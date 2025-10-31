При ясной погоде огни ночной столицы могут увидеть жители села Озел Сыктывдинского района. Но реальность такова, что между Сыктывкаром и окраинами целая пропасть – социальная.

Из Сыктывкара до Озела добраться на машине сейчас можно только по Вычегде, воспользовавшись услугами грузопассажирского парома, который через час пути пришвартовывается в районе поселка Трехозерка. А оттуда через Седкыркещ до Озела примерно 17 километров лесной дороги. Эти подробности лишь подчеркивают, в каких сложных условиях живут две сотни жителей Озела и соседней деревеньки Сейты.





Копнули глубоко



В минувший вторник в Озеле прошли общественные слушания по проблеме, которая здесь волнует многих, – будущее местного фельдшерско-акушерского пункта. По мнению главного врача Сыктывкарской горбольницы Татьяны Горбуновой, все здесь вполне ясно: сельский ФАП надо закрывать, поскольку его помещение и физически, да и морально устарело. Новое здание возводить не имеет смысла из-за малочисленности местных жителей, к тому же многие озельцы прикреплены к медучреждениям Сыктывкара (надо полагать, что она имела в виду дачников), где им и оказывается необходимая медицинская помощь.

Но эти, казалось бы, «железные» аргументы от главврача сельчане восприняли весьма болезненно. А не сами ли медики довели ФАП до нынешнего состояния? Если бы косметический ремонт проводился регулярно, то и разрухи бы удалось избежать.

Кстати, о «разрухе». Сельчане копнули глубоко, напомнив, что ФАП был построен в Озеле в 2007 году (федеральное финансирование). Тогда его сдали в эксплуатацию без канализации, без горячего и холодного водоснабжения, стены не утеплены, установлен электроподогрев (выставляются за электричество счета по 50-60 тысяч рублей в месяц). Кто подписывал документы о вводе фактически какого-то «непонятного домика» в эксплуатацию? Нет ответа на этот вопрос. Дескать, все это было очень давно, а потому сейчас виноватых искать не имеет смысла. Не прозвучало внятного объяснения и тому, как такую развалюху взяла в оперативное управление в 2014 году Сыктывкарская горбольница.

Здесь надо сделать важное уточнение. Юридически ФАП в Озеле находится на балансе Сыктывдинской центральной районной больницы, поэтому только она может заниматься капитальным ремонтом помещения. Сыктывкарская горбольница вправе проводить лишь текущий ремонт. Не из-за этого ли административного раздвоения в том числе и оказался ФАП в нынешнем плачевном состоянии?



Народ не спросили!



Депутат Сыктывдинского райсовета Ольга Калмыкова обратила внимание на то, что будущее ФАПа определяли медики без привлечения общественников, а это неправильно. Более того, такой подход, когда за людей решают их жизненно важные вопросы, даже не посоветовавшись, ничего хорошего не сулит. Что и показали недавние слушания.

Главврач считает, что из нынешней сложной ситуации есть только один выход: ФАП однозначно надо закрыть (хотя формально он уже не работает с сентября), а медицинскую помощь жителям Озела и Сейты будет оказывать фельдшер из Седкыркеща. Он будет принимать сельчан в заранее оговоренное время, при необходимости направит на лечение в медучреждения Сыктывкара. Так себе перспектива, учитывая, что надо будет как-то решать проблему с транспортом, да и в столице попробуй запишись на прием к тому же узкому специалисту.

Житель Сейты Сергей Елфимов прямо на слушаниях напомнил, что поездка к фельдшеру в Седкыркещ (туда и обратно) на частном транспорте, а другой и не ходит, обойдется примерно в три тысячи рублей. Дороговато будет. Еще он обратил внимание на плохое качество дорог и даже мрачно пошутил: «Дорога хорошая – только на кладбище».

Местные жители (на слушаниях присутствовало 46 человек) единогласно проголосовали за сохранение ФАПа. Они считают, что его еще как-то можно «оживить», то есть пробурить скважину, обновить крышу, поставить септик, наладить теплоснабжение. То есть надо приложить какие-то усилия, чтобы сохранить помещение, чтобы в нем хотя бы раз в неделю приезжий фельдшер мог принимать пациентов.

Но, как выяснилось уже в самом конце слушаний, голосование жителей – это всего лишь игра в демократию, да и мнение главврача столичной горбольницы (и, надо полагать, Минздрава Коми) не имеет решающего значения. Окончательное решение о будущем ФАПа в Озеле будут принимать депутаты Государственного Совета Коми на одной из ближайших сессий.



Рискни здоровьем?



