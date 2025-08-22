Если проанализировать ситуацию с обеспечением жителей города Микунь (Усть-Вымский район) питьевой водой за последние 20 лет, то может возникнуть чувство недоумения и даже некоторой неловкости за наших чиновников, которые со своими обещаниями «все наладить и обустроить» выглядят просто глупо. Воды, соответствующей нормативным требованиям, в Микуни как не было, так и нет.

Угроза здоровью

Понятно, что августовское обращение микуньцев в адрес главы государства Владимира Путина было крайней мерой – выше обращаться уже не к кому. Они прямо указали: «То, что течет из наших кранов – это не вода. Это угроза. Коричневая жижа оставляет жирные разводы на посуде и портит кожу. В ней нельзя купать детей – после контакта с такой водой у них появляются сыпь и раздражение. Ее невозможно пить – кипячение не помогает, а фильтры забиваются за считанные дни. Мы вынуждены тратить тысячи рублей на бутилированную воду даже для стирки и мытья посуды. Это уже не просто неудобства – это катастрофа для здоровья. Где миллионы, выделенные для решения проблемы? Бюджетные средства осваивались, чтобы объекты строились, но вода осталась непригодной…»

В минувшую среду председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного управления СК России по Республике Коми Александру Эсаулову возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем водоснабжении г. Микунь и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Все выглядит очень серьезно и даже грозно. Ждать ли громких разборок и посадок?

Круговая порука

А вот это вряд ли. Нынешняя система власти так устроена, что в случае какой-нибудь очередной беды виноватого не найти. Вроде как будут все виноваты, поэтому и наказывать некого, ну разве что «назначить» на эту роль кого-то. Ситуация с кофейного цвета водицей из Микуни – это как раз тот самый случай.

Проблемой микуньской воды на протяжении двух десятилетий занимались все первые лица региона. Но каждый раз им чего-то не хватало: то денег (экс-глава Коми Вячеслав Гайзер пытался подключить к решению проблемы даже руководителя «Газпрома» Алексея Миллера), то просто желания: живут же люди, особо не ропщут, уж для того, чтобы вскипятить чайник, чистую воду где-нибудь да найдут…

Марганец, железо, бактерии

Конечно же, была и откровенная показуха. В 2019 году на всю республику было объявлено, что Сергей Гапликов (на тот момент глава Коми) все порешал: в Микуни введен в эксплуатацию водоочистной модуль, созданный по нанотехнологиям. Модуль был нужен для окончательной фильтрации воды. «Такой чистой воды в городе не было 70 лет!» – с восторгом писали провластные средства массовой информации.

С тех пор прошло еще шесть лет, но никакой «окончательной фильтрации» микуньской воды так и не произошло. Коричневая жидкость продолжает течь из труб городского водопровода.

Пробы водопроводной воды, взятые в Микуни в разное время, неизменно показывали повышенное содержание металлов (железа и марганца) и наличие колиформных бактерий. А ее мутный цвет прямо указывает на различные примеси (глина, песок и т.д.). По наблюдениям медиков, многие жители города, потребляющие такую воду на протяжении последних 20 лет, страдают холециститом, панкреатитом, почечными недугами и другими хроническими болезнями.

В октябре прошлого года суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал Усть-Вымскую тепловую компанию в срок до 31 декабря 2025 года обеспечить соответствие качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения, подаваемой населению из реки Шежамка, по санитарно-химическим показателям.

По имеющимся сведениям, исполнять решение суда местные власти не торопятся. Может, после вмешательства Александра Бастрыкина дела пойдут побойчее?

Мутная история «Чистой воды»

По данным надзорных органов, наихудшее качество питьевой воды в регионе в Княжпогостском, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Цилемском, Корткеросском, Сысольском районах, Сыктывкаре, Печоре и Усинске. То есть вода в этих муниципалитетах вроде как и считается питьевой, но ее на самом деле пить опасно для здоровья.

И как тут не вспомнить, что еще в 2011 году была принята долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Республике Коми». Цель в ней была обозначена амбициозная – к 2017 году жители всех муниципалитетов Коми должны быть обеспечены качественной питьевой водой.

Из прописанных в программе 800 миллионов рублей была освоена примерно лишь половина. Позитивных результатов от программы жители Коми так и не получили. Качество воды только ухудшается из-за продолжающегося загрязнения источников водоснабжения, отсутствия или ненадлежащего состояния зон санитарной охраны водных источников, эксплуатации физически устаревших очистных сооружений и водопроводных труб.

Исправить ситуацию можно только через привлечение многомиллиардных инвестиций, а их нет, и не предвидится. Но может, хотя бы для Микуни удастся найти деньги?

Кстати, об «особой» микуньской воде знаю не по рассказам. Как-то в одной местной бюджетной организации решил помыть руки, открыл кран, а оттуда действительно полилась жидкость кофейного цвета, да еще и подозрительно густая. Осталось ощущение, что руки не помыл, а, наоборот, испачкал.

Сергей МОРОХИН.