С самоуправлением на местах, похоже, скоро будет покончено. Делается это с помощью комбинированного удара: отмены прежней системы выборов мэра и путем реорганизации самих муниципалитетов.



Голосование тайное, итоги явные



Минувшим летом Госсовет Коми одобрил новую систему выборов глав муниципалитетов. Впрочем, выборами это можно назвать лишь условно. На самом деле выборов нет, ибо их результат предрешен заранее.

Теперь руководителей муниципалитетов выбирают только из кандидатур, одобренных губернатором. Формально же кандидатуру предлагает партия «Единая Россия» (основной претендент). А для создания видимости конкуренции – второго соискателя предлагает некая общественная организация. Теоретически – любая, но практически (очевидно, по договоренности) спойлеров сегодня выдвигает провластная Ассоциация «Совет муниципальных образований».

Этот «богатый выбор» из двух человек и предлагается муниципальным депутатам, дабы они проголосовали за соискателя, уже согласованного с главой региона Ростиславом Гольдштейном.

В Сыктывкаре, например, 12 декабря депутаты будут выбирать между директором футбольного клуба Артемом Сухаревым и действующим врио мэра Максимом Мартышиным. Догадайтесь с двух раз, кого сегодня выберут независимые народные избранники?

В тот же день, 12 декабря, определится и мэр Воркуты. Там такая «интрига»: врио главы муниципалитета Игорь Гурьев (от «Единой России») против Сергея Жданова, выдвинутого пресловутой Ассоциацией.

А в Ухте и в Усть-Вымском районе выборы по новой схеме уже состоялись. 11 декабря ухтинские депутаты (естественно, тайным голосованием) выбрали главой муниципалитета Марину Метелеву. А устьвымцы – Галину Плетцер (кто бы сомневался).



«Окружная» реформа



Округов, которые преобразовали именно из районов, в Коми два – Усинский и Княжпогостский. Все бывшие лояльные главы сельских поселений там получили статус руководителя или главы территориального органа администрации муниципального округа, без особых полномочий (денег-то своих нет), но со статусом муниципальных служащих. К этой же категории – главы территориального органа администрации, но уже городского округа – относятся и руководители администраций Верхней Максаковки, Краснозатонского и Седкыркеща.

В Княжпогостском округе сил, чтобы «протащить» муниципальную реформу, потребовалось немало. И слушания проводить надо было максимально среди своих, чтоб всякие коммунисты местные не узнали и народ несогласный не созвали, и депутатов уговорить, и перед прокуратурой отчитаться, что все законно. Получилось.

Но тут новое республиканское руководство решило объявить новый акт спектакля «муниципальная реформа». И бывшие местные депутаты, а ныне главы территориальных органов администрации муниципального округа Княжпогостский, совсем недавно рьяно кивавшие на указку сверху о ликвидации сельских поселений, вдруг обнаружили, что логика «оптимизации» — штука круглая и возвращается бумерангом.



«Добровольное» самоупразднение



Помните те светлые обе-щания, как здорово жить станет в больших муниципальных округах? Единый бюджет, мощные проекты! Долой бумажную волокиту! Сельские депутаты, под чутким руководством своих глав, как один проголосовали за роспуск самих себя. Некоторые, правда, голосовали так рьяно, что забыли про кворум. Но кого в наше время волнуют такие мелочи, как законность? Главное – курс на оптимизацию!

Бывшие главы поселений, выполнив свою историческую миссию по ликвидации собственных рабочих мест, переквалифицировались в «руководителей территориальных органов». Им обещали, что они и дальше будут при делах, только теперь уже – без «головной боли».



«Ненужные» управленцы



И вот когда пыль от упразднения улеглась, а села живут в реалиях, что все вопросы теперь решаются где-то далеко в окружной администрации (часто без знания местных дорог и проблем), настало время для второго, более тонкого, витка оптимизации.

Совет муниципального округа «Княжпогостский», сплошь, к слову, состоящий из «единороссов», внезапно прозрел: а зачем, собственно, этим самым «руководителям территориальных органов» статус муниципального служащего? Зачем им льготы, ежегодная оплата проезда к морю и солидная прибавка к пенсии? Разве они не патриоты, готовые трудиться за идею?

Депутаты, многие из которых сами недавно были частью старой системы, с поразительным единодушием решили выйти в Государственный Совет республики с инициативой выкинуть этих людей из реестра муниципальной службы. Логика железная: раз уж мы «оптимизировали» сельсоветы, давайте добьем работу и «оптимизируем» тех, кто от них остался. Красиво, ничего не скажешь. Решение принято единогласно депутатами окружного Совета 20 ноября и направлено в главный законодательный орган республики.



Муниципальная технология



В итоге получилась такая довольно изящная схема:

Шаг 1. Убеди низовое звено власти самораспуститься, пообещав ему «мягкую посадку».

Шаг 2. Объяви оставшихся на местах «управленцев» балластом и законодательно лиши их статуса и денег.

Шаг 3. На их места, как отмечают местные жители, можно будет поставить кого-то попроще и, возможно, без особой квалификации. В духе ленинского призыва о кухарке, управляющей государством, но без второй, неудобной части про обязательное обучение.

Ирония ситуации в том, что инициатива, судя по всему, спущена сверху – из той же администрации главы Коми, что инициировала всю эту карусель. Получается, система начала пожирать не просто рядовых сотрудников, а своих же верных проводников реформы. Тех самых, кто подписывал нужные бумаги и обеспечивал «правильное» волеизъявление на местах.



Кто тут «временные? Слазь!



История Княжпогостского округа – это наглядное пособие по чиновничьему естествознанию. Главный урок: в игре под названием «тотальная оптимизация» нет незаменимых и вечно лояльных. Есть временно полезные. Сегодня ты помог ликвидировать чужой статус и бюджет, завтра твой собственный окажется в списке на вылет под аплодисменты тех, кому ты вчера поддакивал.

А жителям сел, которые теперь ждут трактор от далекого окружного начальства вместо своего сельского главы, остается лишь наблюдать за этим цирком и гадать, какой виток спирали оптимизации будет следующим. И не окажутся ли в его эпицентре уже сами окружные депутаты, когда выяснится, что и большой-то окружной Совет – тоже, в общем-то, можно как-нибудь «укрупнить». До одного очень мудрого человека в кабинете.

Ждем появления этой инициативы в повестке Госсовета Коми. В защиту этих «руководителей территориальных органов» и их статуса встанут, возможно, лишь коммунисты.



Нина АНАНИНА.