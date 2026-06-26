23 июня в соцсетях появился пост от жителя деревни Большое Галово Ижемского района о том, что интернета от «Ростелекома» здесь нет уже больше трех недель – с 28 мая. Компания, по его словам, только обещает сделать перерасчет, но сроки восстановления не называет.

В комментариях представитель «Ростелекома» ответил: «Уважаемый автор поста, напишите нам в личные сообщения. Мы проверим информацию по вашему вопросу». И тут же получил отповедь: «Вам полдеревни уже звонили! И продолжают звонить…».

Забавно, но факт: сообщение о том, что в деревне нет интернета, появилось… в интернете. Скорее всего, кто-то из сельчан добрался до связи в соседней деревне или передал текст через своих знакомых в райцентре. Лишь тогда проблемой заинтересовались в Минцифры Коми. Ведомство отреагировало: сигнал зафиксировали, вопрос взяли на контроль. А до этого жители звонили и в техподдержку, и в администрацию. В ответ – тишина.



Не роскошь, а средство связи



Ситуация в Большом Галово – не единичная. В большинстве сел и деревень республики работает ровно один провайдер – «Ростелеком». Альтернативы нет. Когда связь пропадает, люди теряют доступ к вещам, без которых в XXI веке уже не обойтись.

Для пенсионеров видеозвонки детям и внукам – единственная возможность увидеть родных, которые разъехались по городам. Для остальных – оплата коммуналки через банковское приложение, передача показаний счетчиков, запись к врачу через «Госуслуги», оформление справок и пособий, проверка начислений. До райцентра – десятки километров, автобус ходит не каждый день. Без интернета каждая такая мелочь превращается в проблему.

При этом государственная программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) действует в республике не первый год. Согласно распоряжению правительства республики от 13 ноября 2025 года № 515-р, на компенсацию затрат по созданию инфраструктуры связи из резервного фонда Коми выделили 27 миллионов рублей. Это данные из отчета об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев (III квартал) 2025 года. На ту отчетную дату освоено было ровно ноль. Иных сведений – дошли ли в итоге эти деньги до дела, – в открытых источниках мы не обнаружили.



Дайте сигнал!



В малых населенных пунктах республики интернет и мобильная связь появились сравнительно недавно. Так, в прошлом году «МегаФон» в рамках УЦН подключил 32 поселения Коми к 4G – сельчане получили скоростной интернет. Но стабильность покрытия, как признают сами связисты, страдает от частых обрывов линий и помех.

В 2026 году по плану должны появиться 18 новых базовых станций, до

2028-го – еще 20. Но пока планы выполняются, жители Большого Галово ждут интернета уже четвертую неделю. И ждут не обещаний, а сигнала.

На недавнем совещании у главы республики звучало жесткое требование: качество связи надо контролировать постоянно, а не только в день открытия вышки. Но контроль – это еще и умение услышать людей до того, как они вынуждены писать посты с чужих телефонов.

Большое Галово – одна точка на карте. Таких точек десятки. Устойчивый интернет в Коми должен быть у всех, а не только у жителей городов, считают жители сельской глубинки.



Анна КУРСОВА.