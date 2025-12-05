Торопливость и настойчивость, с которыми власти продвигают МАХ, поражает воображение. Похоже, скоро под него «лягут» все сферы: от образования до ЖКХ.

Любопытное послание получили в конце ноября все структуры, имеющие отношение к управлению многоквартирными домами, в Ухте: муниципальное управление УЖКХ, управляющие компании, ТСЖ.

Заместитель руководителя администрации муниципального округа «Ухта» Елена Щелканова, ссылаясь на распоряжение, полученное сверху, сообщила, что министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным поставлена задача: «До конца текущего года каждый многоквартирный дом должен создать официальный домовой чат в отечественном мессенджере».

Заметим, что письмо Е. Щелкановой датировано 13 ноября, а сведения необходимо предоставить уже 14-го. Цитируем этот пассаж целиком, без купюр:

«Сведения о создании чатов МКД в разрезе управляющих компаний и копию письма с поручением, направленным вами в управляющие компании, необходимо представить до 9.30 ч. 14 ноября 2025 года (посредством вложения в Директум). В дальнейшем сведения о создании чатов МКД в мессенджере MAX представлять еженедельно по четвергам до 14.00».





По завету Черномырдина



Чем же продиктована такая поспешность? Зачем какому-то МАХу понадобились наши, извините за выражение, домовые чаты? Не иначе это происки врагов, добравшихся и до нашего многострадального ЖКХ? Так мог бы подумать неискушенный обыватель.

Между тем ответ на подобные торопливые инициативы наших чиновников разного ранга в свое время дал незабвенный Виктор Черномырдин в знаменитой формуле: «Надо же думать, что понимать!»

А ломать голову здесь действительно не стоит. Как уже догадался наш проницательный читатель, ни ЖКХ, ни многоквартирные дома, ни даже домовые чаты тут совершенно ни при чем. И понимать надо лишь то, что чиновничью рать по всей вертикали обязали озаботиться срочным и повсеместным внедрением нового российского мессенджера, носящего почему-то иностранное название МАХ.



Откройте Жилищный кодекс



А самое смешное, что правового понятия «официальный домовой чат» просто не существует. Не найдете вы его ни в Жилищном кодексе, ни в иных правоустанавливающих документах. Кроме того, далеко не все многоквартирные дома в той же Ухте имеют свои чаты. И участвуют в таких группах далеко не все собственники. Кто-то не считает нужным, кому-то не интересны проблемы дома, какая-то часть имеет в доме квартиры, но не проживает в них.

Есть еще и другая проблема: далеко не все бабушки и дедушки могут купить себе современные гаджеты, позволяющие общаться в подобных чатах. А зачастую они просто не имеют для этого соответствующих навыков, да и желания тоже.

Вот только чиновники, бездумно отдающие подобные скоропалительные приказы, почему-то не знают этих простых вещей. Может, потому, что не живут они в обычных многоквартирных домах?

Постскриптум

Пока готовился этот материал, пришло утешительное известие из Госдумы.

Перевод домовых чатов в мессенджер МАХ пока носит рекомендательный, а не обязательный характер, пояснил первый зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев. «Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается», – сказал он, отметив, что сейчас реализация этой идеи требует изменений в законодательстве. Поскольку понятие «домовой чат» в правовых актах отсутствует, не прописан и механизм, обязывающий создавать такие чаты.





Тамара ПРОСУЖИХ.