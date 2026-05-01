В Коми весна, снег сошел, земля подсохла. А в селе Нившера Корткеросского района на подоконниках, заборах и прошлогодней траве – все тот же черный налет. Причина не меняется годами: котельная, дымящая почти вплотную к жилым домам.

История тянется с 1989-го, но по-настоящему обострилась после замены печей в 2013-м. Тогда перестал работать сажесборник, и дворы накрыло копотью. Жители пошли по инстанциям. Добрались до депутата Госдумы – он направил запрос в Генпрокуратуру. Ответ пришел. И там есть что почитать.



Что нашли, когда зашли



В марте 2026 года прокуратура Корткеросского района вместе со специалистами Печорского управления Ростехнадзора обследовала котельную и территорию вокруг. Мелким ремонтом тут, судя по бумагам, даже не пахло. Перечисляем как есть: проектной документации на котельную и тепловые сети села нет. Режимно-наладочные испытания золоулавливающей установки и котлов не проводились. А в ограждающей конструкции топки одного из котлов проверяющие обнаружили сквозную трещину. Отверстие насквозь – не ржавчина, не царапина. Еще один штрих: документы о внешнем осмотре дымовых труб отсутствуют. Никто толком не скажет, в каком состоянии труба изнутри и снаружи.

Но и это не вся картина. В феврале 2025 года прокуратура уже выносила представление – требовала наладить контроль за конденсатом и сажей внутри трубы и газоходов. Спустя год, в марте 2026-го, проверяющие запросили подтверждающие документы. «КТК» их не представила. То есть воз и ныне там. 7 апреля 2026 года прокуратура подала в Корткеросский районный суд иск – обязать АО «Коми тепловая компания» устранить весь этот список.

Параллельно отработало и МЧС. В марте 2026-го инспекторы выявили: котельная работает без искрогасителя, в дымовой трубе – отложения сажи. Руководителю «КТК» внесено представление, должностное лицо получило административное предупреждение по статье 20.4 КоАП. Жители между тем фиксируют искрение из трубы и даже у ее основания, прямо на бетонной платформе. Ветреным днем такого хватит, чтобы занялась сухая трава, а за ней – постройки.



По приборам – чисто



Теперь о том, от чего сельчане только разводят руками. Роспотребнадзор в 2024-2025 годах трижды отбирал пробы воздуха возле котельной. В феврале 2026-го – еще раз. Превышений предельно допустимых концентраций – ноль. Эксперты Судебно-экспертного центра СК России дали такое же заключение. На этом основании в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК «Услуги, не отвечающие требованиям безопасности» было отказано. Решение признано прокуратурой законным.

Как это сочетается с черными заборами? Ответ когда-то прозвучал в суде от представителя «КТК». Дом Анны Ларуковой, главной заявительницы, стоит в 10-15 метрах от трубы. При таком соседстве ни один золоуловитель не спасет от видимого осадка сажи. Малые дозы будут всегда. Вот и получается: по протоколам воздух чистый, а на подоконнике — угольная пыль.



Суды, приставы, уголовка



Висит над всей этой историей и решение Корткеросского районного суда от октября 2022 года. Тогда «КТК» обязали установить газоочистку и средства контроля за выбросами. Шли годы, компания не спешила.

В феврале 2025-го судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 315 УК — злостное неисполнение решения суда. Сейчас расследование ведет полиция Корткеросского района. Прокуратура республики, кстати, уже нашла там процессуальные нарушения и 23 марта 2026 года внесла представление начальнику СУ МВД по Коми.



Что дальше?



Итак, уголовное дело о неисполнении решения суда расследуется. А жители Нившеры, чьи дома соседствуют с котельной, выходят во двор и видят одно: белье не развесить, окно лишний раз не открыть. И сквозная трещина в топке – это уже не про эстетику.

Перенести котельную подальше от домов пока никто не решился. А значит, каждый новый день в селе рядом с котельной начинается одинаково – смотришь в окно, а там темным-темно.



Виктор СЕМЕНОВ.