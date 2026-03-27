Второй месяц в Прилузском районе люди живут в режиме «автономки». Баллонного газа нет ни в Летке, ни в Объячево. Поставщики молчат, администрация разводит руками, а единственный работающий способ не остаться без горячей еды – заправиться… в Кировской области. Республика, где добывают газ, который греет полстраны, вдруг оказалась не в силах обеспечить «голубым топливом» собственные села.

Первый тревожный сигнал прозвучал еще в конце февраля. Тогда в соцсетях жители писали: баллонов нет, операторы ответить не могут. Прошли недели, на календаре — конец марта, а воз и ныне там.

– Сижу дома. Ни дров, ни газа… Радует, что электричество пока есть, – комментирует одна из жительниц. – К этому и идем, что света не будет, будем жить по старинке с лучинками.

В администрации района пояснили: сами не владеют ситуацией. Местный поставщик – ООО «СГснаб» – на запросы не отвечает, на звонки не реагирует. В Объячевском участке, по словам жителей, причину назвали коротко: «Республика денег не дала».

Люди нашли выход, который в XXI веке выглядит как анекдот. За газом ездят в Сысольский район и в Мурашинский район Кировской области. Чтобы приготовить обед в Прилузье, нужно иметь либо запас времени, либо знакомого с машиной.



Не только в Прилузье



«Безгазовье» – не локальная история. С перебоями столкнулись и жители Усть-Вымского района. Причина носит системный характер.

В Коми долгие годы работал один ключевой поставщик бытового газа – «СГснаб». Схема была выстроена через субсидии: республика компенсировала часть затрат, чтобы цена для населения оставалась приемлемой. Компания вышла с предложением увеличить субсидию. Правительство, видимо, посчитало иначе.

Власти региона приняли решение выйти на нового поставщика – кировское ООО «Газснабсервис». Теперь именно эта компания будет обеспечивать население газом. Стоимость с доставкой: баллон 50 л – 1974 рубля, 27 л – 1034 рубля.

Казалось бы, конкуренция — это хорошо. Но в соцсетях уже звучат опасения: «Сейчас уничтожат местных (демпингуют), а потом взвоете от цен, но уже поздно будет! Заплатите и за лизинг, и за кемпинг, и за логистику!».

Пока в правительстве и бизнесе выясняют отношения, Прилузье остается в подвешенном состоянии. Кировский поставщик логистически находится ближе всех, но факты говорят об обратном: люди по-прежнему едут за газом в Визингу и Мураши.



А что обещали?



Три года назад на ВЭФ-2023 тогдашний глава республики Владимир Уйба подписал соглашение о строительстве в республике заводов по сжижению природного газа — в Сыктывкаре и районе Ухты. Если бы эти планы получили реальное воплощение, сегодня у нас, возможно, не было бы ни монополии «СГснаба», ни проблемы «газ есть, а баллонов нет». Давно уже с нами нет Уйбы, а про «заводы» благополучно забыли.



Дрова и «золотые» брикеты



Но вы скажете: так на селе можно готовить на печи. В чем проблема? А в том, что снабжение твердым топливом в Прилузье — отдельная головная боль. «Живем в окружении лесов, а приобрести дрова — проблема! За машину с распилом и колкой – 36-38 тысяч!» – жалуются местные.

А на днях выяснилось: продажу брикетов и пеллет по льготным справкам приостановили. Теперь розница: брикеты – 9500 рублей за тонну, пеллеты – 10500. Хотя официальный тариф с доставкой (постановление Правительства Коми №403) – 3692 и 4155 рублей соответственно.

В соцсетях уже язвят: «Вам же хворост разрешили собирать в лесу! Идите и собирайте». За этой иронией – усталость от обещаний.

Вот так и живем, в лесу, но без дров, в газовой республике и без газа в домах.



Нина АНАНИНА.