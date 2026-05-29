28 мая Государственный Совет Коми принял закон, который запускает переход от двухуровневой системы местного самоуправления (район и поселение) к одноуровневой – муниципальным округам.

24 депутата проголосовали «за», трое – «против». Это Николай Удоратин и Владимир Жарук из КПРФ, а также «справедливоросска» Татьяна Саладина. Однако настоящий раскол прошел не по кнопкам в зале заседаний, а по карте республики.



Логика вертикали



Сторонники закона свою позицию объясняют четко. Председатель Госсовета Александр Макаренко до сессии встретился с главой Общественной палаты региона Геннадием Левицким. Итог той встречи: больше полусотни общественных объединений республики поддержали переход на одноуровневую систему. Власть, говорят инициаторы, станет понятнее, а ответственность управленцев – выше.

В Сыктывдинском районе, например, председатель местной Общественной палаты Вера Трефилова и вовсе сослалась на свой 20-летний опыт в органах МСУ. Ее аргумент: бюджеты поселений давно дефицитные, депутатов на местах днем с огнем не сыщешь, а единая вертикаль снимет споры о полномочиях.



Там, за рекой…



Но если выехать из райцентра и добраться до сел, которые лежат за Печорой, картина резко меняется. 20 мая ижемский Совет депутатов принял обращение в Госсовет с требованием отложить реформу. Результат голосования: 15 – «за», 1 – «против».

В обращении ижемцев – не лозунги, а простая арифметика. Из десяти поселений района четыре не имеют круглогодичной дороги. Села Том, Кипиево, Брыкаланск и Няшабож сидят за рекой без мостов. В распутицу почту туда завозят раз в две недели. Расстояние до райцентра – до 80 километров. А живет в этих и еще трех отдаленных поселках больше 12 тысяч человек из 17 тысяч населения всего района.



Усинский опыт



Именно здесь и возникает главный вопрос реформы: кто и как будет решать повседневные дела, когда сельсовет исчезнет? Противники закона не верят в обещание, что в поселениях останутся «территориальные органы» и за справками не придется ездить в райцентр.

Жители Усинского района свой горький опыт уже описали в обращении в Госсовет. После перехода на одноуровневую систему, говорят они, местные администрации превратились в призрак. Руководитель такого органа – не муниципальный служащий, у него нет ни бюджета, ни полномочий. На любую просьбу он отвечает: «Денег нет, звоните в округ». Из Мутного Материка и других сел Усинского округа эти сигналы идут уже не первый год.



Экология без защиты



Есть и еще один аргумент. Общественники из «Комитета спасения Печоры» прямо увязывают ликвидацию сельсоветов с экологической беззащитностью.

Там, где власть выборная, как в Ижемском районе, при нефтеразливах она встает на сторону людей. Там, где действуют назначенцы, – история зачастую уходит в песок. Примеров, по словам экологов, хватает с избытком.



Спросим у людей?



Депутаты, голосовавшие против, вообще настаивали на том, что разговора с людьми толком не провели. Николай Удоратин на сессии перечислил обращения из глубинки: Зимстан со 179 подписями, Мутный Материк со 183, Нижний Одес, Зеленец. Напомнил, что партия уже запустила процедуру референдума – в Избирком ушло ходатайство о регистрации инициативной группы. Вопрос предлагают вынести прямой: согласны ли жители на ликвидацию двухуровневой системы?

Все эти бумаги – от Совета Ижемского района, от сельских активистов, от общественной палаты Ижмы – на исход голосования не повлияли. Ни одно из обращений не стало поводом усомниться в срочности и нужности реформы. А за ними ведь стояли не абстрактные цифры, а конкретные люди – избиратели тех самых депутатов, которые в среду нажимали на кнопки.

Именно в этом вопросе спешка опасна вдвойне. Реформа запущена, а обратной дороги действующее законодательство не предус-

матривает. А значит, через год-два люди в Кедве, Щельяюре или Брыкаланске либо почувствуют, что власть стала ближе, либо окончательно убедятся: их право голоса растворилось где-то на полпути между селом и окружным центром.



Виктор СЕМЕНОВ.