И еще слушания показали, как сильно отличается та медицина, о которой рассказывают официальные средства массовой информации, от той, что существует в реальной жизни. Буквально на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко на всю страну рассказывал, как реализуется масштабная трансформация системы экстренной медицинской помощи с одновременным «идеологическим и технологическим обновлением». Где эта «трансформация» и где Озел? Например, сложно представить, чтобы сюда приехала скорая помощь на грузопассажирском пароме (других путей просто-напросто нет). Но это еще полбеды. Чтобы доехать до Озела, надо преодолеть четыре хлипких моста, один из них прямо сейчас находится в аварийном состоянии. То есть «скорая» по нему не проедет.

На слушаниях Татьяна Горбунова призналась, что договаривалась с водителем «за личные деньги», чтобы он взял на себя ответственность, когда преодолевал опасный мост. «А мы что, должны своим здоровьем рисковать?..» – прилетела тут же реплика из зала «от народа».

По наблюдениям депутата Совета Сыктывдинского района Ксении Соколовой, такая ситуация, как в Озеле, характерна для многих сельских поселений Республики Коми. «Оптимизация социальных учреждений в конечном итоге ведет к ликвидации населенных пунктов. В погоне за экономией власть уничтожает наши села и деревни, ставит людей в положение заложников: и уехать невозможно, и жить на месте тоже невозможно – нет ни дорог, ни доступного здравоохранения, ни развития», – считает депутат.

Недоступностью медицины проблемы сельчан не ограничиваются. С 17 сентября из-за аварийного моста дети не ходят в школу, а еще здесь нет магазина, продукты под заказ пару раз в неделю привозит предприниматель, причем в списке заказов отсутствует алкоголь: «Кому надо, пусть сам едет затариваться». Так что выходит, что Озел и Сейты – это своеобразные «зоны трезвости». Здесь не работает интернет (а как без него записываться на прием к врачам в Сыктывкаре?), случаются перебои с электричеством, в Сейты пересыхают в летнее время колодцы, что на фоне других проблем кажется уже какой-то мелочью. Вот так и живут обычные сельчане недалеко от столицы, но почему-то очень далеко от элементарных благ цивилизации.



Архисложная задача?



Упомянутый выше аварийный мост заслуживает отдельного внимания. Пусть он и маленький, и деревянный, но из-за бюрократических препон его ремонт становится какой-то исключительно архисложной задачей, требующей усилий нескольких важных государственных структур (муниципальных, республиканских, федеральных) и даже сразу двух муниципалитетов.

Вопрос по ремонту моста поднимался еще 22 сентября на еженедельном совещании главы Коми Ростислава Гольдштейна с членами регионального правительства. Было четко заявлено: транспортную доступность населенных пунктов необходимо срочно восстановить. Тогда же заместитель председателя правительства Коми Эдуард Слабиков пояснил, что ремонт осложняется тем, что дорога от Седкыркеща до Озела проходит по землям лесного фонда и находится в ведении Рослесхоза. Ранее администрация Сыктывкара пыталась взять дорогу на свой баланс, то есть сделать ее муниципальной, но суд отказал из-за позиции федерального ведомства.

Ростислав Гольдштейн поручил председателю правительства Коми Дмитрию Братыненко, зампреду Эдуарду Слабикову совместно с Минприроды Коми, администрациями Сыктывкара и Сыктывдинского района, а также Комитетом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций детально проработать план действий по восстановлению «лесного мостика».



Миллионы на мостик



Что мы имеем на момент подписания номера? К ремонту моста никто еще не приступал, но зато уже есть предварительная смета на 9 миллионов 226 тысяч рублей, подготовленная администрацией Сыктывкара, на проведение восстановительных работ. «Предполагаемая технология восстановления будет представлять собой устройство дорожного полотна с использованием водопропускных труб». Далее прямо указывается, что «проведение работ по восстановлению мостовых сооружений за счет муниципальных бюджетных средств не представляется возможным и будет носить характер нецелевого использования финансовых средств». Звучит как угроза. И кто при таком раскладе должен вести ремонтные работы, кто будет платить? Задача для местных чиновников оказалась совершенно непосильной, выход предложено искать все тому же Желтому дому.

Еще раз подчеркну – дети из Озела и Сейты (их четверо) не посещают школу уже с 17 сентября. Пока будут на самом верху разбираться, кому ремонтировать по всем параметрам более чем скромное техническое сооружение, новый год наступит. А ведь таких мостиков от Седкыркеща аж четыре. И все нуждаются в ремонте.

Постскриптум

В эту пятницу, 31 октября, в Озеле запланировано проведение районной конференции общественной организации «Коми войтыр». По традиции ее гостями становятся статусные чиновники из республиканских ведомств, чтобы «послушать народ». Полагаю, что о себе они услышат много интересного, если, конечно, повезет добраться до Озела.



Сергей МОРОХИН.