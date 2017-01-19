Жителей Серегово терроризируют лесные разбойники

В прошедшую пятницу жители Серегово были ошарашены мгновенно разлетевшейся вестью: в самом центре села, на развилке дорог, невдалеке от сельсовета и школы волки загрызли собаку. Причем произошло это не ночью, а при свете дня.

Серая напасть

Как потом установили бывалые охотники, волков было два. Что интересно: один из жителей соседнего дома, вышедший в сарай за дровами, даже слышал лай и рычание за стеной, но подумал, что это что-то не поделили соседские собаки. А серые разбойники, сбив пса с ног, утащили его с главной улицы села на окраину, к пилораме, где нет людей. Здесь потом и обнаружили останки бедной собаки.

Набеги волков для сельчан стали обыденностью: это уже тринадцатая жертва, причем волки выбирают самых крупных собак. Гонит их к селениям голод: глубокий снег не позволяет им добывать зайцев — те не проваливаются и не дают себя догнать, поэтому волки ищут более легкую добычу. А поскольку волк – зверь умный, он после первых набегов понял — в селе ему ничто не угрожает. И с каждым набегом становится наглее.

Пока гром не грянет?

Как рассказал глава администрации Серегово Андрей Коншин, он за свою жизнь впервые встречается с такой напористостью «лесных санитаров». Раньше волки боялись подходить к населенным пунктам. И противопоставить возрастающей наглости лесных пришельцев местной власти просто нечего.

Когда-то были охотобщества, которые могли заниматься отстрелом волков и других хищников, теперь же для охоты на волка охотник должен иметь лицензию. В Серегово она есть только у одного человека — пенсионера Евгения Макарова, который на снегоходе пытается найти волков. Но любой охотник знает, что для загона этого хищника нужна группа ловцов, одному убить волка очень трудно. Обычно звери выходят на охоту в сумерках или ночью, а днем уходят на лежку куда-нибудь в дебри.

Известно, что эти «санитары леса» неутомимы и за сутки могут пробежать до полусотни километров. Волков часто видят возле деревни Ляли. Недавно крупный хищник вышел на дорогу прямо перед жительницей деревни Кошки Светланой Старцевой. По ее словам, было очень страшно, и все семь километров от села до своего дома она опасалась, что зверь бросится на нее из-за ближайшего куста.

Как стало ясно из разговора с руководителем администрации Серегово, управы на волков пока не найдено. Надеяться на полицию не приходится: у участкового много других задач, причем охота на хищных зверей в его служебные обязанности не входит. Пока, по мнению Андрея Коншина, ничего страшного не происходит: звери в село приходят только поздно ночью, нападений на людей не было. Правда, что делать, если такое случится, он не знает.

Как рассказал Евгений Макаров, среди сельчан распространена инструкция, как вести себя при встрече с волком. В ней, в частности, указывается, что ни в коем случае нельзя убегать от хищника: у зверя при виде удирающего человека просыпается инстинкт, и он начинает преследовать дичь. Интересно вот только: поможет ли такая инструкция школьнику, который в темноте встретит на окраине голодного волка?

Анатолий ПОЛЬКИН, Княжпогостский район.