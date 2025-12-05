Типография Следникова на улице Спасской Усть-Сысольска.

Сыктывкар по праву считается крупным индустриальным городом, в черте которого располагаются такие известные предприятия, как Сыктывкарский лесопромышленный комплекс и фабрика нетканых материалов «Комитекс». Однако они появились лишь во второй половине XX века. А в декабре 1917 года прибывшие устанавливать советскую власть в Усть-Сысольске большевистские агитаторы столкнулись с тем, что у них нет социальной опоры – промышленного пролетариата, поскольку в городе практически не было промышленности.

О том, как зарождалась индустрия в столице Коми и как исчезли такие знаменательные предприятия, как швейная фабрика «Комсомолка», Сыктывкарский механический завод и мебельная фирма «Север», рассказали местные краеведы на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску».

Первая заасфальтированная улица — Совнаркомовская (ныне Карла Маркса), справа на фото Дом Печати.

Четырнадцать пролетариев

Впрочем, нельзя утверждать, что промышленный пролетариат в Усть-Сысольске полностью отсутствовал. Трудившиеся по найму рабочие имелись, но их было всего 14 человек. Все они работали в типографии, которую в 1906 году открыл великоустюжский мещанин Зосима Следников. Она располагалась в двухэтажном доме по улице Покровской (ныне Орджоникидзе), где на печатном станке изготавливались разного рода бланки, афиши и даже книги.

Конечно, были и другие предприятия, в частности, мыловаренный заводик и маслобойка, но в них не было станков, а потому тех, кто там работал, нельзя назвать промышленными пролетариями.

Молодая советская власть поспешила такое положение исправить. И уже в 1920 году появляется еще одно предприятие, имевшее технику. Это была электростанция, возникшая по инициативе местного жителя Михаила Петрова на высоком берегу Сысолы на месте нынешнего Кировского парка. Оборудование с превеликим трудом удалось добыть в Москве и привезти осенью 1919 года на пароходе и разгрузить. Но вскоре город заняли белые, оснащение станции срочно эвакуировали, а по пути, как писала газета «Зырянская жизнь», большая часть была расхищена «несознательными гражданами села Лозым».

На следующий год Михаил Петров начал работу с нуля и сумел довести дело до логического конца. 5 ноября 1920 года состоялось торжественное открытие электростанции, и под всеобщее пение «Интернационала» в городе зажглись первые лампочки.

Строительство административного здания Сыктывкарского механического завода (на фотографии) началось в 1959 году.

Для чего дымил паровоз

В 1947 году в Сыктывкаре, на пересечении улиц Орджоникидзе и Карла Маркса, появилось крупное предприятие, продукция которого пришлась по нраву всем жителям. Это был молочный завод. Он, в частности, производил такие чудные и малознакомые напитки, как кефир, а с 1953 года самое любимое лакомство детворы – мороженое. Там же изготавливали вафельные стаканчики. В разных частях города появились тележки, с которых женщины в белых халатах с помощью специальных ложек укладывали холодные вкусняшки в не менее вкусные вафельные сосуды и продавали их прохожим.

На противоположной стороне улицы Орджоникидзе в 1953 году возникло не столь привлекательное предприятие с трубами, из которых валил густой дым, от которого чернел зимой снег. Это был асфальтобетонный завод, призванный сделать проходимыми грязные сыктывкарские улицы. До этого времени только отдельные участки на Советской были мощены поставленными «на попа» деревянными чурками.

Битум для асфальта привозили в Сыктывкар из Албании и ГДР. Дорожники были им недовольны – он крошился и плохо держался. И тогда решили наладить собственное производство этого продукта из ухтинской нефти. Для этих целей использовали паровоз, подаренный столице Коми печорскими железнодорожниками.

Первой заасфальтировали расположенную рядом с заводом улицу Совнаркомовскую, которую в те же годы объединили с Карла Маркса, после чего она вся стала называться именем немецкого философа. За ней последовали улицы Орджоникидзе, Бабушкина и Советская. К концу 1950-х годов из 49 километров сыктывкарских дорог 22 имели асфальтовое покрытие.

1956 г. Создана швейная фабрика «Комсомолка» на базе артелей «Швейник» и «Прогресс».

Аэропланы из нашей фанеры

В центре Сыктывкара до сих пор стоят двухэтажные деревянные жилые дома, возведенные из материалов, произведенных на крупнейшем предприятии города – Усть-Сысольском лесозаводе (ныне Сыктывкарский ЛДК). Начало ему было положено 20 июня 1922 года, когда на берег Сысолы в двух километрах от города выгрузили с парохода привезенную из Архангельска старенькую лесопильную машину.

Заработала она не сразу. Поначалу ее установили на берегу в районе Кируля, но выяснилось, что это затопляемое по весне место. Пришлось передвигать подальше от побережья. Но тут же столкнулись с другой проблемой – дефицитом рабочей силы. Поэтому только в августе 1926 года, когда набрался полный комплект рабочих, лесозавод дал первую продукцию.

