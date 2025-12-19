Как же мы опустились! На фоне других регионов наша республика сегодня выглядит «бедным родственником»

Скриншот с сайта «Риа новости»

Среднедушевые доходы в Коми в третьем квартале 2025 года составили 63,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подросли на 4,3 процента. Такие данные на основе официальной статистики приводит провластное агентство РИА Новости.

По соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг Коми занимает 44 место (соотношение – 2,37). Лидирует в рейтинге Ненецкий автономный округ, где данное соотношение фиксируется на уровне 5,9. НАО лидирует и по абсолютным среднедушевым доходам населения с результатом 171,9 тысячи рублей в месяц. Сделаем уточнение: речь идет не о средних заработках, а именно о среднедушевых доходах. То есть для обычной семьи из четырех человек (папа, мама и двое детей) ежемесячный доход под 700 тысяч рублей не является чем-то необычным для НАО.

Среди лидеров рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ (соотношение среднедушевых доходов к потребительской корзине – 5,4), Чукотка (5,08), Москва (4,46), Магаданская область (4,43). В этих регионах, а также в Сахалинской и Московской областях, Санкт-Петербурге среднедушевые доходы превышают 100 тысяч рублей в месяц.

В подвале рейтинга расположились Республика

Алтай (1,78), Карачаево-Черкесия (1,63), Тыва (1,54), Ингушетия (1,2). Среднедушевые доходы здесь колеблются от 26,8 до 47,9 тысячи рублей.

Рейтинг «весомо, грубо, зримо» показывает, почему идет отток населения из Республики Коми и других северных территорий. Относительно высокие заработки нивелируются дорогой потребительской корзиной. Поэтому в рейтинге Коми уверенно опережают Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Липецкая, Белгородская области и другие центральные и южные территории.

С развалом Советского Союза исчезли механизмы стимулирования людей, чтобы они ехали жить и работать «на севера». Похоже, что сегодня эта проблема никого из власть имущих особо не заботит. Поговорить, например, о важности развития Арктической зоны страны – это всегда пожалуйста, но до действительно реальных проектов почему-то дело не доходит или они разваливаются еще на стадии проектирования. Один из последних провальных примеров – так и не начавшееся обустройство морского порта в районе поселка Индига на побережье Баренцева моря в НАО, который должен был стать локомотивом развития экономики Республики Коми.

В 2023 году в подобном рейтинге Республика Коми находилась на 22 месте, сейчас опустилась на 44. Какое место будет в следующем году?

Сергей ПАВЛОВ.