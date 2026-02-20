Экономический коллапс на Жешартском ЛПК стремительно вошел в федеральную информационную повестку: о нем теперь знают в московских коридорах власти, но поможет ли это выходу из кризиса?



Территория бедствия



В предыдущем номере «Трибуна» сообщала, что депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов безуспешно пытался обратить внимание своих коллег по парламенту на бедственное положение градообразующего для поселка Жешарт и всего Усть-Вымского района предприятия, над которым нависла реальная угроза закрытия. Провластное депутатское большинство ожидаемо его не поддержало, поскольку никогда не поддерживает инициативы депутатов от оппозиции.

Никакого впечатления на «единороссов» не произвели ни предъявленные четыре тысячи подписей от местных жителей в поддержку спасения ЖЛПК через его национализацию, ни перспективы превращения поселка Жешарт в очередную территорию социального бедствия.

Лидер партии и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов направил запрос генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой повлиять на ситуацию. В обращении говорится, что смена собственника предприятия в июне прошлого года не привела к позитивным изменениям – рушится предприятие, страдают простые люди. Нового владельца комбината Александра Салаева лидер коммунистов называет «испанским резидентом».

Что примечательно, именно из-за любви к Испании в 2013 году господина Салаева лишили мандата депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, посчитав его злостным прогульщиком. Как раз Испания и фигурировала в качестве того места, где он проводил большую часть своего времени. Настолько «большую», что коллеги по депутатскому корпусу забыли, как он выглядит.



Следствие покажет?



На этой неделе от депутата Олега Михайлова направлен запрос еще и руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Суть запроса: надо провести проверку законности перехода Жешартского ЛПК к новому собственнику, в том числе на предмет наличия (отсутствия) согласования сделки Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. «В случае выявления нарушений прошу направить в суд иск об обращении активов данного предприятия в собственность государства», – просит депутат Госдумы России.

Не остается в стороне и Рослеспрофсоюз: «Считаем, что в этих хитросплетениях и парадоксах управления предприятием способны и должны разобраться следственные органы, – отмечают в Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей. – Мы настаиваем на проведении всесторонней проверки всех обстоятельств, приведших градообразующее предприятие к краю пропасти…»



Письмо 11 «бывших»



В этом месяце произошли кардинальные изменения в руководящем составе ЖЛПК. Фактически стало «бывшим» все руководство предприятия во главе с теперь уже бывшим генеральным директором Сергеем Андреяхиным. Под открытым обращением в адрес главы Коми Ростислава Гольдштейна подписалось 11 человек. Это обращение заслуживает особого внимания, поскольку его подписанты досконально знают реальную ситуацию с комбинатом.

В обращении к Ростиславу Гольдштейну содержится прямой ответ в адрес тех, кто считает, что ЖЛПК просто не вписался в рынок, поэтому его должна постигнуть судьба многих тысяч других экономических неудачников, то есть пора на «свалку истории». Но это не так! Уволившиеся руководители прямо заявили, что «у комбината есть все, чтобы нормально себя чувствовать даже в тех рыночных условиях, которые сейчас присутствуют в России и за рубежом: кадры, знания, оборудование, позволяющее производить фанеру всех видов, покупатели во всем мире и в России, которые знают Жешарт и верят в него. Но у нас нет очень важного для современной экономики элемента – нет эффективного собственника…»

Подписанты считают, что Александр Салаев не знает рынка фанеры, у него нет понимания, как управлять производственными процессами, он «абсолютно далекий человек в плане управления большими коллективами», у него нет понимания связи комбината и поселка. И наконец: «Он совершенно без денег для комбината», – подчеркивается в обращении.



Блины заказывали?



22 февраля свое слово скажут и жители Жешарта – на этот день согласовано проведение митинга. Официально он будет посвящен защите трудовых прав работников Жешартского ЛПК. Место проведения – местный гайд-парк (на улице Тургенева между домами № 8 и № 9), о существовании которого многие даже не догадываются. Другой более удобной территории у чиновников районной администрации не нашлось.

Что касается площади возле кинотеатра «Современник», где и проводятся обычно массовые мероприятия, то она отдана под празднование Масленицы. Вы не поверите, но начало театрализованного представления аккурат совпадает с началом митинга в 12 часов.

Идея «перекрыть» митинг праздником выглядит, мягко говоря, странной. Жителям рабочего поселка предлагают танцевать и пировать, объедаясь блинами, в то время, как гибнет градообразующее предприятие Жешарта. Судьба комбината – главное, что сегодня волнует людей. Ибо сотни жешартцев рискуют остаться без работы, без средств к существованию. А когда ты знаешь, что твоей семье скоро не на что будет жить, тут уж не до танцев с блинами.



Сергей МОРОХИН.