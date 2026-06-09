Искал жену, нашел бабушку

В поисках супруги мужчина залез в квартиру к пенсионерке.

34-летний сосногорец, будучи пьян, взобрался по газовой трубе на внешний карниз окна квартиры, принадлежащей пенсионерке, и разбил стекло. В суде он пояснил, что ошибся адресом: искал супругу, которая могла находиться у своей матери. Увидев хозяйку, мужчина скрылся. В результате его действий пожилой женщине был причинен материальный ущерб. В ходе расследования мужчина полностью возместил его и выразил раскаяние в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ.



Девочка-«зацепер» и грузовик



Ребенок упал на проезжую часть во время движения грузового авто.

По информации Госавтоинспекции Коми, 11-летняя девочка, зацепившись за кузов ГАЗа, двигалась вместе с машиной по улице Первомайской в Сыктывкаре. В какой-то момент она не удержалась и упала на проезжую часть. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, она госпитализирована. Напомним, что зацепинг предусматривает штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Любителям этого занятия может грозить и уголовная ответственность, если их действия угрожали безопасности транспортных средств.



Распылил слезоточивый газ



Подсудимый настаивал, что это была самооборона.

Инцидент произошел возле одного из клубов Сыктывкара. 32-летний мужчина в нетрезвом виде произвел выстрел из устройства дозированного аэрозольного распыления «Удар» в лицо незнакомому человеку. В результате потерпевший получил химический ожог обоих глаз. Вину в содеянном мужчина не признал. Суд приговорил его к одному году восьми месяцам лишения свободы условно.



Сиделка украла деньги



41-летняя жительница Вуктыла под предлогом покупки продуктов завладела чужой банковской картой.

Средства со счета своей подопечной она расходовала на приобретение алкоголя и товаров для личных нужд. Кроме того, сиделка передавала чужую карту третьим лицам для совершения покупок. Материальный ущерб, причиненный владелице карты, превысил 13 тыс. рублей. В ходе расследования обвиняемая вину признала и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.



Сбил человека и… уснул



Мужчина за рулем был настолько пьян, что не заметил, как переехал пешехода.

31-летний житель села Мохча ехал по Ижме. Из-за сильного опьянения он не заметил идущего по проезжей части 71-летнего жителя Ижмы и наехал на него. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, а виновник ДТП заснул в машине. Суд назначил водителю 7 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшего пенсионера 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.