За последние полтора года в жизни сыктывкарца Александра Агеева произошло немало неожиданных и кошмарных событий. Зато теперь о нем собираются снимать фильм и приглашают на центральное телевидение.



Жители столицы, особенно те, кто живет в микрорайоне «Орбита», наслышаны о «балконном диджее», который уже почти 30 лет со своего 7-го этажа «кормит» всю округу музыкой 80-90-х

годов. Одно время на него поступали жалобы от соседей за громкий звук, а потом как-то все попривыкли.

Так что Александр Агеев по-своему человек известный, и многие его зовут просто – Меломан, который помешан в хорошем смысле этого слова на музыке и организации лазерного шоу. В 90-х годах он был звездой сыктывкарских дискотек. А еще у него, пожалуй, самая богатая в Сыктывкаре коллекция дисков – их порядка трех тысяч – и редкая профессиональная музыкальная аппаратура.

12 дней – в «отключке»

30 апреля 2019 года Агеев был избит: сломаны пять ребер, официально зафиксированы перелом шейного отдела позвоночника с

отеком костного мозга и разрыв мочевого пузыря. Все попытки добиться наказания виновных в судебных органах не имели успеха.

В конце сентября Верховный суд Коми поставил точку в этом деле – отказал в расследовании избиения, после которого Меломан 12 дней пролежал в коме. На то судебное заседание не пустили «группу поддержки» — общественников, охрана сослалась на то, что надо соблюдать меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

Но это уже были мелочи, сам процесс привлечения внимания широкой общественности к делу Меломана к тому времени уже был запущен. О нем знали многие депутаты Госсовета Коми и даже политики федерального уровня. Сам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал какую-то поддержку.

Основан на реальных событиях

Сейчас в российском обществе растет запрос на справедливость. А в истории с Меломаном есть все: и факт избиения, и отказ правоохранителей заниматься его делом (согласно официальной версии вроде как сам не очень удачно упал). Опять же надо иметь в виду, что фигурант громкой истории является сиротой и детдомовцем, инвалидом второй группы.

Сыктывкарский режиссер Петр Музыка сейчас ведет съемки короткометражного художественного фильма, основанного на реальных событиях, под рабочим названием «Меломан», отобраны артисты, закуплен реквизит. Премьера фильма планируется на следующий год.

Щедрые москвичи

История Меломана неожиданно вызвала интерес сразу у трех федеральных телеканалов, представители которых на прошлой неделе приезжали в Сыктывкар и в течение нескольких дней проводили съемки. На Меломана в Москве имеют серьезные виды и готовы его подключить к участию в рейтинговых телепроектах. Даже в этой связи упоминался солист популярной в конце прошлого века группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, который, вполне вероятно, споет с Меломаном одну из своих песен.

Один развлекательный федеральный телеканал и вовсе удивил своими подарками. Меломан получил от них музыкальную аппаратуру на 250 тысяч рублей, а еще полмиллиона рублей ему дали для проведения ремонта в квартире. По словам Александра, кухня и прихожая у него в полном порядке, а вот единственная жилая комната действительно нуждается в ремонте, а еще нужен компьютерный стол.

Будет новое расследование?

Но и это еще не все. Тележурналисты снимали не только зимнюю дискотеку Меломана, которую он сейчас регулярно проводит возле своего дома на «Орбите» (с соблюдением социальной дистанции), но и знаковые в «деле Меломана» территории Сыктывкара – здания правоохранительных органов и место, где он якобы сам себя чуть не покалечил.

Более того, назывались фамилии известных российских адвокатов, с которыми ведутся переговоры о «перезапуске» расследования скандальной истории, которая будет «подсвечена» на телевидении. Так что если не в этом году, то в следующем Меломан может стать не только сыктывкарской звездой танцпола, но уже и российской.

Сергей МОРОХИН.