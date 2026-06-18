В Национальной галерее Коми открыли выставочный проект «Приобщение Свету».

Фото с сайта национальной галереи РК.

9 июня состоялось открытие межрегионального художественного проекта, посвященного 630-летию святителя Стефана Пермского. Масштабный арт-проект создан в партнерстве с Санкт-Петербургской академией художеств им. Репина и Академией им. Штиглица при поддержке Митрополии РПЦ на территории Коми.

Выставка разделена на пять блоков. Центральный – посвящен личности и образу святителя Стефана и называется «Торжество христианской веры». В разделе «Храмы и монастыри России» гости смогут познакомиться с древнерусской архитектурой, а в блоке «Современное искусство и наследие Стефана Пермского» представлено, к примеру, церковное облачение, которое, как и мирская одежда, оказывается, подвержено моде. Приезжавший на открытие выставки художник и православный модельер Ярослав Стародубцев рассказал, что существуют студии христианского дизайна, в которых в том числе разрабатываются тренды в области храмовых и богослужебных «нарядов».



В зале «Духовные искания. Метамодернизм» представлены сразу 9 живописных работ одного из ярких представителей ленинградского андеграунда Вячеслава Забелина (ВИКа). 12 июня на встрече, посвященной его творчеству, вдова и дочь художника признались, что одна из работ останется в Сыктывкаре навсегда. Картина «Предстоящая» с изображением Богородицы передана в дар Национальной галерее Коми.

Как рассказала Ольга Забелина, полотно «Предстоящая», написано 23 года назад. Это – одно из ключевых произведений ВИКа, относящееся к авангардному циклу, «оммаж иконописи и русского авангарда».

Образ Предстоящей – собирательный, философский. В нем мягкая акварельная размытость женского лица сочетается с угловатостью; звучная фактура золота (символа царственной небесной благодати) в суггестивной гармонии с черным Крестом (Юдоли Людской Голгофы), а путь духовно-нравственного совершенствования обозначен светлой дланью Богородицы. «ВИК писал картину с младенцем на руках, дочь Сашенька любила у него на коленях наблюдать, как из ничего проявляется образ, и это изображение женского начала когда-нибудь может стать неким оберегом будущим поколениям», – поделилась воспоминанием вдова мастера.

Ольга Забелина оставила на своей страничке в соцсети восторженные отзывы о визите в столицу Коми. «Очарованы Сыктывкаром, глубинным и глубоким зрительским виденьем. Масштабное музейное собрание, престижное соседство. Коми – развивающийся регион с богатыми перспективами… Белые ночи Сыктывкара более нежные и романтичные, чем в Питере. Покровом накрывают влюбленных мечтателей. «Небо есть», – как говорят астрономы. Рекомендую слетать».

Момент передачи произведения, по ее словам, прошел «спокойно, естественно без пафоса и лишнего славословия». «Просто пошептались и подписали документы, т.к. все коллегиально случилось еще до открытия «Приобщения Свету», в музее Достоевского в Санкт-Петербурге, на персональной выставке ВИКа «Гиперборея». Можно сказать, что на наши поступки повлиял Федор Михайлович».

На вопрос, почему вы решили подарить картину «Предстоящая» Национальной галерее Коми, Ольга Забелина призналась: «Чтобы Богородица берегла зырян и республику. «Картины для Вика – дети, и меня волнует их судьба. Живу надеждой на персональную экспозицию мужа в Национальной галерее, чтобы показать и не только религиозные сюжеты».

Выставка «Приобщение Свету» (0+) будет открыта до 21 августа.