Поначалу пилили для внутреннего потребления, а с 1928 года завод переориентировали на выпуск продукции на экспорт. Более того, в годы войны лесозавод производил отдельные фрагменты самолетов. В то время Советский Союз не мог себе позволить такую роскошь, как цельнометаллические аэропланы, а потому многие из них имели смешанную конструкцию. В популярном фильме «Небесный тихоход» есть эпизод, в котором летчик Булочкин в исполнении Николая Крючкова, сидя в кабине У-2, грустно хлопает по его фанерному корпусу. Не исключено, что эту часть машины изготовили в Сыктывкаре.

Рядом с лесозаводом в 1931 году вырос еще канифольно-скипидарный завод. Оба этих вещества производили из сосновой живицы, для добычи которой во всех таежных поселках основывались химлесхозы.

Всеми этими предприятиями руководило крупнейшее лесозаготовительное объединение региона – трест «Комилес». Ему подчинялись восемь леспромхозов, судостроительно-судоремонтный завод в поселке Красный Затон и Центральные ремонтные мастерские, преобразованные в 1957 году в Сыктывкарский механический завод. Это предприятие имело собственный литейный цех и производило трактора, сучкорезные машины и прочую технику.

1946 год. Пилорама сыктывкарской артели «Красная гора».

Из «Искры» зародилась фирма

1 апреля 1964 года на базе Сыктывкарской, Ухтинской, Печорской мебельных фабрик и Воркутинского столярно-мебельного комбината образовали единую мебельную фирму «Север». Каждое из этих предприятий имело свою специализацию. Фабрика в столице Коми производила мягкую мебель.

Столетиями мебель в Усть-Сысольске, а затем в Сыктывкаре либо завозили, либо изготавливали кустарным способом. В конце тридцатых годов этим делом занялись мебельный цех городского промкомбината и промышленные артели «Красная гора», «Мебельщик» и мебельный цех инвалидной артели «Искра».

«Красная гора», располагавшаяся на том месте, где Сысола перед городом делает петлю, выделялась из других артелей тем, что имела свою лесопилку. В излучине реки образовали запань, в которую заплывали бревна молевого сплава. И именно из них «красногорцы» мастерили шкафы и стулья, а также спички, лыжи и приклады автоматов и винтовок. В 1956 году эти артели объединили на базе промкомбината. Так возникла Сыктывкарская мебельная фабрика.

Другим не менее знаковым предприятием легкой промышленности была швейная фабрика «Комсомолка». Ее предшественниками также были артели, называвшиеся «Северный кустарь», «Швейник» и «Прогресс». На базе двух последних в 1956 году создали фабрику, расположившуюся поначалу в двухэтажной «деревяшке» по улице Интернациональной. И она тут же стала «расползаться» по городу. На улице Энгельса появился филиал по производству хлопчатобумажных брюк, в цеху на месте старого рынка шили одежду для лесников. Третий филиал устроили на втором этаже обувной фабрики «Олень» в микрорайоне Лесозавод.

В сентябре 1973 года фабрика «Комсомолка», названная так в 1958 году, когда отмечалось 40-летие Ленинского комсомола, переехала в огромные светлые цеха пятиэтажного здания на Первомайской и получила новое оборудование. Через два года ее продукция удостоилась семи знаков качества. В 1993 году «Комсомолка» закупила немецкую пошивочную линию фирмы Pfaf, на которой шили женское белье элитного качества. Его отправляли в Германию, а оттуда во Францию, Голландию и Италию.

К сожалению, к середине 1990-х годов фабрика начала сдавать свои позиции, а в начале «нулевых» закрылась – сначала на месяцы, а потом навсегда.



Игорь БОБРАКОВ.

«Это было как полет в космос»

Почему обанкротились успешные заводы и фабрики столицы Коми

Из всех вышеперечисленных предприятий пережили вихри рыночных реформ только молокозавод, удобно устроившийся в микрорайоне «Орбита», типография, для которой возвели крупный производственно-полиграфический комплекс на улице Виктора Савина, асфальтобетонные заводы в местечке Верхний Чов и ЛДК. От всех остальных остались лишь воспоминания. А могло ли быть иначе?

Александр Окатов, занимавший с 1994 по 2002 годы должность первого заместителя главы Коми, считает, что могло. Накануне своего 85-летия он в интервью автору этих строк признался, что в это трудное время республиканское правительство сделало немало ошибок.

«Это было как полет в космос – не знаешь, что делать, а делать надо, – отметил Александр Михайлович. – Отчитывались еженедельно перед Москвой: сколько предприятий приватизировано и на каких условиях. И вот результат: не стало Краснозатонского судостроительно-судоремонтного завода, Сыктывкарского механического завода, опытного судомеханического завода, который располагался в Заречье напротив Кировского парка, мебельной фабрики…»

О мебельной фабрике в рамках интервью состоялся отдельный разговор. В соседнем Кирове до сих пор действуют несколько аналогичных предприятий. А в Сыктывкаре, по словам Окатова, поставили на фабрику директором человека, который просто не хотел работать. Вот потихоньку она и сошла на нет.