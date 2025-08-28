Дальтоникам – нельзя! (Блиц от 29 августа)

Обновлен перечень противопоказаний, с которыми нельзя управлять автомобилем.

С 1 сентября в России запретят водить авто при дальтонизме и аутизме. В частности, уточнен список психических расстройств: в него добавлены аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

Готовы на все 100

Все 658 образовательных учреждений Коми готовы к учебному году.

Новый учебный год встретят около 180 тысяч детей и молодежи, в том числе 8,5 тысячи первоклассников. Отремонтированы 193 образовательные организации. В этом году более 26 млн рублей направили на оснащение учебных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» в 183 школах республики. С 1 июля на 10 процентов увеличили должностные оклады работников отрасли. На содержание и ежемесячные выплаты классных руководителей и кураторов групп, а также советников по воспитанию в бюджете Коми предусмотрены 1,6 млрд рублей.

Карантин по шелкопряду

В Коми установлена карантинная фитосанитарная зона по сибирскому шелкопряду.

Карантин установлен на территории Климовского участкового лесничества Пруптского лесничества, Керчомского участкового и Усть-Куломского участкового лесничеств, занятых эксплуатационными лесами, а также местах складирования лесоматериалов, территориях верхних и нижних складов лесопромышленных предприятий, местах заготовки, территориях предприятий производства, переработки, хранения и реализации лесоматериалов. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составила 71071 га.

Охотники – на экзамен

С 1 сентября ужесточаются правила получения охотничьего билета.

Как сообщает ТАСС, сейчас для получения охотничьего билета достаточно под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает правила охоты, техники безопасности при обращении с оружием. При этом механизма проверки этих знаний не предусматривалось. А с 1 сентября вводится экзамен. Его должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее был аннулирован. Проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов. Заявитель, не прошедший проверку, может сдать экзамен повторно не ранее чем через месяц.

Двух карт достаточно

В России хотят ввести новые меры против кибермошенников.

В правительстве подготовили второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Среди инициатив – ограничение числа банковских карт в одни руки, ужесточение наказаний для преступников и новые инструменты защиты для граждан. Согласно документу, россияне смогут иметь не более десяти банковских карт. Эта мера позволит упростить контроль со стороны банков и повысить эффективность мониторинга подозрительных операций.

Печальные вести из зоны СВО

На днях стало известно о гибели еще 6 военнослужащих из Коми.

В ходе спецоперации погиб наш земляк из Усинска Даниил Никитин, Василий Сорокин из Воркуты, Иван Лиханов, уроженец поселка Комсомольск-на-Печоре, Андрей Пономарев из Усинска, Роман Лысенко, уроженец поселка Ягкедж, и Роман Чаланов, родился в городе Ухта, проживал в селе Усть-Кулом.

У Комиссаровой не забалуешь

Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский представил личному составу нового руководителя УМВД России по Сыктывкару.

Им стала полковник юстиции Оксана Скибина-Комиссарова, ранее занимавшая должность начальника Следственного управления УМВД. О. Скибина-Комиссарова служит в органах внутренних дел с 1994 года. Окончила Академию управления МВД РФ. Проходила службу в органах предварительного следствия, в том числе в Следственном Департаменте МВД России. С 2002 года занимала руководящие должности. Награждена медалями МВД России «За отличие в службе» всех трех степеней. Замужем, воспитывает двоих детей.

Столица Коми согреется

Теплоснабжающие организации обязаны подать тепло с 29 августа.

Как следует из постановления Сыктывкарской администрации, теплоснабжающим организациям поручили подать тепло в детские и лечебные учреждения, учебные заведения и организации социальной защиты населения в муниципалитете. Данных, когда тепло поступит в объекты жилфонда, пока нет. Прошлый отопительный сезон завершился 22 мая. Энергетики отработали зиму стабильно, не допустив чрезвычайных ситуаций и сверхнормативных перерывов в подаче горожанам тепла и горячей воды. Кстати, пляжный сезон в этом году в Сыктывкаре длился 2 месяца. Он закончился 25 августа.

Авария в Емве

В Емве из-за пожара остановили работу котельной. В социальных сетях жители города задали вопрос: почему в их домах нет горячей воды? В администрации Княжпогостского района заявили, что котельная отключена от электричества.

По сообщению районных властей, 27 августа возник пожар на территории бывшего завода КМЗ в Емве. Из-за этого отключили подачу электроэнергии на котельной.

Эскалаторы – не роскошь

1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года.

Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования, вступившие в силу год назад. Они действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают, что техника ежегодно будет проходить техническое освидетельствование. Но провести его бизнесу оказалось не так просто. Прежняя система аттестации была отменена, а новая не появилась. Союз торговых центров России обеспокоен тем, что во всех супермаркетах могут остановиться не только эскалаторы, но и подъемные платформы для инвалидов. Эксперты предлагают ускорить создание реестра аккредитованных лабораторий, чтобы организации могли официально проводить техобслуживание.

Арестовали наркопару

Сыктывкарская парочка занималась сбытом наркотиков.

Ранее судимый 33-летний мужчина и его 29-летняя подруга, являясь наркопотребителями, выполняли функции «закладчиков». В ходе обыска по их месту жительства полицейские изъяли полимерные пакеты с веществом белого цвета общей массой более 20 г, а также предметы, предназначенные для фасовки и сбыта запрещенных веществ. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения. Фигуранты заключены под стражу. Санкция статьи, которую им вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.