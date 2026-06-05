Уже несколько месяцев главный плавательный бассейн столицы – Центральный, – где базируется школа олимпийского резерва «Аквалидер», закрыт для полноценных тренировок.

Пока в Казани и Санкт-Петербурге проходили всероссийские старты, наши пловцы, воспитанники той самой школы, которая еще недавно растила победителей первенств мира, вынуждены договариваться о занятиях «по звонкам родителей», а зачастую – оплачивать их из своего кармана.



Гордость республики



Еще пару лет назад фамилия сыктывкарца Николая Зуева гремела на международной арене. В 2019 году на первенстве мира в Будапеште он взял «серебро» на стометровке на спине и «золото» в эстафете, установив юношеский рекорд мира. В 2022-м – победа на Кубке России. Это была реальная история успеха, доказательство того, что в регионе можно растить чемпионов мирового уровня. «Аквалидер» был тогда гордостью республики.

А сегодня спортсмены этой школы пишут письма Уполномоченному по правам ребенка и в приемную «Единой России».



Чашу опечатали



1 апреля 2026 года Центральный бассейн закрыли на профилактику – предполагалось, что до 20-го числа. Однако еще 12 февраля в Роспотребнадзор обратилась сыктывкарка с жалобой на кожные реакции у детей после занятий. Ведомство провело внеплановую проверку и 8 апреля опубликовало результаты: выявлены нарушения контроля за дезинфекцией и уровнем хлора. Материалы направили в суд. И уже 14 апреля судебные приставы опечатали чашу бассейна, приостановив его деятельность на 30 суток.

В администрации Сыктывкара тогда пояснили: «работа бассейна как учреждения не останавливалась» (тренажерные залы работали), а чашу починят. После того, как заменили насосы, клапаны, плитку и заново наполнили чашу водой, 16 апреля были взяты повторные пробы. Сначала называли срок открытия до 30 апреля. Однако в указанную дату бассейн не заработал, а позднее официально новых сроков уже не называли – ограничивались формулировкой «делаем все возможное».

По информации республиканских СМИ со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора, бассейн спортшколы «Аквалидер» может открыться 1 июля. До этого срока учреждение ходатайствовало о продлении исполнения предписания, и Роспотребнадзор это ходатайство удовлетворил.

Таким образом, если не случится новых задержек, спортсмены смогут вернуться в родную воду только в середине лета – спустя три месяца после начала простоя.



Закон буксует



Официальная позиция мэрии такова: «Процесс сложный, оборудование имеет свои особенности, точных сроков пока нет». Также власти сообщают, что 11 спортсменов из сборной республики занимаются бесплатно. Однако родители парируют: «Бесплатно – только для избранных. Остальные – плати. А времени в «Орбите» дают либо в 7 утра, либо в 9 вечера. Это не режим подготовки олимпийцев».

В редакцию поступила копия коллективного обращения родителей воспитанников СШОР «Аквалидер». Оно направлено сразу в несколько инстанций: Уполномоченному по правам ребенка в Коми, в Приемную главы РК, в Центральную общественную приемную председателя партии «Единая Россия», а также в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Документ подписан 50 родителями.

В обращении указывается на «нарушение непрерывности тренировочного процесса» и невозможность выполнять федеральные стандарты спортивной подготовки. Согласно Федеральному закону № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать содержание объектов спорта. Пока, судя по всему, этот закон в Сыктывкаре буксует.

История с «Аквалидером» характерна для всего спорта Коми. Еще в конце 2018 года реорганизовали школу олимпийского резерва № 1. А в 2025 году комиссия Минспорта РФ признала Школу олимпийского резерва № 4 «несоответствующей» для использования слова «олимпийский» в названии.

«Так можно и «Аквалидера» лишиться», – пишут родители. Их опасения понятны: единственный специализированный бассейн простаивает месяцами, а вместо системного решения проблемы родителям предлагают платить за «Орбиту».



Вода уходит сквозь пальцы



В конце мая в Казани прошли всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» для спортсменов 12-13 лет. Республику Коми на них представляли воспитанники «Аквалидера». Казалось бы, еще в апреле на финале Кубка России в Санкт-Петербурге наши ребята показывали результаты, позволявшие бороться за высокие места. Но майские итоги оказались красноречивее любых слов: ни один представитель Коми не вошел в десятку сильнейших на своих дистанциях.

Родители и тренеры не скрывают: это прямое следствие того, что дети не имели нормальной тренировочной базы. Занятия в «Орбите» – по остаточному принципу, в неудобное время и часто за деньги – не могут заменить полноценную работу в профильном 50-метровом бассейне. Спорт высоких достижений не терпит пауз.

Если ситуация не изменится, через год-два наши перспективные пловцы начнут уезжать в другие регионы. Туда, где есть вода и нормальный тренировочный процесс, а слова «олимпийский резерв» подкреплены делом.



Нина АНАНИНА.