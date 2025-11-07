«Это надо смотреть живьем!» Шедевр мирового искусства доставили в Сыктывкар в специальном фургоне

7 ноября в Национальной галерее Коми откроется выставка одного шедевра: «Импровизация № 217. Серый овал».

Картина Василия Кандинского из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств прибыла в Коми прямиком из Эрмитажа. «Импровизация № 217. Серый овал» – одно из самых известных произведений художника. Возможно, неискушенному зрителю картина покажется непонятной, поэтому надо вкратце сказать об истории ее создания.

В ожидании первенца



С началом Первой мировой войны в 1914 году Кандинский вернулся из Германии в Москву. Он был из состоятельной купеческой семьи, в Москве их семье принадлежал целый дом, где художник и поселился. С началом Октябрьской революции он активно включился в культурные процессы, в этот же период произошло знаменательное событие в его личной жизни. Он познакомился с юной Ниной Андреевской, которая стала его женой.

В 1917 году художнику 51 год, и вместе с молодой супругой они ждут рождение первенца. Картина «Серый овал» – это ожидание. Будни серой действительности и чудо зарождения новой жизни. Она, эта новая жизнь, пока абсолютно абстрактна, но в том, что жизнь эта будет яркой и необыкновенной, у художника нет сомнения…



Вскрытие показало



«Внутри самой композиции форма похожа на раковину с закругляющимися краями. Как зарождение некой прекрасной новой жизни. Эта гармония, красота будущего мира, который будет познавать его ребенок, заключена в этом сером овале, этой раковине». Так описала картину заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства, куратор коллекции авангарда Екатеринбургского музея Ольга Горнунг. Искусствовед прилетала в Сыктывкар 4 ноября специально на церемонию распаковки картину. Впервые на это «музейное таинство» в Национальную галерею пригласили и прессу.

Ольга Горнунг должна была лично убедиться в том, что путешествие не повредило шедевру. После вскрытия упаковки и визуального осмотра искусствовед рассказала, что картина прошла реставрацию и была дублирована на новое основание. «Это распространенная практика, когда холст слабый, руинированный, поврежденный, его дублируют на новый холст, чтобы сохранить авторский слой», – пояснила она.

Распаковку делали непосредственно в зале галереи, где будет проходить выставка. Галерея также подготовила гарантийное письмо, подтверждающее соответствующие условия экспонирования шедевра мирового искусства.

«Серый овал» хранится в музее изобразительных искусств Екатеринбурга, начиная с 1920 года. Но время от времени выезжает «в свет». Перевозка всегда сопровождается созданием особых условий. Так было и в этот раз. Картина прибыла в Сыктывкар в специальном фургоне, в котором поддерживался особый режим: температура +18-20 градусов, влажность от 40% до 55%, рессоры для фиксации, профессиональная упаковка.

«Эту картину надо смотреть «живьем». Потому что только подлинное и оригинальное произведение дает ту энергию и те впечатления, которые художник закладывал в него», – подчеркнула О. Горнунг.

Она напомнила, что Кандинский строго нумеровал свои «импровизации», поэтому у картины двойное название. Высшей же категорией для него были композиции.



Связь времени



«Масштабное произведение Василия Кандинского органично войдет в пространство экспозиции «Русское классическое искусство XVIII – начала XX века» Национальной галереи Коми. Картина станет своего рода мостом между произведениями мастеров отечественного изобразительного искусства разных поколений. В их числе передвижники Иван Шишкин, Исаак Левитан, Илларион Прянишников, братья Маковские, а также художники, следовавшие авангардным течениям – Константин Истомин и Кира Алексеева», – считает куратор выставки Ольга Орлова. Вместе с ними будет демонстрироваться берестяная лодка Артема Чичкарева – объект современного искусства, созданный в

2025-м. Она символизирует переход между мирами, духовное путешествие.

Картина «Импровизация № 217. Серый овал» будет доступна для просмотра с 7 ноября по 10 декабря. И это лишь часть Первого международного фестиваля «Кандинский». Как сообщила министр культуры Коми Марина Бурмистрова, уже 19 декабря помимо «Серого овала» в галерее можно будет увидеть и другие произведения знаменитого художника. Откроется большой музейно-выставочный проект «Текст художника», который объединит подлинные произведения Кандинского и других художников-абстракционистов из собраний российских музеев, частных коллекций и мастерских.

«Большинство работ Кандинского представлены за рубежом. Региональных музеев, которые имеют в своем владении и хранении его оригинальные работы, не так много, поэтому на счету каждый шедевр художника в каждом региональном музее», – подчеркнула министр.

Кстати

Василий Кандинский (1866-1944) – всемирно известный художник и теоретик искусства. Путь в живописи начал довольно поздно, в 30 лет. Поначалу он учился в Санкт-Петербурге на юриста, а затем полностью переключился на другую стезю.

Считается, что импульс к кардинальному изменению своей судьбы будущий основоположник абстракционизма получил, путешествуя по территории Зырянского края (нынешнего Усть-Куломского района).