемами: плохие дороги, масса аварийного и ветхого жилья, нет перспектив для развития… Чтобы его возродить, как и другие подобные поселки, связанные с лесозаготовкой и лесопереработкой, нужны серьезные инвестиции, но российские бизнесмены, за редким исключением, не желают вкладываться в отечественную экономику – слишком большие риски. На республиканский бюджет тоже надежды нет, он буквально за год стал дефицитным, и вырваться из долговой кабалы в обозримом будущем не представляется возможным.

А где взять кадры? В советские годы в Коми готовили речников, была мощная производственная и даже научная база, в Сыктывкаре действовал специализированный институт речного профиля, который в 90-е годы был закрыт…

Как тут не вспомнить фразу одного известного федерального политика: «В России реформы начинаются тогда, когда заканчиваются деньги».

Цитата

– Больше никакого передвижения большегрузов с лесом в весенне-летний и осенний периоды, – заявил Владимир Уйба. – Последние годы показали, что водители нагружают транспорт сверх нормативов. К тому же не соблюдают сезонные ограничения, вводимые для большегрузов. А обязать нарушителей взять на себя ремонт «убиваемых» ими дорог с правовых позиций невозможно… В период СССР не просто так был развит речной сплав древесины. Власти понимали, что строить и ремонтировать автодороги – высокозатратно. Сегодня лесозаготовки в частных руках. В наших силах и полномочиях переключить бизнес на альтернативные формы транспортировки сырья.

Сергей МОРОХИН.

Фото Комиинформ.