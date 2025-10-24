Власти Коми вновь вынашивают планы по началу добычи золота в национальном парке «Югыд ва». Об этом стало известно из неофициальных источников после встречи руководителей фракций Госсовета Коми с главой РК Ростиславом Гольдштейном.



Попытка не пытка



Каждый новый глава Коми предпринимал попытки перекроить границы нацпарка, и каждый раз они заканчивались скандалами, в том числе и международными. В 2004 году в Таллине была организована громкая акция в дни проведения очередного Всемирного финно-угорского конгресса. Протестующие вышли на улицу с лозунгом: «Глава Коми Торлопов! Руки прочь от всемирного наследия ЮНЕСКО в России!» Потом Владимир Александрович заявлял, что никакого указа не издавал, но выглядело это весьма неуклюже, поскольку у экологов имелись на руках официальные документы из Желтого дома, в которых уточнялись новые границы «Югыд ва».

Владимир Уйба тоже активно интересовался золотишком и предлагал сбросить «юнесковскую кабалу». Правда, как это практически сделать, он не сказал. Да и дело это хлопотное – связываться с международными экологическими организациями. Правда, сейчас Россия из состава многих из них выходит по разным причинам. Может, поэтому вновь пошли разговоры о переделе границ «Югыд ва»?



Овчинка выделки не стоит



И еще не будем забывать, что в Госдуме России ожидается рассмотрение поправок, которые позволят вторгнуться в любую охраняемую природную территорию, изменить ее границы, вести добычу полезных ископаемых, вырубить лес и заниматься иной хозяйственной деятельностью.

Заповедная территория, где разведаны весьма скромные по мировым меркам запасы золота (речь идет всего о 40 тоннах), – одно из красивейших мест национального парка. Здесь проходят туристические тропы, развивается горный туризм, который привлекает тысячи людей со всей страны. И всю эту красоту пустить под бульдозер? И ради чего?

Если представить теоретически, что в нацпарке начнется добыча золота, то жителям Коми от этого ничего не перепадет, богатств точно не прибавится. Российское законодательство так хитро-мудро устроено, что главным выгодоприобретателем от добычи полезных ископаемых становятся промышленники и федеральный бюджет. А регионам перепадают сущие крохи. Зато им «полной ложкой» приходится расхлебывать разного рода экологические катастрофы и их последствия.

Настоящее «Диво России». «Кожим – река в объятиях скал»



Фильм о «Югыд ва» получил Гран-при зрительских симпатий на фестивале «Диво России».

С 13 по 15 октября в Севастополе проходил финал Всероссийского туристического кинофестиваля, участником которого стал фильм Национального парка «Югыд ва», снятый в 2024 году.

В этом году в финал фестиваля-конкурса вошли две работы из Республики Коми, представляющие два национальных парка «Югыд ва» и «Койгородский». Среди более 100 различных фильмов и видеороликов – «Кожим – река в объятиях скал» получил Гран-при зрительских симпатий и занял первое место в категории «Документальные фильмы о туризме» в номинации «Природа». Видеоролик национального парка «Койгородский» занял второе место в категории «Короткометражные фильмы о туризме» в номинации «Природа». Всего в финале приняли участие 225 проектов из 51 региона России.





Сергей ПАВЛОВ.